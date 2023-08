Secretario de Acción Popular afirma que ‘Los Niños’ “no son dueños” de sus escaños: “Le pertenece al partido”

Secretario general ratificó decisión del plenario de Acción Popular de suspender militancia a 'Los Niños' | RPP Noticias

Tras suspenderse la militancia de los congresistas denominados ‘Los Niños’, el secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, aseguró que los escaños que usan los parlamentarios no son de su propiedad, sino del partido con el que postularon al Parlamento.

En declaraciones a RPP Noticias, Del Águila aseguró que el futuro de la bancada de Acción Popular “es un tema que se tiene que definir entre el partido y el Congreso de la República”.

“Hay conceptos que deben definirse: los congresistas llegan al Congreso por un partido, por Acción Popular; consecuentemente, los congresistas no son dueños del escaño. A quién le pertenece el escaño es al partido político que los llevó. A la hora que ellos (‘Los Niños’) pierden sus derechos partidarios, pierden el derecho de usar ese escaño que le pertenece a Acción Popular”, indicó.

En esa misma línea, el secretario general del partido de la lampa remarcó que la suspensión de Elvis Vergara, Darwin Espinoza, Jorge Flores, Juan Mori, Ilich López y Elvis Vergara era necesaria.

La mayoría de parlamentarios de AP son sindicados como cercanos al expresidente. | Infobae Perú - Camila Calderón

“(La suspensión de su militancia) lo que significa es proteger al partido de la situación en la que nos han colocado estos 6 congresistas. Ahí parte todo el problema político de desprestigio de Acción Popular. Ellos deben seguir un proceso disciplinario, pero es necesario poner en claro las características del daño hecho, ellos deben ser suspendidos transitoriamente de sus derechos partidarios”, apuntó.

Del Águila adelantó que, en caso no se les permita controlar los escaños congresales, recurrirán a la Comisión de Constitución, grupo de trabajo que preside Martha Moyano (Fuerza Popular), para que emita una opinión consultiva sobre la relación entre los parlamentarios y el partido con el que accedieron al Poder Legislativo.

“Expulsión inminente”

Para Edmundo del Águila, el Tribunal de Disciplina de Acción Popular recomendará la expulsión del partido de los congresistas sindicados como ‘Los Niños’.

“Existen suficientes pruebas para que eso sea así. (¿Cuál sería una prueba contundente?) Las acusaciones en las carpetas fiscales. Las carpetas fiscales, para nosotros, contiene las pruebas con las cuales los están denunciando constitucionalmente. Nosotros tenemos que resolver según nuestro criterio que es tomando esas declaraciones. Puede ser que el Poder Judicial solucione de una manera y nosotros de otra”, afirmó.

“Pero hay otro elemento más importante que la parte jurídica que es la parte política. Nosotros políticamente podemos sancionar porque el daño hecho a la imagen de Acción Popular, que es de conocimiento de todos, es tan grande que amerita una expulsión lo más pronto posible”, agregó Del Águila.

‘Los Niños’ califican suspensión como “saludo a la bandera”

En diálogo con Agencia Andina, el vocero de Acción Popular, Darwin Espinoza, consideró que el plenario del partido no tiene facultades para suspender los derechos partidarios de un afiliado.

“Ha sido un saludo a la bandera o quieren quedar bien con la prensa o no sé cuál es la intención. Hemos sido bien claros al decir que un plenario no puede expulsar a militantes, para eso hay instancias. Inclusive tenemos la figura defensora del afiliado. Vamos a interponer todo recursos legales, no soy nuevo en el partido, tengo 22 años de militancia”, dijo.

“Esa suspensión no procede ni en el JNE ni en el ROP", dijo | Canal N

El parlamentario Elvis Vergara coincidió con el argumento de Espinoza y tildó la medida de “simbólica”.

“No existe dentro del estatuto o del reglamento del partido Acción Popular la figura de la suspensión de la militancia. Por cierto, esto (suspensión de militancia) —no sé si todos los congresistas involucrados en investigaciones, pero particularmente yo— lo he solicitado yo más de un año atrás. Sin embargo, me hicieron saber en ese momento que eso no está contemplado. Entonces, prácticamente esto es un saludo a la bandera”, aseveró.