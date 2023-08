Nickol Sinchi se pronunció sobre su estado de salud y explicó por qué acudió a una clínica

Nickol Sinchi envía comunicado para hablar de su estado de salud. (Foto: Captura de Instagram)

En las últimas horas, en las redes sociales se empezó a especular que Nickol Sinchi había sufrido un derrame cerebral, lo que provocó que sus fans muestren mucha preocupación por el estado de salud de la exintegrante de ‘Corazón Serrano’.

Al enterarse de esta información, la misma cantante decidió publicar un comunicado en sus redes sociales desmintiendo esta información. Sin embargo, ella confirmó que el 15 de agosto fue ingresada de emergencia a una clínica local, pero no por un problema neurológico.

“El día 15 de agosto, en horas de la noche, efectivamente me sentí mal de salud, por lo que me trasladaron a una clínica. Quiero aclarar que el diagnóstico no fue como se viene especulando en los diversos medios digitales, pues gracias a Dios no he sufrido ningún DERRAME CEREBRAL”, señaló en un primer momento.

Mánager de Nickol Sinchi explicó que la cantante tuvo una parálisis facial. (Foto: Captura de Instagram)

Nickol Sinchi dio a conocer que el motivo real por el que acudió a este establecimiento de salud fue porque sufrió de un fuerte ataque de ansiedad. Además, indicó que hoy en día, se encuentra totalmente bien, recibiendo ayuda profesional para este tema.

“El motivo real por el que fui atendida ese día es porque tuve un FUERTE ATAQUE DE ANSIEDAD, por lo que quiero confirmar que el día de hoy estoy bien, estoy estable y ya estoy tratando este tema con ayuda profesional”, indicó.

La cantante también aprovechó para aclararle a sus seguidores que seguirá su con sus presentaciones, las cuales ya se encuentran programadas con semanas de anticipación.

Nickol Sinchi tiene un problema de salud. (Foto: Captura de Instagram)

“Aclaro que seguiré con toda mi agenda programada. Si bien es cierto que a veces las cosas no están al 100%, con ayuda de Dios, mi familia, las personas que quiero y me quieren, saldré adelante de todas las adversidades que se presenten en el camino”, añadió.

Finalmente, la exintegrante de ‘Corazón Serrano’ agradeció a todos sus seguidores por haberse preocupado por ella en las últimas horas. “Me despido no sin antes agradecer todas las muestras de cariño y preocupación, tanto de familiares, amigos y todo el público en general, quienes estuvieron atentos a mi estado de salud”, sentenció.

Nickol Sinchi envía un comunicado aclarando su estado de salud. (Captura de Facebook)

Fans le dan su respaldo

Luego de publicar en sus redes sociales que en realidad no tuvo un derrame cerebral, sino un ataque de ansiedad, Nickol Sinchi recibió mensajes de aliento por parte de sus seguidores, quienes le pidieron que tome con más calma la vida y los compromisos que tiene, pues eso pudo haber detonado que tenga una crisis el pasado 15 de agosto.

“Hermosa, espero que te recuperes pronto y toma con calma la vida, sé que tener un negocio propio trae full compromisos. Solo tener de respirar y relajarte por tu niño”, “Mucha fuerza Nickol, sigue para adelante y muchas bendiciones”, “Ánimo Nickol, vas a salir adelante con la ayuda de Dios, te deseo todo el éxito del mundo”, fueron algunos de los mensajes que le hicieron llegar sus fans.

Cabe mencionar que Nickol Sinchi ya había dado señales de que se encontraba viviendo momentos difíciles en su vida, pues a través de su cuenta de Instagram indicaba que tenía recaídas que la obligaban a levantarse por su pequeño hijo.