Abogado de Nadine Heredia asegura que ex primera dama está “realmente mal de salud”

Nadine Heredia estaría mal de salud, asegura su abogado.

El abogado de Nadine Heredia rompió su silencio y aseguró que la ex primera dama realmente está mal de salud. El letrado mencionó que la esposa de Ollanta Humala, necesita viajar a Colombia, ya que “no es un capricho”, sino “una situación estrictamente humanitaria”.

En entrevista con radio Exitosa, el representante legal de Heredia Alarcón, expresó que en nuestro país existe mucho odio hacia los investigados y que lejos de avanzar en las diligencias, eso pone muchas trabas.

“El viaje a Colombia no es un capricho, no es una sustracción, es una situación estrictamente humanitaria, estrictamente vinculada a su condición no solamente de madre, sino además también de persona que desea vivir en sociedad con una salud estable”, mencionó.

“Nuestro país vive mucho odio, consume mucho odio, mucha venganza frente a personas que están investigadas injustamente durante muchos años (…) Imagínense, el fiscal tuvo nueve años y nueve años, no terminó una investigación por crimen organizado. Relajando el derecho al plazo razonable y, sin embargo, no ha terminado la investigación”, agregó.

Sobre el archivamiento de denuncia contra Nadine Heredia

Por otro lado, el abogado señaló que esta es la segunda ocasión en la que la Fiscalía de la Nación cierra la investigación en contra de la ex primera dama por el supuesto delito de usurpación de funciones.

“Es la segunda vez que se le archiva, ya una primera Fiscalía que archivó el caso emitió una disposición de nuevo lugar a formalizar y continuar investigación. Va en queja, el fiscal superior revoca la decisión porque considera que la investigación fue defectuosa y que se debía optar por varios hechos como convocar a varios testigos”, puntualizó.

¿Cuál fue la disposición de la Fiscalía en el caso de Nadine Heredia?

La Fiscalía de la Nación archivó el caso contra la ex primera dama, Nadine Heredia, por el presunto delito de usurpación de funciones.

“Ordeno el archivo definitivo de la presente investigación una vez que sea consentida o confirmada”, señala el oficio del tercer despacho de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima, Breña, Rímac y Jesús María, a cargo de Fanny Uribe Tapahuasco

“Se dispone declarar que no procede formalizar y continuar investigación preparatoria contra Nadine Heredia Alarcón por la presunta comisión del delito contra la administración pública, delitos cometidos por particulares y usurpación de funciones, en agravio del Estado”, se lee en el documento emitido por la Fiscalía.

Delitos contra Nadine Heredia

A Heredia se le imputaron varios cargos, que incluyen el uso inapropiado del avión presidencial en agosto de 2012 para un encuentro en Brasil, su intervención en proyectos mineros durante 2011, su participación en la adquisición de armamento para las Fuerzas Armadas en 2013 y su influencia en las acciones de un ministro de Economía relacionadas con un pronunciamiento sobre un posible aumento del salario mínimo vital, según reportó el diario Correo.

El informe definitivo de la Comisión de Fiscalización del año 2017, dirigida en ese período por el congresista del partido fujimorista Héctor Becerril, formuló acusaciones contra Nadine Heredia por supuesta usurpación de funciones del expresidente Ollanta Humala.