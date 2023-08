Fulminante golazo de Piero Quispe en 24 segundos del segundo tiempo en Universitario vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

Universitario enfrentó a Deportivo Garcilaso por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2023

Universitario de Deportes enfrentó a Deportivo Garcilaso este sábado 19 de agosto en el estadio Monumental de Ate por la décima jornada del Torneo Clausura 2023. Tras irse debajo en el marcador al entretiempo, consiguió igualar raudamente gracias a un golazo del centrocampista Piero Quispe.

La ‘U’ se había marchado al descanso 1-0 en contras después de un golazo de Kevin Quevedo al minuto 45, quien aprovechó un error de cálculo del zaguero paraguayo Williams Riveros para definir de gran manera ante José Carvallo. Los ‘merengues’ salieron a la segunda parte decididos a conseguir un resultado que no los aleje de la punta del campeonato y lo logró empatar casi de inmediato.

En la primera jugada ofensiva del complemento, el delantero José Rivera descargó hacia el sector derecho ante la subida del carrilero Andy Polo, quien recibió el balón y con un solo toque logró dejar atrás al lateral Paolo Méndez y el volante Enmanuel Páucar del ‘rico Garci’ y con un segundo toque superó al central Aldair Salazar para internarse en el área visitante con suma facilidad.

Una vez dentro del ‘cajón grande’, la ‘Joya’ sacó un centro hacia atrás que no consiguió ser interceptado ni por el goleador ‘crema’ Alex Valera ni por el ‘Tunche’ Rivera o algún defensa del ‘pedacito del cielo’, pero quien si consiguió impactar de manera espléndida la redonda fue Piero Quispe.

En primera, y con el botín derecho abierto, el enganche mandó el esférico dentro del ángulo superior derecho de la portería defendida por el experimentado cancerbero Diego Penny a los 24 segundos de la parte final. No había tiempo para festejar y los dirigidos por el director técnico uruguayo Jorge Fossati sacaron la bola de la red y la llevaron hacia la media luna para que se reanuden las acciones lo más pronto posible.

El ‘Flaco’ celebró con mucha vehemencia y realizó su clásico festejo, agradeciendo a Dios, apuntando el cielo y cerrando los puños. Por su parte, Quispe Córdova señaló a la tribuna y se tapó los oídos con los dedos, para posteriormente ser abrazado por Polo Andrade.

Piero Quispe y su temporada más goleadora en la ‘U’

Antes de iniciar el 2023, Piero Quispe registraba cinco goles con Universitario de Deportes, tres en 2022 y dos en 2021. En este año no solo superó ambas cifras de manera individual, sino también de manera conjunta. Entre Liga 1 y Copa Sudamericana lleva seis anotaciones.

En el plano doméstico solo hizo uno en el Torneo Apertura, siendo versus Cienciano en la reprogramada fecha 1. En el Clausura mejoró considerablemente su cuota goleadora, pues lleva tres. Además de la conquista a Deportivo Garcilaso, hizo lo propio ante Academia Cantolao y Carlos Mannucci, en la tercera y sexta jornada, respectivamente.

Piero Quispe lleva seis goles con Universitario en 2023. (GOLPERU)

Piero Quispe lamentó empate con Garcilaso

Piero Quispe, autor del tanto de Universitario, expresó su molestia por el resultado obtenido en su feudo, que en caso de una victoria de Sporting Cristal sobre Municipal, los alejará tres puntos de la punta del Torneo Clausura. El canterano ‘estudiantil’ considera que esta igualdad es una derrota, pero que aún tienen opciones de hacerse con el título.

“Triste por el empate, es como una derrota para nosotros. Desde el primer momento fuimos a proponer, pero no tuvimos efectividad. Nos vamos tristes, pero esto sigue, faltan todavía bastantes fechas y todo depende de nosotros”, dijo para GOLPERU.

“No tenemos efectividad. Ellos tuvieron una en el primer tiempo y la hicieron, nosotros tuvimos como 10 ocasiones y no las hicimos. (La acumulación de defensores) no tiene nada que ver”, agregó.