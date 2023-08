Anthony Aranda admite discrepancias laborales con Melissa Paredes: “No coincidimos”

Anthony Aranda habla cómo es trabajar con Melissa Paredes en la academia de baile | Estás En Todas

Melissa Paredes causó revuelo con sus recientes declaraciones respecto a cómo cambió su relación sentimental con Anthony Aranda, desde que ambos comenzaron a trabajar juntos en la academia de baile, UMove Dance Studio.

Como se recuerda, la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ decidió formar su propio negocio con su novio, el cual inauguraron el pasado 30 de junio de 2023. La modelo admitió que “todo cambió” cuando inició el emprendimiento, ya que tiene que organizarse y ponerse de acuerdo con el bailarín respecto a los temas financieros.

“Compartir negocio, totalmente. Es otra cosa porque compartir casa es bonito, a ti te toca esto y a mí esto, ya nos organizamos. Pero el negocio es diferente, peor si es de dos personas conocidas porque hay que ver las redes sociales y el dinero”, detalló en el programa ‘Estás Es Todas’.

¿Qué respondió Anthony Aranda?

Anthony Aranda, conocido popularmente como el ‘Activador’, reconoció que la relación laboral que mantiene con su actual pareja ha perturbado - de alguna forma - el romance.

En conversación con el programa de América TV, Aranda fue consultado si es difícil compartir el negocio con Melissa Paredes. “¿Es distinto convivir y compartir una empresa?”, le preguntó la reportera del magazine. El coreógrafo tuvo que afirmar que ha tenido varias discrepancias con la popular ‘Patty’ de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Mientras haya voluntad y respeto, creo que todo sale bien. Igual, hay momentos donde no coincidimos en algo, con alguna decisión”, comentó, siendo interrumpido por la modelo. “Allí nos peleamos”, agregó Paredes.

Anthony Aranda admite discrepancias con Melissa Paredes desde que abrieron su negocio | Captura Estás Es Todas

Aranda restó importancia a lo señalado por su novia y mencionó que siempre opta por resolver los desacuerdos “conversando”.

“Ella se engríe, se pone seria, pero lo conversamos. Yo la consiento, aunque le gusta mucho más que la engrían”, comentó.

Finalmente, elogió a Melissa Paredes por poner empeño en el negocio y, además, en su carrera como actriz: “Ella es una chambaza, a las 5 de la mañana se va a la novela y luego viene acá a ayudarme. Es lo máximo”.

Según contó Melissa Paredes, ella se dedica a las redes sociales de la academia de baile y llevar el registro de los alumnos inscritos en todas las clases que ofrecen.

Melissa Paredes asegura que su relación cambió con Anthony Aranda desde que empezaron su negocio - Perú- 26 de agosto - América TV.

Qué pasó en la fiesta de cumpleaños de Melissa Paredes

Melissa Paredes aclaró que los agentes de serenazgo no canceló su fiesta de cumpleaños número 33. “Tenemos indicación y denuncia de los vecinos, que en este predio se hacen constantemente actividades sociales, perturbando permanente la tranquilidad y la paz de los vecinos”, explicó un fiscalizador al programa de espectáculos ‘Magaly TV La Firme’, el pasado 15 de agosto.

De acuerdo, a la actriz, ella aún no llegaba a su reunión cuando se enteró de que personal de serenazgo había llegado a la residencia de su tía, en La Molina, tras un supuesto llamado de un vecino. Melissa Paredes indicó que todo habría orquestado por otras personas, ya que el personal municipal llegó con cámaras de televisión.

Fiesta de Melissa Paredes fue suspendida por Serenazgo de la Molina. (Magaly TV La Firme / ATV)

“Llegaron a las 7 de la noche cuando yo ni estaba, no había música porque mi tía recién estaba arreglando la mesa de quesos y no había nada. Y llegaron con cámaras, llamadas obviamente por ellos mismos. Creo que para hacer su contenido. Sales a preguntar si es por la bulla y decían que no es por la bulla. Era una cosa que tú decías: No lo sé, Rick, raro”, dijo para las cámaras de ‘América Espectáculos’.