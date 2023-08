Acción Popular informó a Oficialía Mayor del Congreso sobre la suspensión de ‘Los Niños’

La mayoría de parlamentarios de AP son sindicados como cercanos al expresidente. | Infobae Perú - Camila Calderón

Acción Popular remitió ayer a la Oficialía Mayor del Congreso de la República un documento que da cuenta de la suspensión de la militancia de los parlamentarios Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Jorge Flores, Juan Mori e Ilich López, quienes son señalados de ser ‘Los Niños’. Esta medida se tomó en un plenario que el partido de la lampa desarrolló el pasado sábado 19 de agosto.

Además, solicitaron que Vergara, Espinoza, Doroteo, Flores, Mori y López no sean considerados como miembros de la agrupación para mantengan la representación legislativa que, en la actualidad, poseen. El siguiente paso es que la petición de AP pase a la Junta de Portavoces a fin de que se adopte una decisión: aceptarla o rechazarla. Si pasa lo primero, entonces pasará al Pleno para su respectiva confirmación.

Edmundo del Águila, secretario general de AP, ya había explicado sobre los efectos de la suspensión de los parlamentarios que representaban a su partido. “Han sido suspendidos y se les ha quitado la militancia del partido. Se está comunicando al Jurado Nacional de Elecciones hasta que el Tribunal de Disciplina resuelva”, anotó a La República hace una semana.

“Quedan prohibidos de entrar al local partidario mientras dure la suspensión. Todos sus derechos han sido suspendidos el día de hoy”, reiteró. Adelantó que lo siguiente sería la expulsión.

“Eso lo decide el Tribunal de Disciplina con las pruebas que tenga, analizará la situación de cada uno de ellos y procederá a la sanción que corresponda”, agregó.

Desacatan sanción

A pesar de la suspensión, los legisladores apodados como ‘Los Niños’ ―debido a su vinculación con el gobierno del encarcelado expresidente Pedro Castillo e investigados por la Fiscalía de la Nación de pertenecer a una organización criminal― han desafiado la medida adoptado al interior de su partido.

“Ha sido un saludo a la bandera o quieren quedar bien con la prensa o no sé cuál es la intención. Hemos sido bien claros al decir que un plenario no puede expulsar a militantes, para eso hay instancias. Inclusive tenemos la figura defensora del afiliado. Vamos a interponer todo recursos legales, no soy nuevo en el partido, tengo 22 años de militancia”, dijo Darwin Espinoza, vocero de AP, a la agencia Andina.

“Esa suspensión no procede ni en el Jurado Nacional de Elecciones ni en el ROP (Registro de Organizaciones Política) porque no se ha dado un debido proceso. Nosotros enviaremos documentación al JNE para que tenga conocimiento”, agregó.

Por su parte, Elvis Vergara se pronunció en su cuenta de Twitter: “Un grupo de correligionarios acaban de sancionarme simbólicamente con la suspensión de militancia (no existe suspensión), decisión de reunión encabezada por nuestro secretario general que ni simbólicamente se pronunció sobre ‘Los Elegantes de San John’ (involucra a hijo y sus ahijados)”.

En entrevista con RPP Noticias, Vergara reiteró que “más allá de que la acepte o no (la suspensión), es un tema que no tiene peso jurídico legal ni formal”.

“No existe dentro del estatuto o del reglamento del partido Acción Popular la figura de la suspensión de la militancia. Por cierto, esto (suspensión de militancia) —no sé si todos los congresistas involucrados en investigaciones, pero particularmente yo— lo he solicitado yo más de un año atrás. Sin embargo, me hicieron saber en ese momento que eso no está contemplado. Entonces, prácticamente esto es un saludo a la bandera”, apuntó.

Líderes de pronuncian

La crisis de AP es vista bajo distintas lecturas por dirigentes con peso político.

“Es una lucha de poder entre niños y mochasueldos”, dijo Mesías Guevara, expresidente de la lampa, en declaraciones recogidas por el semanario de Hildebrandt. “La bancada en pleno ha desvirtuado la tradición democrática del partido. Estos congresistas se han dividido por su ambición desmedida de poder”, agregó.

Yonhy Lescano, excongresista y último candidato presidencial en AP, aseguró que la división en la cédula parlamentaria de AP “no es por principios”. “No les interesa perder comisiones para trabajar por el país. Sólo les importa su cuota de poder. Una ya se acomodó y ha recibido un cupo del fujimorismo, por supuesto”, añadió al citado medio de comunicación.

“Nos unimos y nos olvidamos de las injurias, de las difamaciones y de las acusaciones. O, en todo caso, nos dividimos”, manifestó el exparlamentario Víctor Andrés García Belaúnde. “Tampoco se trata de olvidarse de la corrupción. Darwin [Espinoza] se ha quedado con el dinero de las rifas del partido. Él no puede quedarse”, agregó.