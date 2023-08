Alexandra Méndez arremete contra Magaly Medina después que expusiera su salida con Cristian Benavente

Alexandra Méndez se pronuncia después de ser captada con Cristian Benavente. Instagram

La modelo Alexandra Méndez expresó su incomodidad luego que Magaly Medina emitiera en su edición del 21 de agosto un video donde se le ve con el futbolista Cristian Benavente. Según se pueden ver en las imágenes de Magaly TV La Firme, la venezolana y el deportista disfrutan de pasar tiempo juntos. El encuentro termina en el departamento del deportista, donde la venezolana entra.

Te puede interesar: Ampay a Alexandra Méndez y Cristian Benavente: captan a la modelo entrando al departamento del futbolista

Alexandra Méndez publicó en su cuenta de Instagram su molestia ante esta emisión y señaló que están afectando su libertad de vivir. Asimismo, aseguró que Cristian Benavente y ella solo son amigos.

“Lamentablemente, no puedo tener amigos ni tomarme un té tranquila con un amigo, tienen que buscar afectar la libertad de vivir con tranquilidad y siempre la TV y la sociedad machista tiene que dejar mal a la mujer. Hay que avanzar un poco y dejar la doble moral, podemos tener amigos hombres y normal. No pasa nada. Pero bueno, mientras estás cosas sean noticia, qué te puedo decir”, escribió la exchica reality, quien es conocida como ‘La Chama’.

Te puede interesar: ‘La Casa de Magaly’: cuánto rating alcanzó el estreno del reality de Magaly Medina

De esta manera, la propia modelo se encargó de aclarar que solo es amiga del futbolista Cristian Benavente. Descartando que ha nacido una relación entre ellos.

Alexandra Méndez hace aclaración después de emitirse video con Cristian Benavente. Instagram

El ampay de Magaly Medina

El programa Magaly TV La Firme compartió un nuevo ampay este 21 de agosto, cuyos involucrados son la modelo venezolana Alexandra Méndez y Cristian Benavente.

Te puede interesar: Fiorella Retiz arremetió contra Pedro Loli, expareja de su amiga Fiorella Méndez: “No trata bien a las mujeres”

De acuerdo con las imágenes divulgadas por el programa de Magaly Medina, el futbolista blanquiazul y la modelo fueron captados el pasado sábado 19 de agosto, departiendo en el restaurante del Country Club Lima Hotel. Después de ello, la pareja se dirige al departamento del deportista.

Luego de pasar dos horas en el sitio, Cristian Benavente salió conduciendo su vehículo y dejó a la modelo en su domicilio. Magaly TV La Firme recordó que ésta no sería la primera ocasión que ‘La Chama’ es vista con el reconocido deportista de Alianza Lima, ya que previamente ambos habían sido vistos en el mismo sitio.

Cristian Benavente es ampayado ingresando a su departamento con ‘La Chama’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Para Magaly Medina, no existía ningún interés del futbolista hacia Alexandra Méndez, pues no deja de ver su celular en repetidas ocasiones.

“Parece que la mayoría de jugadores de Alianza siempre están lesionados, contratan puro lesionado, pero miren, ambos están en muchas confianzas, hay ‘confiancitas’ ¿no?, se quitan el celular, ella le enseña, ella se lo quita igual. Aunque la mirada de él medio aburrida, yo diría si intento leer el lenguaje corporal de él, no es como un hombre cuando está interesado en una mujer para él, es como si estuviera en el café con alguien (con su vecina) o ea una cosa así (señala el clip) miren cómo le sonríe, pero está pensativo”, dijo la conductora de TV después de emitirse el video de la pareja.

“Bueno, yo no soy especialista en imágenes corporal en lenguaje no verbal, yo entiendo más el lenguaje verbal, pero ese es desinterés porque hay ciertas actitudes de un hombre que demuestran un interés, una fascinación por la persona. Aun cuando no haya nada, solo haya una amistad”, sostuvo.