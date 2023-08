ATU busca formalizar taxis por aplicativos: propuesta será enviada al Congreso

ATU buscará formalizar el taxi por aplicativo. Video: 24 Horas

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) alista una nueva propuesta. El presidente ejecutivo de la institución, José Aguilar, comunicó que la institución presentará ante el Congreso de la República un proyecto de ley para formalizar a los taxis por aplicativos.

Según mencionó en una conferencia de prensa, con esta iniciativa supervisar a estas plataformas que funcionan como intermediarios para determinar normas de seguridad a favor de conductores y pasajeros.

“Las autoridades competentes en materia de transporte buscamos garantizar la seguridad de los usuarios, combatir todo tipo de informalidad y prácticas prohibidas en el sector [...] No queremos sacar del mercado ni prohibir este servicio de intermediación, sino queremos que cumplan las reglas y exigencia para la prestación del servicio de transporte de pasajeros”, dijo.

Esta propuesta fue comunicada junto a otras medidas que planea iniciar la ATU como parte del balance de los tres primeros meses de gestión del presidente ejecutivo. El funcionario señaló que también se impulsarán proyectos para formalizar al transportista urbano e incentivar acciones para derrotar a la informalidad a través del “chatarreo vehicular”.

José Aguilar busca que el transporte de Lima y Callao esté supervisado por la ATU. (Composición: Infobae)

DiDi canceló sus servicios en motocicleta

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se pronunció acerca del servicio de taxis en moto lineal que ofreció la empresa DiDi y ordenó que este sea retirado porque en el país no está permitido que las aplicaciones ofrezcan esto. “El MTC ha requerido a los operadores de internet, mediante acto administrativo, el bloqueo inmediato de las apps Didi Moto y Picap, en amparo a la normativa vigente con perjuicio de las sanciones aplicables”, indicó en el comunicado.

La entidad mencionó que la Ley de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Menores prohíbe que las empresas ofrezcan servicios de taxi a través de motos lineales, ya que este reporta una gran cantidad de accidentes al año. La ministra de la cartera también se mostró en contra de esta forma de traslado.

“Didi Moto y Picap no van, ¡el taxi en moto no va! Hemos requerido que en el plazo de un día los operadores de Internet bloqueen estos aplicativos. ¡La seguridad de todas y todos no es un juego!”, escribió a través de su cuenta de Twitter.

“El MTC no permitirá que ninguna empresa burle las leyes peruanas y atente contra nuestra seguridad e integridad. ¡En esta gestión las leyes se cumplen!”, agregó.

El MTC señaló que la empresa operaba en contra de la ley. Foto: Agencia Andina.

Ante este comunicado, el aplicativo optó por desactivar el servicio de taxis en moto, pues el aplicativo siempre cumple con las normativas establecidas por las instituciones del Estado. “Hemos tomado la decisión de atender la determinación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, por lo que desde el 17 de agosto el servicio de DiDi Moto fue desactivado de nuestra plataforma en la ciudad de Lima, a pesar de que consideramos que el servicio es acorde al marco legal vigente”, detalló a través de un documento.

La empresa expresó su deseo de mantener un diálogo junto a las autoridades correspondientes para que puedan retomar la aplicación en un corto período de tiempo. También señalaron que su servicio es fundamental para cientos de peruanos.

“Esperamos que la plataforma esté activa cuanto antes a través de todos los proveedores de Internet, para que quienes emprenden con DiDi puedan volver a tener esta fuente de ingreso tan fundamental para la supervivencia de sus hogares y familias, y los usuarios puedan moverse con seguridad en todas las localidades en las que estamos activos”, expresaron.

“Desde nuestra llegada al país hace tres años, DiDi ha invertido más de 50 millones de dólares, y esperamos continuar contribuyendo a la economía local. Gracias a nuestros esfuerzos por traer innovación tecnológica al país, al día de hoy más de 3,5 millones de personas nos han elegido y han logrado generar ingresos para sus familias; trasladarse de una manera segura, eficiente y asequible; y recibir comida en óptimas condiciones en la comodidad de sus casas o lugares de trabajo”, añadió.