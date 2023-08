Defensor del Pueblo revela su postura para aplicar ‘plan Bukele’ en el Perú: “Soy crítico de algunos aspectos”

El ‘plan Bukele’ ha vuelto a las discusiones de las autoridades para que sea aplicado en el Perú ante la ola de inseguridad ciudadana, pero también ha generado controversia cuáles serían las consecuencias de esta propuesta que podría vulnerar los derechos de los ciudadanos en el país. Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, brindó su postura sobre una eventual medida.

“Soy crítico de algunos aspectos que vulnera los derechos humanos en la política del señor Bukele, pero estoy de acuerdo que hay que ser mucho más cuidadosos para desarrollar una política preventiva en la materia de seguridad ciudadana”, declaró a Canal N.

Asimismo, fue consultado por las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien no descartó que se pueda aplicar el plan del mandatario de El Salvador en el territorio peruano. En este sentido, manifestó que “no discrepa”, debido a que se podría dar con las “propuestas positivas”.

Defensor del Pueblo habla del ‘plan Bukele’|AFP/ANDINA

“[¿Cuál sería el lado positivo?] Darle tranquilidad a la población en términos de intervención de parte del Estado sobre políticas de seguridad ciudadana”, agregó.

En otro momento, refirió que Estado peruano desde hace mucho tiempo responde a las problemáticas, pero que esperan que sucedan. “El tema es trabajar políticas preventivas, por ejemplo, ir a la población que son altamente vulnerables que son nuestras niñas, niños y adolescentes”, cuenta.

Gutiérrez aseveró que como Defensoría del Pueblo continuarán alertando los excesos “que podría significar cualquier política que vaya en ese sentido”.

¿Qué medidas se podrían aplicar?

Si bien, el defensor del Pueblo se mostró a favor de la medida de manera parcial y de acuerdo a las políticas que desde el Ejecutivo se promueva. Es así como menciona cuáles serían las que podrían aplicarse.

Inseguridad ciudadana. (Foto: Andina)

“Me apunto por el tema de la prevención [...] desarrollemos más cárceles productivas, porque los internos deben tener expectativas de vida después. Una de las formas de reeducar y sociabilizar como una de las tareas del país que ha descuidado”, menciona.

Es así como precisa que existe una “falta de planificación en los penales”, debido a que se ha visto un incremento en los internos, por lo que reitera que se debe trabajar “políticas preventivas”.

Estas declaraciones se dan a raíz de que el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, manifestó que se debería seguir el ejemplo de El Salvador. En su intervención no se precisó si se trata de este plan, pero sí del país.

Desde el Ejecutivo, la ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, indicó que se está evaluando implementar el ‘plan Bukele’. Asimismo, refirió que recibirán “retroalimentación”.

“Es la línea en la que la vamos a trabajar. Precisamente, analizar en esta viabilidad, pero, sobre todo, reafirmando el compromiso de este gobierno de combatir la inseguridad ciudadana”, mencionó en una conferencia.

Infobae Perú también consultó al politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), Alonso Cárdenas, quien aseveró que sería viable, debido a que los penales del país no tienen la capacidad para más internos. “El Estado peruano es totalmente incapaz de construir algo similar por la corrupción, por el burocratismo y todos los factores que ya conocemos”, agregó.

Dos de los delitos que vienen ganando más terreno en Perú durante este 2023 son la extorsión y el sicariato, de acuerdo a cifras oficiales y policiales. (Andina)

Caso Alejandro Soto

Por otro lado, se pronunció sobre los diversos cuestionamientos del presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien puede llegar a ser vacado si aprueban la moción. Esto luego de conocerse presuntas irregularidades en su postulación, recortar el sueldo a sus trabajadores y otros casos que podrían ser investigados.

A pesar de ello, Gutiérrez prefirió no tener una postura, pero aseveró que cada entidad debe realizar sus funciones como corresponde y no salir de esa línea. “En temas políticos, disculpen, yo quiero mantener absoluta neutralidad y no quisiera pronunciarme”, manifestó.

Cabe precisar que, la Procuraduría General del Estado solicitó se inicie diligencias preliminares contra el titular del Parlamento por la presunta comisión de la administración pública.

Esto luego de que Cuarto Poder difunda conversaciones que lo comprometerían más. Es decir, solicitaría a sus trabajadores a crear cuenta de Facebook falsas para trata de “mejorar su imagen”.