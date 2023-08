Mauricio Diez Canseco olvidó a Lisandra Lezama al ser captado con dos chicas en discoteca

Mauricio Diez Canseco olvida a Lisandra Lizama al ser captado con dos mujeres en discoteca. Magaly TV: La Firme. ATV

Mauricio Diez Canseco ya habría olvidado a su exesposa Lisandra Lezama, pues fue captado con dos mujeres por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ en una discoteca de La Victoria.

El empresario disfrutó la noche del fin de semana, bailando en ‘La Casa de la Salsa’, pero no estuvo solo porque fue visto al lado de dos jóvenes el pasado viernes 18 de agosto.

Pero cuando se retiró, se fue de la mano de una de las chicas ‘Doradas de la salsa’, quien fue identificada como Adryaa Martínez, cantante cubana de 24 años.

Al parecer, el empresario ya dejó en el pasado a su exesposa la también cubana Lisandra Lezama, quien publicó un comunicado dando por finalizado su matrimonio luego de 10 meses y además lo denunció por violencia familiar.

En una oportunidad, Lisandra Lezama contó a Infobae Perú que uno de los motivos que la llevaron a decidir separarse del ‘Rey de las Pizzas’ fue porque ya no era feliz a su lado.

“Puse la denuncia de acoso que pasó después de separarnos, lo cual sucedió por varios motivos: no era feliz en la relación, aunque son detalles muy personales”, indicó en abril del 2023.

Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama.

¿Quién es Adryana Martínez?

Adryana Martínez es una artista cubana de tan solo 24 años que dejo su país para radicar en el Perú y tentar suerte en el mundo artístico de nuestro país. Además, es una de las actuales integrantes de ‘Doradas de la Salsa’, orquesta apadrinada por Mauricio Diez Canseco.

De acuerdo a sus redes sociales, tiene una pequeña, con quien reparte su tiempo par cumplir con sus actividades como artista. Todo indica que se convirtió en el nuevo amor del empresario de las pizzas, aunque de momento ninguno de los dos se ha pronunciado tras la difusión de las imágenes.

Adryana Martínez sería el nuevo amor de Mauricio Diez Canseco- Perú -24 de agosto. Instagram.

Adryana Martínez no descarta romance con Mauricio Diez Canseco

La artista cubana llegó junto con las chicas ‘Doradas de la salsa’ al magazine ‘Préndete’, para presentar un musical el pasado viernes 18 de agosto. El conductor Kurt Villavicencio le consultó de forma directa si tenía una relación con el empresario de la cadena de restaurantes.

Adryana Martínez comentó que la relación que tiene con él es algo confidencial y que aún no lo puedo revelar. Asimismo, le preguntaron cuanto tiempo viene saliendo con Mauricio Diez Canseco, a lo que Adryana indicó que lleva saliendo un buen tiempo con un persona sin descartar que sería el popular ‘Bradt Pizza’. “Más de lo que mucha gente cree”, fue lo que dijo ante la sorpresa de los presentadores de TV.

Mauricio Diez Canseco olvidó a Lisandra Lezama al ser captado con dos chicas en discoteca. Perú- 24 de agosto. Instagram.

‘Doradas de la Salsa’ marcan distancia de Lisandra Lizama

La agrupación femenina “Doradas de la salsa” de Cuba ya se encuentran preparadas para demostrar todo su talento en nuestra capital y resaltaron que marcan una distancia de la anterior agrupación y sobre todo de Lisandra Lizama.

Patricia Bustillo, una de las integrantes de la banda, indicó que su compatriota Lisandra Lizama, quien integró anteriormente la agrupación caribeña no tuvo repercusión en el Perú y a diferencias de ellas, que asegura lo tendrán.

“La verdad yo no estaba en la época que vino ella (Lisandra), pero al final no llegó a ningún lugar porque nosotras no vinimos. Esta es la segunda oportunidad que nos da Mauricio porque le es perseverante y fiel a sus ideas, por eso estamos acá”, dijo al diario El Popular.

Por otro lado, comentó que le gustaría hacer una colaboración musical con la salsera peruana, Daniela Darcourt.