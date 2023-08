“El alcalde de Ate no quiere dar la cara”: Empleado de ‘La Granja Azul’ espera su reapertura y que 200 personas vuelan a trabajar

Los dueños del restaurante exigen a la comuna de Ate que los supervisen nuevamente. (Captura Perú 21)

El martes 8 de agosto, el conocido restaurante ‘La Granja Azul’, ubicado en la urbanización de Santa Clara, cerró sus puertas, pero no por voluntad propia. Tras una inspección de fiscalización de la Municipalidad de Ate, se procedió al cierre del local y se le impuso una multa de más de 14 mil soles.

Te puede interesar: IGP registró un sismo de magnitud 4.2 en El Collao, Puno

Ante esta situación, ‘La Granja Azul’ emitió un comunicado para dar a conocer a la opinión pública que se subsanaron todas las observaciones y se pagó la multa. “Además de las observaciones, la municipalidad nos notificó acerca de otras dos multas por temas de Habilitación Urbana y Obras Civiles, ambas suman más de un millón de soles. Cabe resaltar que estos temas fueron resueltos por la misma comuna en el año 2017″, manifestaron.

A pesar de que se subsanaron y pagaron las multas, el local sigue cerrado, privando a las familias de disfrutar de una variedad de platos en este emblemático restaurante, y sobre todo, impidiendo que sus trabajadores generen ingresos económicos. Por su parte, la comuna de Ate emitió un comunicado aclarando que la decisión de clausurar el establecimiento se basó en la “violación de regulaciones municipales”.

"Consideramos injustas, con mucha pena nos vemos en la necesidad de alertar sobre el riesgo de cierre de nuestro emblemático local de Santa Clara, en Ate", afirmó la dueña de 'La Granja Azul'.

Respecto a la afectación económica, Liliana Picasso, gerente del restaurante ‘La Granja Azul’ sede Santa Clara, dijo a Perú 21 que el número de trabajadores afectados por el cierre del restaurante es considerable. Ella se mostró preocupada e indignada por lo ocurrido.

“Acá tenemos 200 colaboradores que más o menos implican 800 personas; es decir, por cada familia hay 4 personas. Los trabajadores están dejando de llevar ingresos a sus casas”, manifestó la gerente. Agregó que el restaurante fue “cerrado por una decisión arbitraria de la Municipalidad de Ate”.

Daniel Quispe, trabajador de ‘La Granja Azul’, también mostró su preocupación al medio local. “Yo tengo 43 años trabajando en ‘La Granja Azul’, la municipalidad no nos puede dejar así. No solo nuestros compañeros y proveedores han sido afectados, los hijos también han sido perjudicados (...). Yo he trabajado 43 años en este local y que yo sepa ningún alcalde ha llegado al extremo de clausurar; (el alcalde) no quiere dar la cara, nosotros queremos conversar con él personalmente”, expresó.

La emblemática pollería 'La Granja Azul' ha tenido que cerrar sus puertas por orden de la Municipalidad de Ate.

Los dueños del restaurante exigen a la comuna de Ate que los supervisen nuevamente y que autoricen la reapertura del local. Giuliana Acuña, jefa de operaciones del restaurante ‘La Granja Azul’ hizo este pedido, porque ya subsanaron todas las observaciones, e incluso pagaron todas las multas.

“Ya subsanamos todo. Al día siguiente de la clausura, volvimos a presentar otro documento en el que solicitamos que nos vengan a ver. Desde esa fecha, hemos mandado más de un escrito indicando que ya tenemos todo subsanado. Cuando tú vas a la municipalidad y te diriges a las áreas respectivas, los empleados te dicen: ‘Ya lo estamos viendo, vamos a darle trámite’. Pero en los pasillos te dicen: ‘Después de un cierre tienes que hablar con el alcalde’”, sostuvo, indignada.

Este caso no solo ha preocupado a los trabajadores de ‘La Granja Azul’, sino también a la Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur). A través de un comunicado, el gremio precisó que “resulta muy preocupante” la negativa de la comuna a darle la correspondiente reapertura a pesar de haberse subsanado las deficiencias detectadas. En ese sentido, consideró que esta acción “es una barrera burocrática que afecta al empresariado que busca contribuir al desarrollo cultural y económico del distrito”.

Summun, un ranking que reconoce a los restaurantes por su calidad en el producto y la atención, colocó a 'La Granja Azul' como la primera de las cinco mejores pollerías de Lima. (Municipalidad de Ate)

Expresidente del Congreso calificó de prepotente el accionar de la Municipalidad de Ate

Luego de que se hiciera conocida la clausura de ‘La Granja Azul’, los internautas criticaron el accionar de la comuna de Ate. Personajes reconocidos por la opinión pública también se pronunciaron al respecto. Tal es el caso del expresidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, quien utilizó su cuenta de Twitter para defender al emblemático restaurante.

Te puede interesar: Camión pierde el control y se empotra contra caseta de serenazgo en Ventanilla: hay tres heridos

“Alcalde de Ate clausuró la emblemática ‘Granja Azul’, a pesar de que levantaron todas las observaciones. Es un acto prepotente e ilegal, que debe denunciarse. En Ate las pistas son intransitables, se acumulan cerros de basura y la inseguridad es alarmante”, escribió en la red social.