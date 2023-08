Sicarios toman control de Trujillo: Cinco asesinatos en lo que va de la semana y ningún detenido

En total, son cinco asesinatos en cinco días en la ciudad de Trujillo. Vídeo: América Noticias

El sicariato continúa perturbando la tranquilidad de los ciudadanos en Trujillo (La Libertad) y parece haber tomado el control de este lugar con los últimos asesinatos por encargo registrados.

Desde el sábado 19 hasta el miércoles 23 de agosto, un total de cinco hombres, entre peruanos y venezolanos fueron asesinados en la vía pública tras ser interceptados por unos criminales. Lamentablemente, no hay ningún detenido por estas muertes.

Dos extranjeros asesinados

Según registraron una cámara de seguridad ubicada en la Urbanización Los Jazmines, el extranjero Luis Parra Giménez iba a bordo de su motocicleta cuando un vehículo de color blanco le cerró el pase de forma abrupta.

Parra Jiménez estaba cerca al cuarto donde alquilaba por lo que había descendido la velocidad sin percatarse que sus verdugos lo seguían e iban aprovechar su descuido para ponerle fin a su vida.

Luis Parra Giménez iba en su motocicleta cuando fue interceptado por un vehículo de color blanco el último martes 22 de agosto - Trujillo - Perú.

Las imágenes muestran el momento en que dos sujetos descienden del vehículo y parecen decirle algo. Momentos después le dispararon a los pies. El sujeto comenzó a correr malherido, sin embargo, los sicarios terminaron baleándolo por la espalda. La víctima murió desangrada en el lugar.

Esa misma noche, otro sujeto de nacionalidad venezolana fue hallado sin vida en la vía pública cerca del mercado Hermelinda . Se trata de José Manuel Gutiérrez.

Según dijeron algunos testigos a la Policía Nacional (PNP), el joven caminaba por la desolada calle cuando fue atacado sin piedad por un sicario.

Después de completar los procedimientos correspondientes, el fiscal a cargo dispuso la extracción del cuerpo sin vida, el cual fue trasladado a las instalaciones centrales de la morgue en Trujillo.

El médico forense Manuel Grados confirmó la identificación, sin embargo, hasta el momento no se han presentado algún familiar o conocido para reclamar los restos.

Tres peruanos asesinados

Por otro lado, diario Correo informó sobre otro asesinato en la ciudad de Trujillo. El hecho ocurrió el pasado martes cuando Willian Reyna Vásquez fue atacado con un cuchillo en el pecho y en la espalda.

Detectives de Homicidios pertenecientes a la División de Investigación Criminal (Divincri) encontraron su cadáver extendido en la manzana F, dentro de la urbanización Las Praderas del Norte, ubicada en Trujillo.

El pasado sábado 19 de agosto, un exefectivo de la Policía Nacional (PNP) y su hermano quien aspiraba a ingresar a la misma institución fueron asesinados en su vivienda. Se trata de Samuel y Zacarías Castañeda León quienes murieron luego que unos sicarios ingresaran por la fuerza al lugar y desataran una serie de disparos contra ellos.

Los hermanos Samuel y Zacarías Castañeda León posando para una foto publicada en Facebook - Trujillo - Perú.

Según medios locales, un menor, al escuchar que personas llamaban a la puerta, abrió para verificar quién era. De forma inmediata, los sujetos ingresaron y fueron en busca de los dos hermanos quienes intentaron esconderse al percatarse del hecho.

Lamentablemente, fueron hallados y asesinados ‘a quema ropa’. Los sicarios huyeron del lugar dejando también a una mujer malherida.

Las víctimas fueron trasladados por sus familiares al Hospital Alta Complejidad “Virgen de la Puerta” de La Esperanza, pero el médico de turno solo confirmó el deceso de los hermanos.

El hecho ocurrió en el Milagro-Huanchaco. Se conoció que el expolicía Samuel Castañeda registra antecedentes policiales por tenencia ilegal de armas de fuego y robo agravado. Además, estuvo recluido en el penal El Milagro.

Ambos hermanos se dedicaban a la minería ilegal en Pataz, según la PNP.

Alcalde de Trujillo manifiesta sus ganas de asesinar a los sicarios

Arturo Fernández Bazán tuvo fuertes palabras contra los criminales. Video: TikTok/ Lokito de Trujillo.

Arturo Fernández Bazán, alcalde del municipio de Trujillo se pronunció sobre la ola de sicariatos ocurridos en la ciudad. A través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter, dio a conocer sus ganas de acabar con la vida de los sicarios que día a día siembran el terror en sus vecinos.

“Le diría a los policías: ‘Vamos nosotros entrar a la casa de los sicarios’. O son los sicarios o soy yo, pero yo no voy a ir a pedir, por favor, a los derechos humanos. Si la ley me lo permite (asesinar a los criminales), yo mismo, sin ser general, ‘pam, pam’, se acabó. Muerto el perro, acabada la rabia; esa es mi política”, mencionó.

En esa misma línea, se dirigió a los sicarios y les exigió que se vayan de su ciudad.

“Entonces a los sicarios decirle váyanse a otro distrito, otro lugar no frieguen la paciencia, no, jodan, pues. Y agradezcan que tenemos en un país republicano, demócrata de parásitos, porque si no hace rato ustedes estuvieran, no respirando este aire que es tan bonito, estuvieran en el mar pero a dos millas para allá. Allá los dejaría a ustedes con una bola de acero y los tiraría. Y si lo podría yo hacer, después de un curso rápido, yo mismo les daría ‘vuelta’, tal cual. Es ustedes o mi país y yo prefiero mi país, no ustedes”, puntualizó.