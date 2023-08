Valery Revello denuncia amenazas de su examiga Mafer Herrera: “Te voy a reventar”

Valery Revello se enfrenta a su examiga Mafer Herrera. (Foto: Captura de Instagram)

Valery Revella, la expareja del futbolista Sergio Peña, dio a conocer mediante una publicación que realizó en sus redes sociales que venía recibiendo amenazas de Mafer Herrera, quien en algún momento fue su amiga cercana.

De acuerdo a la imagen que publicó, se puede observar que, efectivamente, la modelo era amenazada por la influencer de moda. Ella le decía que la iba a ‘reventar’ (golpear) cuando la encuentre.

“Ahora si te encuentro donde chu*** sea. Escóndete porque te voy a reventar. Ya te hablé bonito pidiéndote mis cosas”, es el mensaje que recibió Valery Revello y el cual hizo público en su cuenta de Instagram.

Tras recibir este amenazante mensaje, la expareja de Sergio Peña y Diego Rodríguez, contó que desde hace un tiempo dejó de ser amiga de Mafer Herrera y que las cosas que ella le exige, desde hace un tiempo, se encuentran en la conserjería del edificio donde vive.

Asimismo, la influencer indicó que si a ella le llega a pasar algo, la culpa es exclusivamente de su examiga, quien constantemente le hace llegar sus amenazas.

“Por cosas de la vida no soy más amiga de esta chica (gracias a Dios) y no deseo tener ninguna comunicación con ella. La ropa que está en mi casa (en conserjería hace un mes o más) le mande a decir con otra persona de confianza que se informe y aún no lo recoge. Se nota que lo único que quiere es causar daño hablándome para amenazarme y querer ‘reventarme’. No suelo recibir amenazas de este tipo, pero me veo en la obligación de decirles que si algo me pasa es por culpa de esta persona”, dice.

Valery Revello denuncia a su examiga por amenazas. (Foto: Captura de Instagram)

Finalmente, Valery Revello lamentó mucho tener que hacer pública esta denuncia contra Mafer Herrera, especialmente porque en el pasado compartieron muchas cosas juntas; sin embargo, no estaba dispuesta a soportar más, por lo que incluso se dirigió a la comisaría a realizar la denuncia.

“Que lamentable tener que publicar esto, pero no es la primera vez que lo hace y no solo a mí, sino también mandó a decirle lo mismo a amistades mías. Ahora mismo me dirijo también a la comisaría porque no me parece normal”, señaló.

Mafer Herrera le responde a Valery Revello

Mafer Herrera no se quedó callada luego de enterarse de la publicación que hizo la expareja de Sergio Peña. Ella indicó que el grupo de amigas que habían formado junto a Valery Revello decidieron eliminarla por hablar de ella a sus espaldas.

Además, la influencer de moda acusó a la modelo de haberse metido en la relación sentimental de una persona a la que consideraba como una ‘hermana’.

“Te eliminamos de nuestras vidas por hablar mal de tus ‘mejores amigas’ a nuestras espaldas, por traicionera y por comerte al flaco de tu ‘hermana’. No somos amigas más porque nos dimos cuenta de quién eras realmente”, fue el mensaje que compartió.

Mafer Herrera le responde a Valery Revello. (Foto: Captura de Instagram)

Rick La Torre sorprendido por este nuevo escándalo

El tiktoker de farándula, Rick La Torre, se pronunció sobre este hecho en su cuenta de Twitter, donde no pudo ocultar su sorpresa al saber todo el escándalo que se ha originado a raíz de esta publicación.

“Valery Revello, ex de Sergio Peña y Diego Rodríguez, sale a contar que una ex amiga suya la amenaza y que irá a la comisaría a denunciarlo y la acusada, le responde “No somos más tus amigas por traicionera, por hablar mal y por comerte al flaco de tu ~hermana~”. Fuerte”, señaló.