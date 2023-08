Cantantes de Double Dragon Twins acusan de maltrato al programa ‘América Hoy’. Instagram.

Las hermanas gemelas Andrea e Irene Ramos, que forman parte del duo musical ‘Double Dragon Twins’ usaron sus redes sociales para denunciar que sufrieron maltrato por parte del programa ‘América Hoy’, ya que el programa no trasmitió su musical.

Ellas compartieron en su cuenta oficial de Instagram, que estaban muy contentas porque le habían confirmado que el magazine de América TV las querían en vivo para que puedan demostrar su talento cantando y bailando, mediante una pequeña presentación en su show.

De acuerdo a lo que cuenta, llegaron a la hora pactada el pasado viernes 18 de agosto, y cuando pensaron que iban a salir, un miembro de la producción de Gisela Valcárcel se le acercó señalando que el tiempo no les alcanzó, pero podían grabar su musical para que pueda ser trasmitido en los siguientes días.

“Arregladitas felices porque nos confirmaron que un programa de televisión promocionará artista peruanos y su música en vivo. ‘América Hoy’ a las 10 y 30 am”, dice el inicio de un video que las hermanas Ramos publicaron en sus redes.

Sin embargo, luego se dan con la amarga sorpresa que ya no pasaron su musical porque no alcanzó el tiempo y le piden grabar un video de su presentación, pero lamentablemente no lo pasaron en los siguientes días.

“Dijeron que se quedaron sin tiempo, que lo grabarían y lo pasarían al día siguiente. Aquí viendo que nos mintieron, nos hicieron ir a grabar y no lo pasaron ni en vivo, ni al día siguiente, ni esta semana ni en esta vida”, dijeron al terminar su historia.

Luego, el portal Instarandula del comunicador Samuel Suárez compartió videos de su denuncia y señaló que eso suelo pasar con los artistas que no están metidos en escándalos mediáticos y sus oportunidades en la televisión peruana son muy pocas.

“Lamentablemente, si pasa esto, al menos en este país las productoras si no vendes, si no eres mediático y no te peleas con alguien, pasa esto. La barrera que hay en este país es esta. Tienes que hacer algún tipo de escándalo para salir”, explicó una de las cantantes.

Por su lado, el popular Samu indicó que es lamentable que le haya pasado esto a las jóvenes cantantes y confirmó que sucedo esto sucede con los artistas que no están inmersos en la polémica.

“Yo he trabajado en programas en vivo y he visto muchas veces artistas emocionados que van a hacer musical invitado para el vivo, se compran la ropita especial para la presentación, van desde temprano, esperar todo el programa sentaditos, para que al final “uy no nos alcanzó el tiempo”. Graban su musical y nunca sale. Eso solo ocurre con artistas que no están en escándalos, ni en la ola pública. Los mediáticos rara vez sufren esos percances, los demás que aguanten”, expresó.

Double Dragon Twins llegó hasta la semifinal del reality ‘América’s Got Talent’

Luego de haber participado en La Voz Perú y otros realities de canto peruanos, Andrea e Irene Ramos viajaron a Estados Unidos para poder tentar suerte y desarrollar su carrera como cantantes, el camino no fue fácil, pero poco a poco lo lograron.

En el 2020, llegó su gran oportunidad y se presentaron para audicionar al reality América’s Got Talent. Gracias a su carisma y talento lograron convencer a los exigentes jurados: Simon Cowell, Sofía Vergara, Heidi Klum y Howie Mandel. Debido a que realizaron buenas presentaciones, lograron quedar hasta la etapa semifinal del reality americano, dejando en nombre del Perú muy alto.

Actualmente, vienen trabajando creativos contenidos para sus plataformas digitales. Donde sus seguidores llevan el nombre de Nación Dragón.