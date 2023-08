Melissa Paredes asegura que su relación cambió con Anthony Aranda desde que empezaron su negocio: “Es difícil”

Melissa Paredes revela que su relación con Anthony Aranda cambió debido a su negocio. América TV. 'Estás en Todas'.

Melissa Paredes se encuentra muy enfocada en su carrera como actriz, luego de empezar actuar en la exitosa serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, pero también como empresaria al abrir su academia de baile junto a su novio, Anthony Aranda.

Te puede interesar: Rodrigo Cuba habla de su “nuevo rol” de padre, luego del acuerdo de tenencia compartida con Melissa Paredes

Sin embargo, su relación amorosa con su futuro esposo estaría experimentando algunos cambios, tras compartir su negocio que es la academia, UMove Dance Studio.

La exesposa de Rodrigo Cuba brindó una entrevista a ‘Estás en Todas’ y ahí reveló varios detalles de su compromiso con el coreógrafo peruano. En un momento comentó que el día que le pidió la mano en los parques temáticos de Disney la tomó por sorpresa a tal punto que no pensó que era en serio.

Te puede interesar: Las mejores canciones para escuchar en Apple Perú en cualquier momento y lugar

“No podía creerlo, creo que le dije qué ¿es enserio?... fue sorpresivo, pero muy bonito y ya cuando vi el anillo me alegre mucho”, indicó.

Anthony Aranda se refirió a su compromiso con Melissa Paredes. (Instagram/@anthonyarandab)

Melissa Paredes: Los cambios de la convivencia y el negocio

Melissa Paredes también comentó que la etapa de la convivencia no fue algo que los perjudicó, al contrario, señala que se organizan muy bien en cuanto a las actividades de la casa. Sin embargo, el manejo de su nuevo negocio ha significado varios cambios en su vida porque tienen que ponerse de acuerdo en varios aspectos en beneficio del negocio.

“Todo cambió cuando sacamos el negocio juntos, es otra cosa”, dijo en un inicio, la exconductora de ‘América Hoy’.

La actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ comentó que le parece muy estresante su nueva vida con Anthony Aranda, tras iniciar un negocio con él y abrir su nueva escuela de baile, hace dos meses.

Te puede interesar: Cuál es la canción más reproducida en Spotify Perú este día

“Hay estrés porque no tenemos vida, entramos y salimos todo el tiempo. Uno es mamá, empresaria, actriz y todo a la vez. Tienes que organizarte. El estrés que lleva una mujer es increíble y el hombre tiene que aguantar todo”, dijo entre risas.

La reportera de ‘Estás en Todas’ le consultó si para ella es más difícil compartir la convivencia o manejar su negocio con el exbailarín de ‘El Gran Show’.

“Compartir negocio, totalmente. Es otra cosa porque compartir casa es bonito, a ti te toca esto y a mí esto, ya nos organizamos. Pero el negocio es diferente, peor si es de dos personas conocidas porque hay que ver las redes sociales y el dinero”, detalló.

Melissa Paredes habla de su matrimonio con Anthony Aranda. (América TV/Instagram)

Melissa Paredes negó que serenazgo canceló su fiesta de cumpleaños

Melissa Paredes asegura que el personal de serenazgo no canceló su fiesta de cumpleaños, como aseguraron algunos videos que circularon en redes sociales y otras conductoras de espectáculos.

De acuerdo, a la popular ‘Patty’, ella aún no llegaba a su reunión cuando se enteró de que personal de serenazgo había llegado a la residencia de su tía, tras un supuesto llamado de un vecino. Melissa Paredes indicó que todo habría orquestado por otras personas, ya que el personal municipal llegó con cámaras de televisión.

“Llegaron a las 7 de la noche cuando yo ni estaba, no había música porque mi tía recién estaba arreglando la mesa de quesos y no había nada. Y llegaron con cámaras, llamadas obviamente por ellos mismos. Creo que para hacer su contenido. Sales a preguntar si es por la bulla y decían que no es por la bulla. Era una cosa que tú decías: No lo sé, Rick, raro”, dijo para las cámaras de ‘América Espectáculos’.