Ollanta Humala y Nadine Heredia: penalista advierte que acusación por lavado de activos peligra

¿Juicio contra Ollanta Humala y Nadine Heredia podría caerse? El abogado penalista James Rodríguez señaló que la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, a favor de una medida cautelar presentada por la expareja presidencial, podría beneficiarlos de tal modo que complicaría el sustento de la acusación.

Como se recuerda, el expresidente peruano (durante el 2011 al 2016) presentó el recurso a fin de evitar que los testimonios de los exrepresentantes de Odebrecht, relacionados con los servidores para ocultar pagos de sobornos, sean utilizados en su contra por el delito de lavado de activos.

En diálogo con RPP, Rodríguez opinó que el fallo podría afectar mucho el proceso porque estamos hablando de que se estaría trasgrediendo la justicia de nuestro país. “La controversia, debate o polémica en este caso es porque el magistrado del Tribunal Federal de Brasil, el doctor José Antonio Díaz, ha resuelto una medida cautelar a favor de la defensa del señor Humala. Esto, para prohibir que Odebrecht y Barata se refieran a las pruebas contenidas en los servidores MyWebDay y Drousys, dado que se encontraron ahí que supuestamente estarían contaminadas. La defensa no desea que se puedan leer estos servidores porque ahí se encuentran los codinomes, los pagos y los montos”, explicó.

“Considero que sí [se puede caer el caso], porque si ellos no se refieren exactamente a los nombres, montos, a lo que está en el servidor va a ser muy difícil que se pueda sostener una acusación o una sentencia. Por eso considero que la Fiscalía de nuestro país tiene la obligación de exigir a estas personas que respondan, sobre todo, a estos directivos y rindan su declaración con base a lo que se encuentra dentro de estos servidores [...]. Ellos se encuentran bajo un régimen de delación premiada; es decir, si no colaboran, no aportan información que necesita la justicia para ejercer su función sancionadora y de investigación, estarían infringiendo esta norma”, agregó.

Tribunal brasileño calificó algunas pruebas como inválidas. | Infobae Perú / Camila Calderón

El abogado indicó que la medida puede calificarse como un acto de intromisión, pues el proceso se lleva a cabo en el país y para la justicia peruana estas plataformas no contiene pruebas ilegales. Además, alertó que podría producirse una posible ruptura del acuerdo de colaboración eficaz.

En ese sentido, manifestó que, si bien considera que el trabajo de la Fiscalía está llevando el caso de manera adecuada, está tomando mucho tiempo el proceso de Odebrecht y Barata. “Esta declaración que debería haberse dado hace más de un año recién se va a dar en esta fecha y ahora ellos impugnan esa declaración manifestando que estarían contaminados”, acotó.

No obstante, de acuerdo a fuentes de El Comercio, el hecho no afectaría el proceso judicial dado que la resolución del juez brasileño José Dias Toffoli invalida las pruebas obtenidas por los sistemas Drousys y MyWebDay B —servidores de Odebrecht para ocultar pagos de sobornos—, los cuales fueron posteriores a la presunta entrega de US$ 3 millones para la campaña presidencial de Humala del 2011.

El juez dispuso que las empresas de telecomunicaciones del país informen sobre los registros históricos de las llamadas telefónicas. | Andina

Wilfredo Pedraza, abogado del expresidente, se manifestó en esa línea. “En el Brasil no están diciendo que no deben declarar, sino que tienen que declarar de acuerdo a la ley brasileña, conforme a la tradición y que el punto es que no pueden hacerlo sobre temas que son ilegales (como los servidores). […] Si un país declara nula una prueba, ¿se debe incorporar como prueba válida en el Perú? Una línea sería que no y la otra decisión sería que no afecta lo que los jueces peruanos quieren decir”, explicó.

¿Cuántos años de cárcel piden para Ollanta Humala y Nadine Heredia?

La fiscalía ha pedido 20 años de cárcel contra Humala, así como 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, ambos juzgados por el delito de lavado de activos por la recepción de supuesto dinero ilícito de Venezuela y Brasil (constructoras Odebrecht y OAS). Como se recuerda, los primeros indicios sobre el dinero ilícito fueron hallados en el celular de Marcelo Odebrecht y en documentación que le incautaron durante un operativo policial, en febrero del 2016. Luego, en abril del año siguiente, la constructora reconoció el millonario aporte entregado.