Contagios y muertes por COVID-19 se han incrementado en las últimas semanas, advirtió el Ministro de Salud

Por lo pronto, las dosis bivalentes vienen siendo aplicadas al personal de salud con su esquema de vacunación completo.

La aparición de la variante ‘Eris’ en Perú ha generado preocupación en las autoridades. Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) la declare de interés y se conozca que pronto llegaría a Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) ha decidido fortalecer las campañas de vacunación, puesto que es sumamente contagiosa y, aunque aún no llega a Perú, las muertes por COVID-19 se han duplicado en las últimas semanas.

El coronavirus retorna al debate público. El Instituto Nacional de Salud (INS) ha anunciado que la nueva variante tiene una “gran capacidad de reproducción” que podría ocasionar el rebrote de contagios y generar nuevas mutaciones de alto nivel de transmisión. Las autoridades aún no identifican la variante en Perú, pero sí han alertado que existe un incremento considerable de casos.

“En las últimas semanas, la cifra de fallecidos por covid-19 se ha incrementado, normalmente estaba entre 40 o 50 por semana, pero ahora ha llegado a 70 u 80, prácticamente se ha duplicado”, dijo el titular de Intervenciones Estratégicas del Minsa, Cristian Diaz, a RPP Noticias.

Vacunación en Perú. contra el COVID-19. (Andina)

El funcionario detalló que quienes se ven más perjudicados por el rebrote de casos son la población considerada como vulnerable, es decir, adultos mayores de edad y personas que tengan conmorbilidades.

Los ciudadanos que sufran de diabetes, obesidad o problemas inmunológicos están más expuestos a desarrollar un cuadro grave de COVID-19. Sin embargo, esto no significa que las personas que no lo tengan no puedan terminar graves luego de adquirir el virus.

El especialista del Ministerio de Salud resaltó que cualquier persona, sin importar la edad, puede ser víctima de la nueva variante. Además, si no cuenta con la dosis de refuerzo de la vacuna, tiene más probabilidades de desarrollar un cuadro grave.

Asimismo, indicó que si la última dosis que la persona recibió fue hace más de seis meses, ya se debe aplicar la siguiente vacuna de refuerzo, que está disponible para todos los mayores de seis meses de edad.

Foto de archivo de un puesto de vacunación contra el COVID-19 en Lima Ene 24, 2022. REUTERS/Sebastian Castaneda

Centros de vacunación este fin de semana

En estos momentos, donde las cifras de COVID-19 están en aumento, las autoridades especialistas en salud advierten que lo mejor para protegerse de un posible contagio es acudir a la vacunación.

“Si la población continúa sin vacunarse, podríamos enfrentarnos a un problema de salud pública, sobre todo en el grupo de personas mayores y/ o con enfermedades preexistentes. Como las condiciones de salud en nuestro país no son las mejores; entonces el riesgo es mayor. La jefa de inmunizaciones del Minsa, María Elena Martínez, mencionó que, de 4 millones proyectados, solo un millón y medio se han vacunado a la fecha. Estamos recontra atrasados”, dijo José Raúl Urquizo Aréstegui, decano del Colegio Médico del Perú (CMP), a Infobae Perú.

Por ello, el Ministerio de Salud ha comunicado que más de 20 centros de vacunación atenderán este fin de semana para vacunar a la población contra el SarS-CoV2 en Lima y Callao. Estos son los esablecimientos a los que podrás acudir desde las 8 a.m.:

Diris Lima Centro

- Jesús María: Campo de Marte y Hospital Edgardo Rebagliati

- San Luis: Videna

- San Juan de Lurigancho: Complejo Deportivo IPD Bayóvar y Parque zonal Huiracocha

- Breña: Centro Comercial La Rambla - Brasil

- Surquillo: Mercano N°2

- Cercano de Lima: Aljovín

Diris Lima Este

- Cieneguilla: C.M.I. Tambo viejo

- Ate: C.M.I. San Fernando y Centro Comercial Puruchuco

- Chaclacayo: C.M.I. Miguel Grau

- Santa Anita: C.M.I. Santa Anita

Diresa Callao

- Callao: Centro Comercial Minka

- Bellavista: Mall Aventura Plaza Bellavista

Diris Lima Sur

- Santiago de Surco: Centro Comercial Jockey Plaza

- Chorrillos: CM.I. Virgen del Carmen y CM.U. Buenos Aires de Villa

- Lurín: C.M.I. Lurín y C.M.I. Pucusana

- Pachacamac: C.M.I. Portada de Manchay

- San Juan de Lurigancho: C.M.I. Ollantay y C.M.I. Manuel Barreto

- Villa El Salvador: C.M.I. San José

Diris Lima Norte

- Comas: Parque Zonal Sinchi Roca y Mall plaza

- Puente Piedra: Complejo Deportivo Puente Piedra

- San Martín de Porres: Parque Zonal Mayta Cápac y Real Plaza Pro

- Independencia: Terminal terrrestre Plaza Norte

- Ancón: C.M.I. Ancón

- Carabayllo: C.M.I. El Progreso

- Comas: C.M.I. Santa Luzmila II