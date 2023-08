Ethel Pozo respondió al dúo Double Dragon Twins por acusar a ‘América Ho de no emitir su musical

Ethel Pozo respondió a las acusaciones de las cantantes ‘Double Dragon Twins’. (Instagram/@lapozo. Recuperado de Instarándula)

Ethel Pozo se pronunció en redes sociales, luego que Andrea e Irene Ramos, gemelas que forman parte del dúo musical ‘Double Dragon Twins’, acusaran a ‘América Hoy’ de haberlas maltratado al no emitir la presentación musical que grabaron con tanta ilusión en el set. Ante la ola de críticas, la hija de Gisela Valcárcel aclaró que ella no está encargada de la pauta.

“Nosotros solo conducimos el programa, no sabemos la pauta, no sé ni quién viene. No es que yo sea así, ‘ay, tampoco sabe nada’, pero hay personas que conducen y son directores del programa, como Marcelo Tinelli, Gisela Valcárcel y Magaly Medina. A los demás solo nos contratan para conducir”, expresó la presentadora de TV en una transmisión en vivo de Instagram, este lunes 21 de agosto.

Tras ello, Ethel Pozo indicó que no logró ver a las cantantes nacionales grabar su show en el magazine porque salió apurada de los estudios. Tampoco pudo hablar con ellas durante las pausas comerciales, como así suele hacer con sus entrevistados.

Ethel Pozo se pronunció ante críticas en su contra por no emitir la presentación de ‘Double Dragon Twins’. (IG @lapozo y @doubledragontwins)

“La semana pasada, cuando esto se grabó, yo estaba con mi hija enferma. En cada corte comercial hablaba con mi hija, con el médico y con el pediatra, me tuve que ir a la clínica de emergencia. Espero que salgan. Lo que sí es que el viernes salió un musical de Bartolito, de unos argentinos que vinieron”, mencionó.

Pese a su aclaración, los usuarios continuaron preguntándole a la engreída de Gisela Valcárcel las razones por las que no se emitió la presentación de ‘Double Dragon Twins’. Ethel recalcó no tener idea de lo que había pasado. “No sé más. Es imposible que sepa algo de producción porque yo no hago producción”, sentenció la animadora.

‘América Hoy’ emitió el show de ‘Double Dragon Twins’

Tras la queja pública de las cantantes de ‘Double Dragon Twins’, el magazine ‘América Hoy’ emitió al final del programa el show que prepararon las gemelas. Según los internautas, fue la presión pública lo que motivó a los productores a transmitir la presentación musical.

‘Double Dragon Twins’ presentaron su sencillo 'Manipulador' en el magazine conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna. (América Hoy / América TV)

Las acusaciones del dúo Double Dragon Twins

A través de sus redes sociales, ‘Double Dragon Twins’ informaron a sus seguidores que asistieron a los estudios de ‘América Hoy’ con la ilusión de promocionar su nuevo sencillo. Sin embargo, el tiempo no alcanzó y la producción le pidió que igualmente cantaran, pues la grabación saldría al aire al día siguiente como un “falso en vivo”. Esto no terminó sucediendo.

“Me di cuenta que no lo van a pasar. En e dste país, si no vendes, no haces un escándalo o si no te peleas con alguien, pasa esto. Lamentablemente, la barrera que hay en ese país es esta”, mencionó una de las gemelas, visiblemente indignada con la situación.

Cantantes de Double Dragon acusan de maltrato al programa ‘América Hoy’. Instarandula.

¿Quiénes son Double Dragon Twins?

‘Double Dragon Twins’ es un dúo musical conformado por las gemelas idénticas Andrea Ramos e Irene Ramos, ambas nacidas en Lima. Las hermanas han participado en varios concursos de talento nacionales. No obstante, son reconocidos mundialmente por haber aparecido en la temporada 15 de ’America’s Got Talent’.

Las gemelas Andrea e Irene Ramos del dúo musical Double Dragon Twins. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

Ahora, las hermanas ‘Dobule Dragon Twins’ están de regreso en Perú para desarrollar su carrera artística, aunque piensan retornar a Estados Unidos para no tener problemas con Migraciones. También para dar un concierto el próximo 23 de agosto en el Cocodrilo Verde, de Miraflores.

“Desde que hemos regresado al Perú, como hace unos dos años, hemos notado que el talento ha surgido. Las cantantes talentosas están por todos lados. Hemos notado que el público peruano también está apoyando al artista nacional, eso se ve reflejado en las redes sociales”, indicó Irena en entrevista exclusiva con Infobae Perú.