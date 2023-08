Denuncian actos de discriminación contra ‘La Uchulú’ en ‘La Casa de Magaly’

Carlos Cacho le reclama a ‘La Uchulú’ por comer hamburguesa dentro del cuarto |Magaly TV La Firme

‘La Casa de Magaly’ ha dado de qué hablar desde el día en que se estrenó. Si bien tuvo la aceptación del público, también ha recibido duras críticas en las redes sociales. Durante el último episodio de este reality de convivencia, los usuarios de las redes sociales se percataron que ‘La Uchulú’ era víctima de discriminación por parte de otros artistas.

Una vez que todos los participantes llegaron y acomodaron sus cosas dentro del inmueble, Andrés Hurtado empezó a hablar a las espaldas de la tiktoker, quien en ese momento se encontraba en la cocina. El conductor de Panamericana Televisión aseguró que la había traído como mascota de la casa. “Ella es mi mascotita, me he comprado para la casa”, dijo.

La misma ‘Uchulú’ relató en el confesionario que no le gustaba el trato que le estaba dando el popular ‘Chibolín’, esto debido a que sentía que estaba siendo tratada como si fuera un animal, ya que en todo momento le daba órdenes.

“Ese señor es muy altanero. No me gusta porque me trata como si fuera un animalito. Me dice: ‘Ven acá’. Y luego está susurrando: ‘Ella es la chacha de la casa’. (...) Yo puedo unirme a la chacota un ratito, pero ya a cada rato cansa, me lo tomo personal”, expresó.

Usuarios denuncian caso de discriminación en La Casa de Magaly. (Foto: Captura de Twitter)

En otro momento del reality de convivencia, la tiktoker se acercó a la habitación de Carlos Cacho mientras comía un sándwich, esto no le gustó al estilista, quien le pidió que se retire del lugar y le indicó que termine su alimento en el comedor de la casa.

“No puedes pasear con la comida por toda la casa, no me gusta la casa con olor a comida. De verdad, come abajo en el comedor, no en la habitación”, le dijo bastante molesto el exconductor de televisión.

Cuando la ‘Uchulú’ se retiró del lugar, Carlos Cacho empezó a cuestionar a su compañera, por lo que le consultó a Patricio Suárez Vértiz si estaba bien que la influencer camine con su comida por toda la casa. “Patricio, ¿por qué ella se pasea con la comida?”, dijo.

El músico no tenía problemas con que su compañera tenga esas actitudes, pues indicó que esto se debía a un tema cultural. “Porque hay diferentes culturas”, fue la respuesta que dio. Sin embargo, el estilista enfureció y señaló que: “Ella cree que está en Bagua Grande”.

Este comentario de Carlos Cacho causó gran malestar en las redes sociales, donde lo calificaron de clasista y discriminador. “Qué asco el clasismo de esa gente, dignos de ‘La Casa de Magaly’”, comentó un usuario bastante furioso.

Asimismo, cientos de comentarios aseguraban que los integrantes del reality de convivencia habían dejado de lado a la tiktoker y que por ese motivo la empezaron a tratar mal, por lo que no dudaron en darle su apoyo a partir de ese momento.

“Team para que la Uchulú gane. Es tan inocente y muy humilde. Se ve feo que la traten así”, “Qué feo cómo discriminan, y encima hipócritas, ya le dijeron que dejen de hablar a sus espaldas. Pobre Uchulú”, “No me parece los comentarios y tratos que le hicieron a Uchulú, y encima se ríen”, “Uchulú, bella, sigue sin importar lo que piensen”, “Traten bien a Uchulú, la tienen a un lado y se burlan de ella”, son algunos de los comentarios que hicieron los cibernautas.