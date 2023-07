John Kelvin reapareció en TV después de salir de prisión: “Jamás imaginé pasar por algo tan duro”

John Kelvin fue entrevistado por la 'Chola' Chabuca después de pasar cinco meses en el penal de Lurigancho. El Reventonazo de la Chola / América TV

Después de permanecer cinco meses en el penal de Lurigancho, Jonathan Sarmiento Llanos, más conocido como John Kelvin, se presentó en ‘El Reventonazo de la Chola’ para pedir perdón por los “errores” que cometió en el pasado, entre ellos agredir a su expareja Dalia Durán. El cantante de cumbia también dio detalles de lo que hizo en el tiempo que estuvo tras las rejas.

“Ha sido muy difícil, jamás imaginé pasar por algo tan duro. Estoy arrepentido, todos los seres humanos partimos de un inicio y tenemos derecho de volver a empezar, todos nos equivocamos. Yo me equivoqué, pedí perdón de corazón, Él (Dios) me escuchó y hoy te puedo mirar a los ojos porque estoy en paz conmigo mismo. Estoy iniciando una etapa”, señaló en un inicio, en entrevista con Ernesto Pimentel.

La expareja de Dalia Durán añadió que el “haber sido una persona pública” no lo ayudó en su proceso judicial y que su ingreso a prisión fue una etapa complicada en su vida. “Fue muy triste, mi corazón estaba muy oscuro, mis mensajes nulos, estaba cegado”.

John Kelvin se presentó en 'El Reventonado de la Chola', luego de salir de prisión. América TV

Tras mostrarse arrepentido, John Kelvin aseguró que sobrellevó su tiempo en el penal de Lurigancho dedicándose al canto y a la confección de accesorios junto a otros internos. “Estuve haciendo cosas muy productivas, pero nadie me dio un espacio para hablar de eso. Hice un teatro musical y talleres de cuerpo, hemos hecho maletas, maletines, billeteras y demás”, dijo.

Pidió perdón a sus hijos

John Kelvin aprovechó las cámaras de ‘El Reventonazo de la Chola’ para enviarle un sentido mensaje a sus seis hijos, dos de ellos de su primer compromiso con Yuleika Vásquez y cuatro con Dalia Durán, cuya historia de amor y desamor terminó en un caso de agresión.

“Yo les diría que papá está aquí, siempre estuvo para ustedes. Que los ama con todo el corazón. Y cuando Dios me lo permita compartir momentos felices, volveremos a estar juntos. Este camino no ha sido fácil para ustedes y les pido que me perdonen. Yo los amo con todo el corazón, sé que pronto nos volveremos a encontrar”, señaló.

Fruto del romance entre John Kelvin y Dalia Durán, nacieron cuatro hijos. Ellos se encuentran bajo la custodia de la cubana.

John Kelvin rompió en llanto

Durante la entrevista, John Kelvin no fue capaz de aguantar las lágrimas y mencionó que no se arrepiente de haber acabado en la cárcel, ya que esto lo ayudó a crecer como persona. “Perder para aprender no es perder, yo aprendí”, señaló con la voz entrecortada.

“Yo no siento vergüenza, sufrí, me humillé ante Dios, esto no es ficción, esto es real. Me pasó y si tenía que pasar por esto para llegar a lo más profundo, entonces le agradezco a Dios que tengo vida, estoy sano y bien”, complementó, para luego sorprender a la ‘Chola’ Chabuca al mencionarle que le escribió una carta en prisión para pedirle perdón por haberla decepcionado.

“Así como tú, muchas personas se decepcionaron de mí. Decían: ‘Yo te admiraba y ahora ya no’. Por eso, en algún momento me pregunté si dejaría de cantar, quizás seguiría la carrera que estudié. Pero luego pensé: ‘Si yo estoy aquí es para ver algo que nunca vi’. Yo nunca supe lo que era estar privado de la libertad y créeme que no se lo deseo a nadie”, sentenció el cumbiambero.

John Kelvin regresó a prisión en febrero de 2023 por violar las medidas de restricción a favor de Dalia Durán. Hoy, el cumbiambero está libre. América TV

Finalmente, John Kelvin informó que está listo para retomar su carrera musical. Todo dependerá de lo que la justicia le permita hacer, ya que necesita viajar para dar sus presentaciones. “Mi abogado se comunicará con las leyes para poder transitar por el Perú y el extranjero, ahorita el proceso sigue su curso hasta que dé un veredicto final. Yo no tengo miedo de volver. Más que miedo, siento que aprendí la lección”, sentenció.