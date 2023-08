Santi Lesmes respondió a Janet Barboza por decir que ‘Arriba mi Gente’ no es competencia: “Ellos ven chismes”

Santi Lesmes respondió a críticas de Janet Barboza | Infobae

‘Arriba mi Gente’ y ‘América Hoy’ son dos magazines de la televisión peruana que compiten en el mismo horario por el rating y cada uno tiene un público fiel que los sigue. Sin embargo, en medio de las diferencias por las cifras, algunos conductores de cada espacio no han dudado en sacar el pecho por su contenido.

En redes sociales, se filtran las cifras que cada programa hace al día, por lo que algunos no dudan en señalar que están por encima de los demás y que el público los respalda con su sintonía. Es así que hace unas semanas, Janet Barboza se refirió al programa de Latina y señaló que no son competencia para ‘América Hoy’.

“Creo que es evidente que la competencia de ‘América Hoy’ no es ‘Arriba Mi Gente’. Ellos deberían preocuparse más por ATV Matinal porque lo supera ampliamente”, expresó al inicio la conductora.

Janet Barboza habló de Ariba Mi Gente.

Tras ello, señaló que la sintonía del programa de América Televisión no ha tenido caídas y se ha mantenido firme hasta el día de hoy. “Nosotros desde que arrancamos no hemos perdido ni un solo día, los números no mienten. El público nos viene respaldando, pero tomamos las cifras con mucha cautela y humildad, que es reflejo de un trabajo arduo del día a día”, comentó la presentadora a Trome.

Santi Lesmes defiende a Arriba Mi Gente

Al respecto, Infobae Perú conversó con Santi Lesmes, quien no dudó en defender el contenido del magazine en el que trabaja. Al inicio, señaló que tiene cercanía con Janet Barboza y que la conoce desde hace varios años, por tanto, cree que su comentario es para destacar las diferencias entre ambos programas.

“Janet Barboza es muy amiga mía, yo la quiero, la estimo, la respeto. Yo empecé en la televisión en un programa suyo y cuando dice que no nos considera la competencia es porque creo que ella se refiere a que hacemos dos tipos de programas completamente diferentes”, expresó al inicio a este medio.

Santi Lesmes responde a críticas de Janet Barboza. (Infobae/Captura América TV)

Por otro lado, recalcó que los contenidos son distintos y considera que hay público para ambos. Incluso, se animó a asegurar que quienes ven su programa no verían el de Janet Barboza y viceversa.

“Ellos (América Hoy) tocan el chisme y la farándula y nosotros tocamos la actualidad la coyuntura, lo que ocurre. Son dos públicos completamente diferentes y que cada uno busca algo distinto. Es decir, quien ve Arriba Mi Gente, no ve América Hoy y quien ve América hoy no va a ver nunca Arriba Mi Gente”, finalizó el español a Infobae Perú.

Fernando Díaz se refirió a las declaraciones de Janet Barboza

Otro de los conductores del programa de Latina es Fernando Díaz. El periodista y exfigura de ATV también salió al frente en defensa del espacio en el que ahora trabaja e hizo una comparativa sobre el rating. En principio, mencionó que el rating que dejan los programas antecesores al salir al aire es importante; sin embargo, el trabajo está en mantenerlo.

“En nuestro caso el rating funciona porque el noticiero nos deja en promedio 3 puntos y lo mantenemos o subimos; el problema es cuando el noticiero te deja 8 o 10 puntos como ocurre con la competencia (América hoy) y te metes una caída en picada a 4 o 5 puntos”, comentó para Trome.