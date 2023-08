La respuesta de Magaly Medina luego que Eyal Berkover la involucrara en sus acusaciones contra Alfredo Benavides

Magaly Medina llamó "mono con metralleta" a Eyal Berkover. Cortesía IG Magaly Medina/ IG Eyal Berkover

Pese a que hasta el momento no ha mostrado ninguna prueba, Eyal Berkover no duda en seguir soltando acusaciones de fuerte calibre a través de las redes sociales. Esta vez, se refirió a Magaly Medina, su productor Patrick Llamo y el actual gerente de contenidos de ATV, Ney Guerrero.

Te puede interesar: Eyal Berkover responde a Magaly Medina después que le pidiera pruebas: “Su periodismo no es limpio”

Según el modelo israelí, la conductora de TV protege a Alfredo Benavides porque es parte de ‘La Casa de Magaly’. Además, asegura que es parte del círculo de Patrick Llamo y Ney Guerrero, quienes sabrían mucho de periodista. “Magaly tiene mucho miedo de sacar cosas “sucias” de gente que sabe cosas sobre ella”, fueron las palabras del exintegrante de Esto es Guerra.

Infobae Perú se comunicó a Magaly Medina para consultarte sobre estas fuertes acusaciones del israelí. La comunicadora dejó en claro que ella no tiene predilección por el delito, ni mucho menos protege a nadie. Asimismo, señaló que no responderá ni hará nada contra Eyal Berkover porque para ella, él solo es “un mono con metralleta”

“Yo no le voy a contestar a ningún mono con metralleta, porque es bien fácil para los cobardes estar en un país, como dije (en el programa), donde no le va a llegar ni una carta notarial ni una demanda, porque no tenemos ningún tipo de convenio de extradición con ese país. Así que yo creo que ya hay que ponerle un alto, y yo solamente lo he puesto porque sus acusaciones (contra Alfredo Benavides y André Castañeda) son muy graves, y porque de alguna forma alguien tiene que pararlo”, indicó Magaly Medina, resaltando que espera que las personas involucras se pronuncien.

Respecto a lo que piensa de las palabras de Eyal Berkover, Magaly Medina dejó en claro que ya está acostumbrada a las personas que atacan sin fundamento, “y que digan de mí lo que se les ocurre”.

“Con monos con metralleta me he enfrentado toda mi vida, pero no a cualquier desconocido que salga a decir de todo. Yo no lo conozco, no lo he visto ni en pelea de perros, jamás. Así que puede decir lo que se le ocurra, yo estoy bien curada de eso. Sin embargo, las acusaciones que hace contra André Castañeda y contra Alfredo Benavides son bien fuertes, son bien, bien fuertes”, indicó a Infobae Perú.

En otro momento, reafirmó que si se demuestra que la acusación tiene base, ella será la primera en pedir que se haga justicia. “Yo no tengo predilección por el delito”, sentenció.

Magaly Medina crítica a Eyal Berkovel por no mostrar pruebas en contra de André Castañeda y Alfredo Benavides. (Composición: Infobae)

¿Qué dijo Eyal Berkover sobre Magaly Medina, Patrick Llanos y Ney Guerrero?

Luego que Magaly Medina cuestionara a Eyal Berkover por no mostrar pruebas de sus acusaciones contra Alfredo Benavides y Andrés Castañeda, el modelo israelí despotricó contra la conductora a través de las redes sociales. En principio, cuestionó el periodismo que practica la comunicadora, además de señalarla por - supuestamente- proteger al integrante de JB en ATV.

Eyal Berkover arremete contra Magaly Medina. IG Eyal Berkover

También involucró a su productor Patrick Llamo y al actual gerente de contenidos de ATV, Ney Guerrero.

Te puede interesar: André Castañeda se defiende de las graves acusaciones de Eyal Berkover: “Es un cobarde”

“No me sorprende que Magaly defienda a uno de sus amigos cercanos como Alfredo (Benavides). Además, ahora entendí que trabaja para ella en ‘La Casa de Magaly’ o algo así, y es su trabajador en su show. En vez de sacarlo de ahí de una vez. A eso voy, en el medio todos tienen un interés y saben tapar cosas cuando quieren y cuando le convienen. Además, puedo decir que Magaly tiene mucho miedo de sacar cosas “sucias” de gente que sabe cosas sobre ella. También ustedes saben quién es el productor de Magaly, ¿no? Todo tiene sentido. Todo es un círculo asqueroso de gente de mier**, que apoya uno al otro y tapan sus cochinadas y actos ilegales. Todo es corrupto”, escribió el exchico reality en su cuenta de Instagram.

“Así que Ney Guerrero, ten cuidado porque sé también miles de cosas de ti. No quieres que saque conversaciones de amigas mías que eran sus trabajadores, ¿no? Que le mandaste “mensajitos de cariño”. No entendieron que no tengo miedo de nadie y jamás me van a callar la boca. Si de verdad abro la boca, la mitad de la gente de la tele de Perú van a tener que agarrar el primer avión y esconderse. Los únicos que Magaly no podía contra ellos era Farfán y Paolo Guerrero, porque tienen plata, contactos y más poder que Magaly Medina. Por eso no se mete con gente poderosa. Yo no tengo plata, contactos o poder, pero tengo valentía y coraje que nadie tiene”, fueron las fuertes palabras contra las figuras de ATV.