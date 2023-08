Hugo García respondió si se casará con Alessia Rovegno durante la apertura de su propio restaurante

Hugo García abrió su propio restaurante y recibió comprometedora pregunta sobre Alessia Rovegno. América Espectáculos / América TV

Hace más de un año, Hugo García renunció a ‘Esto es Guerra’ para cerrar su etapa como chico reality. Ahora el modelo peruano sorprende con la apertura de su propio restaurante, llamado Taio. Durante la inauguración oficial, recibió una comprometedora pregunta sobre su futuro con Alessia Rovegno, su actual pareja.

Te puede interesar: Top 10 de los podcast más reproducidos hoy de Spotify Perú

“Ya dio a luz (este proyecto), estoy súper contento. Ver a mis amigos y a toda la gente que quiero acá es un sueño hecho realidad”, comentó el excompetidor de ‘EEG’ en diálogo con ‘América Espectáculos’, este último 23 de agosto.

Por su parte, Alessia Rovegno aseguró estar orgullosa por el importante paso que ha tomado Hugo en su vida profesional. “Nunca me olvidaré que, cuando yo lo conocí, en las primeras salidas, conversábamos sobre el futuro y él me comentó que su meta era tener un restaurante. ¡Y ahora aquí estamos!”, mencionó emocionada.

Hugo García y Alessia Rovegno se lucieron juntos en la inauguración oficial de Taio Restaurante. Créditos a América Espectáculos / América TV

¿Hugo García se casará con Alessia Rovegno?

Durante la entrevista, Hugo García contó que hace poco viajó a Italia para conocer a la familia paterna de Alessia Rovegno, quienes lo recibieron con los brazos abiertos. “Fue como una preluna de miel”, dijo. Debido a este buen momento en su relación amorosa, el reportero de América TV no dudó en hacerle una comprometedora pregunta: “¿Y los planes de matrimonio?”.

Hugo García se quedó perplejo y respondió con dificultad: “Estamos felices, somos un equipo increíble, siempre se lo repito y se lo digo. Vamos súper bien. Estamos construyendo un futuro súper lindo”.

Hugo García se mostró incómodo por comprometedora pregunta. Créditos a América Espectáculos / América TV

Al percatarse de la incomodidad de su novio, la ex Miss Perú 2022 añadió con una sonrisa en el rostro: “Yo quiero que se enfoque en Taio, hay mucho que hacer y por crecer todavía. Yo creo que esto es solo el principio. Abrir un restaurante es una inversión fuerte, se vienen cosas lindas”.

Te puede interesar: Estos son los 10 podcast más escuchados de Apple Perú este día

La pareja no entró en más detalles sobre un posible matrimonio a futuro.

Su historia de amor

Después de terminar su relación con Mafer Neyra, Hugo García le dio una nueva oportunidad al amor al iniciar un romance con Alessia Rovegno, hija de Bárbara Cayo. La pareja se conoció en un restaurante limeño, donde el exchico reality usó toda su valentía para acercarse a la bella modelo.

Te puede interesar: Festival Juntos en Concierto es cancelado y productora encargada del evento se declara en quiebra

Fue Yaco Eskenazi quien animó al popular ‘Baby’ Hugo a declararse.

“Empezaron a hablar por los famosos DMs. Ellos ya estaban dándose like y comentándose, salieron y se vieron. Hugo me dijo que le gustaba, le dije: ‘¿Qué esperas para decirle?’. Me contestó: ‘¿Pero no tenemos que salir más tiempo?’. ‘No, si te gusta dile de una vez’. El hombre me dijo al día siguiente que ya estaban”, recordó el excapitán de los ‘Leones’.

Hugo García y Alessia Rovegno cuentan detalles de su relación sentimental. (Foto: Instagram)

Desde que comenzaron su relación sentimental, en enero de 2022, la pareja se ha visto unida. Esto quedó demostrado cuando Hugo García viajó hasta Estados Unidos para apoyar a la también cantante en el Miss Universo 2022, donde participó en representación del Perú.

El exchico reality celebró la clasificación de Alessia Rovegno en el Top 16 del certamen de belleza y destacó su participación. “Fue una semana inolvidable”, señaló en sus redes sociales.

Por su parte, la hija de Bárbara Cayo agradeció a García por ser su principal soporte. “Gracias, mi amor, por vivirlo como si fuera tuyo, por ser el partner soñado, por el amor tan grande y bonito que me regalas todos los días de la vida. Las palabras no son suficientes. ¡Te amo!”, fue el tierno mensaje de la modelo.