Luciana Fuster mostró el resultado de supuesto nuevo ‘retoquito’, según ‘Amor y Fuego’

Luciana Fuster fue evidenciada por 'Amor y Fuego'. (Composición: Infobae)

Arde Troya. De acuerdo con el adelanto del programa de espectáculos, ‘Amor y Fuego’, la modelo Luciana Fuster reveló accidentalmente el resultado de su reciente ‘retoquito‘ estético al que se habría sometido. Esto viene después de que el conductor Rodrigo González compartiera previamente que la integrante de ‘Esto es Guerra’ expresó su disgusto en la clínica debido a la filtración de información sobre una posible cirugía de busto.

Todo indica que estas afirmaciones se confirmarían a raíz de lo que se mostró en el programa de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, días previos. Se dice que esto ocurrió durante la celebración del cumpleaños de Peter Fajardo, conocido productor de “Esto es Guerra”, evento al que asistieron varios miembros del programa, incluida la popular ‘Lu’.

Ante ello, las imágenes anticipadas del programa transmitido por Willax mostraron a la novia de Patricio Parodi, luciendo su gran talento en el baile y disfrutando de la fiesta junto a sus conocidos. Sin embargo, en estas imágenes sobresalía un supuesto cambio en su apariencia, lo cual podría sugerir que recientemente haya pasado por una intervención quirúrgica.

Es importante resaltar que hace algunos meses, Luciana Fuster hizo hincapié ante los medios en que nunca había optado por una cirugía estética y que su único cambio había sido un pequeño retoque con ácido hialurónico en su nariz.

A pesar de la especulación, la modelo ha mantenido una postura constante en negar haberse sometido a cirugías, y ha sostenido que su apariencia es el resultado de su desarrollo natural, considerando su temprana entrada en la televisión y su participación en actividades deportivas desde joven.

Luciana Fuster generó revuelo en una clínica debido a la filtración de información sobre su operación, según afirmó Peluchín

Hace unos días, Rodrigo González relató que la modelo Luciana Fuster causó un alboroto en una clínica local después de que se filtrara una imagen que detallaba su reciente operación de aumento de busto. Todo ocurrió, cuando un reportero de ‘Amor y Fuego’ la abordó, Luciana solo respondió con una sonrisa, evitando hacer cualquier comentario.

Peluchín comentó: “No mientas, Luciana, si has hecho un escándalo en la clínica en la que se filtró la foto. ‘Quién ha mandado eso, por qué ha pasado eso’. La próxima vez no pongas afuera tu nombre. Si te vas a operar y no quieres que nadie se entere, puedes hablar con el doctor”, fue el fuerte comentario que hizo el conductor de ‘Amor y Fuego’ al mostrar las imágenes.

Luciana Fuster y Patricio Parodi hablan sobre una infidelidad ¿Lo perdonarían?

Fuertes declaraciones. Luciana Fuster y Patricio Parodi tienen perspectivas diferentes en cuanto a cómo reaccionarían ante una posible traición de confianza en caso de una infidelidad. La Miss Gran Perú se muestra firme en su posición, y afirmó que no estaría dispuesta a perdonar una situación de engaño.

“Personalmente, no perdonaría una infidelidad. No porque crea en la idea de que si te engañan una vez, te engañarán siempre, mi decisión se basa en el hecho de que una infidelidad implica una pérdida de respeto. ¿Dónde queda el respeto propio y el amor propio en esa situación?”, dijo la modelo.

En tanto, ‘Pato’ Parodi buscaría la forma de buscar una solución entre ambos. “Siempre uno dice que no perdonaría una infidelidad, pero creo que cada persona reacciona de manera diferente en ese tipo de situaciones. No se puede predecir cómo uno va a reaccionar hasta que lo vive en el momento. He visto casos en los que amigos decían que jamás perdonarían una infidelidad, pero luego cambian de opinión y dan otra versión o explicación. Cada pareja toma sus propias decisiones, acertadas o equivocadas”, agregó el popular ‘Pato’.