Eyal Berkover advierte saber ‘secretos oscuros’ de Ney Guerrero: “Sé miles de cosas sobre ti”

El exparticipante del extinto programa “Combate”, Eyal Berkover, sigue siendo el centro de atención debido a sus publicaciones en redes sociales en las que realiza acusaciones de presunta pedofilia contra el comediante Alfredo Benavides y el exconcursante de reality André Castañeda. Además de esto, el modelo también ha dirigido sus críticas hacia la periodista Magaly Medina y su exproductor, Ney Guerrero.

Según el israelí, no le sorprende que la conductora de Magaly TV La Firme haya presuntamente defendido al popular ‘Niño Alfredito’ de dichas acusaciones. “No me sorprende que Magaly defienda a uno de sus amigos cercanos como Alfredo, además ahora entendí que trabaja para ella en ‘La casa de Magaly’ o algo así y es su trabajador en su show”, dijo en un inicio el exchico reality.

“En vez de sacarlo de ahí de una vez, a eso voy, en el medio todos tienen un interés y saben tapar cosas cuando quieren y cuando les conviene”, agrega Eyal sobre los posibles intereses que tenga la figura de ATV con el hermano de Jorge Benavides.

Eso no quedó ahí, pues Eyal también cuestionó la amistad que tiene la conductora de Magaly TV La Firme con Ney Guerrero. “Saben quién es el productor de Magaly ¿no?, todo tiene sentido, todo es un círculo asqueroso de gente de mier... que se apoyan entre ellos y se tapan sus cochinadas y sus actos ilegales. Todo es corrupto!!!”, aseveró el modelo en sus historias de Instagram.

En esa línea, Eyal Berkover advirtió a Ney Guerrero con la posibilidad de divulgar presuntos secretos oscuros sobre él. “Así que Ney Guerrero ten cuidado porque también sé miles de cosas sobre ti, no quieres que saque conversaciones de amigas mías que eran sus trabajadoras, ¿no? Que les mandaste ‘mensajitos de cariño’”, comentó el exchico reality.

“Si de verdad abro mi boca, la mitad de la gente de la tele de Perú va a tener que agarrar el primer avión y esconderse. Los únicos que Magaly no podía contra ellos eran Farfán y Paolo Guerrero, ¿por qué?, porque tiene plata, contactos y poder más que Magaly. Por eso no se mete con gente poderosa. Yo no tengo plata, contactos o poder, pero tengo valentía y coraje que nadie tiene”, advirtió el modelo, quien aseguró que no teme que lo callen.

Magaly Medina critica a Eyal Berkovel tras no mostrar pruebas

Magaly Medina no vaciló en expresar sus críticas hacia esta actitud, ya que considera que no es apropiado emitir acusaciones sin pruebas y calificar a alguien de “pedófilo”.

“Una persona que quiere denunciar algo con pruebas, realmente haciéndolo responsablemente, lo hace mostrando. Muestras hechos y cosas que podrían confirmar las acusaciones tan graves que él está haciendo, de lo que contrario, yo podría pensar que Eyal Berkover es solamente un mono con metralleta de los que ya existen varios”, dijo en un inicio Magaly una vez que pasó su informe.

La periodista recuerda el episodio en el que Eyal y André Castañeda compitieron por el amor de Poly Ávila, insinuando que esta situación podría ser el motivo detrás de una posible venganza por parte del modelo israelí.

“Si tú quieres vengarte de alguien, si tú quieres tomar revancha de alguien porque no te cae o se pelearon, tienes que fundamentar eso, no puedes cobardemente usar un país, que es Israel, porque ahí él es inmune, ahí la ley del Perú no le va a alcanzar, así lo quieran denunciar por difamación, además, Perú con Israel no tiene un convenio de extradición”, mencionó. “Tú puedes imaginar todo, pero no puedes acusar de delitos a personas sin tener fundamentos (...)”, agregó.