Tragedia en el Callao: menor de dos años murió luego de ser atropellado por un camión

Menor de dos años perdió la vida luego de fatídico accidente. (América TV)

Un lamentable hecho se reportó la mañana del viernes en el distrito chalaco. Un menor de dos años perdió la vida luego de ser atropellado por un camión que se estacionó en una de las calles aledañas al Mercado Central del Callao.

Antes de las siete de la mañana, la madre de familia salió a vender extracto de sábila en los alrededores de uno de los principales mercados del Callao junto a su menor hijo, quien se encontraba jugando al costado de su madre en la vereda.

Ambos se encontraban avanzando por la vía hasta que un camión furgón se estacionó e impactó contra el niño. El menor fue trasladado hacia el Hospital Daniel Alcides Carrión, donde los médicos confirmaron que el menor había perdido la vida.

La madre dijo a América Noticias que su pequeño hijo quería ir con ella en la pista, pero prefirió que vaya por la vereda por protección. “Yo subí, me encontré con mi hijo y al rato, cuando volteo, mi hijo ya estaba debajo del carro”, indicó.

El padre de la víctima también comentó al medio que el chofer del camión, quien se encuentra detenido en la comisaría del distrito, se estacionó en un lugar no apto para ese tipo de vehículos. Según el hombre, el sujeto le dijo: “lo siento mucho. Yo también soy padre. Soy mayor de edad, yo te voy a apoyar por parte de mí”.

Además, dijo ante la prensa que el conductor confesó que no vio al menor en medio de la vereda, solo a la mamá, por lo que pidió disculpas a la familia afectada. No obstante, esta versión habría cambiado luego. El padre del individuo señaló que la persona a cargo del camión dijo que fue el niño quien se metió dentro de la llanta del camión.

Encuentran cadáver en Bellavista

Durante la madrugada del martes, los trabajadores de la Línea 2 del Metro de Lima, ubicado en el distrito de Bellavista en el Callao, hallaron el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años que presentaba cortes en la cabeza, boca arriba y permanecía en medio de una gran cantidad de sangre.

Hasta la zona llegaron efectivos policiales, pero no pudieron identificar al hombre porque no tenía ningún documento de identidad que confirmen sus datos, por lo que no se conocía si era una persona que trabajaba para esta construcción. La zona permanecía acordonada por los miembros de la Policía Nacional de Perú (PNP) hasta que llegara el resto de autoridades.

El cadáver fue encontrado por los trabajadores de la construcción. (Andina)

Los representantes del Ministerio Público también llegaron hacia la zona para poder iniciar las investigaciones y diligencias correspondientes para poder identificar a la víctima. Los restos del sujeto fueron trasladados a la Morge de Lima.

Luego de ello, la Línea 2 del Metro de Lima envió un comunicado pronunciándose sobre esta muerte. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de una persona, que aún no ha sido identificada. El día de hoy, en horas de la madrugada, se habría infiltrado a la obra una persona que lamentablemente fue hallada sin vida dentro del pozo de ventilación. Inmediatamente identificado el accidente, se activaron los protocolos de emergencia, llamando a los Bomberos y a la Policía Nacional del Perú”, indicó.

“El accidente se encuentra en investigación por parte de las autoridades, a quienes se les está dando todas las facilidades que requieran para sus pesquisas”, agregó.

Hasta el cierre de esta nota, no se tiene mayor información acerca de la identificación del sujeto, quien fue encontrado con una polera ploma, pantalón negro, zapatillas oscuras, tez trigueña y cabello corto. Las autoridades ya han tomado acción para poder conocer si se trató de un accidente laboral.