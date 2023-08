Ampay a Alexandra Méndez y Cristian Benavente: captan a la modelo entrando al departamento del futbolista

Alexandra Méndez y Cristian Benavente son captados juntos por las cámaras de Magaly Medina | Magaly TV La Firme

En la edición del 21 de agosto, el programa Magaly TV La Firme compartió un nuevo ampay y los involucrados son la modelo venezolana Alexandra Méndez y Cristian Benavente. El futbolista de Alianza Lima fue captado cenando con la chica reality en un conocido restaurante y ambos terminaron en el ‘depa’ del deportista.

De acuerdo con las imágenes divulgadas por el programa de Magaly Medina, el futbolista blanquiazul y la modelo proveniente de Venezuela fueron ampayados el pasado sábado 19 compartiendo una comida en el Country Club Lima Hotel. No obstante, la situación no se limitó a ese encuentro, pues luego decidieron partir al departamento del deportista.

“Aguanta que ven mis ojitos, un nuevo incauto con la chama, perdón Alexandra Méndez, saliendo con un nuevo amiguito, pero sí es ‘El chavalillo’ guarda causa, no caigas en sus redes. Se trata del pelotero que jugaba en (....) es Cristian Benavente, el muchachito que llegó desde las Españas como jale de Alianza Lima, pero se la ha pasado lesionado”, se escucha en un inicio de informe de Magaly Medina.

Chaval Benavente es captado con Alexandra Méndez. (Captura: Magaly TV La Firme)

En el video, ‘El Chaval’ y ‘La Chama’ dan la impresión de tener una relación muy cercana, ya que en un instante el jugador de fútbol le quita el celular a la influencer de manera juguetona.

“Sábado por la noche nos ganamos apostando un dinerito y fuimos a un lugar ‘nice’ en el Country Club y nos ganamos que el ‘Chaval y la Chama’ estaban sentaditos juntos, el pelotero no paraba de hablar ¿qué florazo le estará metiendo?, le estará contando cómo es la vida en España”, agrega la ‘voz en off’ de programa Magaly TV La Firme.

Sin embargo, después de disfrutar su cena en el citado restaurante, ambos volvieron a ser captados por los ‘urracos’, entrando al edificio en el que reside el futbolista, ubicado en San Isidro. Después de pasar dos horas en el sitio, Cristian Benavente salió conduciendo su vehículo y dejó a la modelo en su domicilio.

Es importante mencionar que esta no sería la primera ocasión en que ‘La Chama’ es vista en encuentros con el reconocido deportista de Alianza Lima, ya que previamente ambos habían sido vistos en el mismo sitio y se retiraron casi al mismo tiempo de allí.

Cristian Benavente es ampayado ingresando a su departamento con ‘La Chama’. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina al ver ampay de Cristian Benavente: “Se le ve aburrido”

Por otro lado, Magaly Medina no dudó en opinar sobre el ampay y del lenguaje corporal del futbolista Cristian Benavente y la modelo Alexandra Méndez en el restaurante. Para la comunicadora, parece que el futbolista estaría aburrido, pues en varias oportunidades saca su celular para revisarlo.

“Parece que la mayoría de jugadores de Alianza siempre están lesionados, contratan puro lesionado, pero miren, ambos están en muchas confianzas, hay ‘confiancitas’ ¿no?, se quitan el celular, ella le enseña, ella se lo quita igual. Aunque la mirada de él medio aburrida, yo diría si intento leer el lenguaje corporal de él no, no es como un hombre cuando está interesado en una mujer para él, es como si estuviera en el café con alguien (con su vecina) o ea una cosa así (señala el clip) miren cómo le sonríe, pero está pensativo”, dijo en un inicio la comunicadora.

“Bueno, yo no soy especialista en imágenes corporal en lenguaje no verbal , yo entiendo más el lenguaje verbal, pero ese es desinterés porque hay ciertas actitudes de un hombre que demuestran un interés, una fascinación por la persona. Aun cuando no haya nada, solo haya una amistad cuando estén recién en una ‘saliditas’ por ahí por allá, cuando se estén conociendo”, sostuvo.