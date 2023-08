La Uchulú y el concepto que tiene de Andrés Hurtado después de llamarla “chacha”: “Es un bagre y altanero”

La Uchulú califica de bagre a Andrés Hurtado. ATV

La integrante de ‘El Reventonazo de los sábados’ no pasó por un buen momento en ‘La Casa de Magaly’ a causa de los desatinados comentarios de Andrés Hurtado. Así lo dejó ver el martes 22 de agosto durante el programa ‘Magaly TV La Firme’. La Uchulú fue invitada al espacio de Magaly Medina para contar cómo fue la convivencia en su reality.

Después que Carlos Cacho recibiera la crítica de muchos por llamarle la atención a La Uchulú por comer dentro de su habitación, Andrés Hurtado causó aún más revuelo por llamar ‘chacha’ a la actriz cómica.

“La voy a criar”, dijo el conductor de ‘Porque hoy es sábado con Andrés’, quien le pidió un vaso con agua y hasta que se arrodille delante de él. “Yo me arrodillo solo ante Dios”, fue la respuesta de La Uchulú notoriamente incómoda.

En el set de ‘Magaly TV La Firme’, la conductora de TV le preguntó al respecto. “Yo trato de tomarlo de forma deportiva, estoy muy joven para amargarme”, dijo la comediante, quien no dudó en calificar de “bagre” a Andrés Hurtado, causando la risa de Magaly Medina.

“Cómo va a decir ‘¿o le doy propina o lo adopto?’”, le dijo la periodista a su invitada. “Se pasa, ese señor (Andrés Hurtado) es muy altanero, no me gusta. ¿Carlos Cacho? Carlos, no sé, tiene una bronca, creo. Por la forma en que he sido criada, igualarme con personas mayores que yo, es muy difícil para mí”, indicó La Uchulú, resaltando su molestia.

La comediante explicó que recién fuera de ‘La Casa de Magaly’ puede ver cómo Andrés Hurtado y Carlos Cacho cuchichean sobre ella y no le gusta.

Cabe indicar que no es la primera vez que La Uchulú expresa su molestia, durante el confesionario del reality, calificó al conductor de Panamericana de TV de “altanero”. “No me gusta, porque me trata como si yo fuera un animalito”, indicó la integrante de ‘El Reventonazo de los sábados’.

La Uchulú responde a Andrés Hurtado. ATV/ IG Andrés Hurtado

Se burló de Carlos Cacho

La Uchulú ha tratado de tomar la situación de la mejor manera, es por ello que al llegar al programa de Magaly Medina no dudó en bromear sobre el llamado de atención de Carlos Cacho pro comer en la habitación.

La comediante desató carcajadas al decir que tenía hambre y de inmediato sacar un pan con chicharrón. La conductora de TV indicó que nadie le iba a grita por ello y podía seguir comiendo mientras veían una secuencia más de ‘La Casa de Magaly’.

Carlos Cacho le reclama a ‘La Uchulú’ por comer hamburguesa dentro del cuarto |Magaly TV La Firme

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Carlos Cacho?

Magaly Medina respondió a Carlos Cacho luego de que la acusara de querer perjudicarlo y dejarlo como un discriminador. Esto después que se expusiera el llamado de atención a La Uchulú por comer dentro de la habitación. En conversación con Infobae Perú, la conductora de TV señaló que ‘La Casa de Magaly’ no tiene guiones y los habitantes de su reality de convivencia se muestran tal como son.

“Esta casa no tiene guion. Cada uno se porta de manera natural, tal y como uno es. Justamente ese es el atractivo de un reality, que las personas que conviven se muestren tal como son. Creo que la gente tiene derecho a sacar sus propias conclusiones, yo no tengo por qué dirigir ningún comentario, lo que hago es opinar y siempre lo voy a hacer”, indicó.

“Yo no he dicho que sea discriminador, a mí me parece que cada cual tiene sus costumbres. Si tú piensas que una persona no es gente por comer en el cuarto o dentro de otros ambientes de la casa que no es el comedor, esa es tu manera de pensar. Y lo dije bien claro (en el programa), para mí lo más rico y delicioso es que me sirvan la comida en mi cama. Yo los domingos desayuno, almuerzo y ceno en mi cama con mi esposo, mientras veo televisión, me parece delicioso”, explicó.

Magaly Medina prefirió hacer caso omiso a las acusaciones del maquillador y señaló que las críticas de los televidentes son parte de un reality de convivencia.