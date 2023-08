Caso ‘Mila’: agresor de la menor no pertenece a lista de los más buscados, pese a solicitud del Ministerio de la Mujer

Lucas Pezo Amaringo

Lucas Pezo Amaringo es el sujeto acusado de abusar sexualmente de ‘Mila’, una menor de apenas 11 años que resultó embarazada como producto de la violencia sexual que padeció desde que tenía seis años, según manifestó a las autoridades. Este miércoles, el Poder Judicial (PJ) dictó una orden de prisión preventiva en su contra y su captura inmediata, pero este se encuentra no habido. Pese a la solicitud del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el hombre no ha sido agregado a la lista de los más buscados por el Ministerio del Interior (Mininter).

Te puede interesar: Una tortura normalizada: ‘L.C’., ‘Camila’ y ‘Mila’, los nombres de la maternidad forzada en niñas y adolescentes en Perú

‘Mila’ denunció a su padrastro el 5 de noviembre de 2021 por actos contra el pudor. La segunda denuncia fue el 2 de julio del presente año por violencia sexual. Al día siguiente, su madre también denunció al sujeto por el mismo delito. El 6 de julio, el sujeto fue detenido, pero puesto en libertad por el juez Bernuel Espíritu Portocarrero, quien consideró que no habían elementos suficientes para detenerlo.

“No se ha indicado que no haya delito, lo que ha se indicado es que lo que se ha revocado preliminarmente aún no era suficiente para poder demostrar que haya una sospecha fuerte [...] Esa prueba [ADN] podría ser con mayor utilidad para poder acreditar un hecho. Entiéndase, no digo que tenga que tener la prueba sí o sí para acreditar la responsabilidad penal, no. Es un elemento más que puede servir para clarificar el evento criminal”, señaló el magistrado a Latina Noticias.

Luego de la intervenvión de organismos internacionales, como Naciones Unidas (ONU) y Save the Children, el Poder Judicial determinó que se reprogramaría la audiencia de prisión preventiva y, después de un mes, se ordenó la detención del acusado. No obstante, este no fue encontrado.

Te puede interesar: Caso ‘Mila’: Juez dejó libre a padrastro a pese a antecedentes de pedofilia y violencia sexual

Ante ello, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables solicitó al Ministerio del Interior que sea incluido en el Programa de Recompensas que se encarga de la lista de los más buscados en el país, pero esto no ha ocurrido. Hasta el cierre de esta nota, Lucas Pezo Amaringo no forma parte de este sistema de alerta.

Lucas Pezo Amaringo no forma parte de la lista de los más buscados del Ministerio del Interior. (Infobae Perú)

El perfil de Lucas Pezo

El agresor de ‘Mila’ fue sometido a una serie de pruebas psicológicas luego de ser detenido a inicios de julio de este año. Según el medio Vamos Iquitos, las pericias psicológicas practicadas al sujeto revelaron que el sujeto tiene “conciencia conservada”, lo cual le permite ser consciente de su realidad, mientras que a nivel clínico tiene capacidad intelectual normal. Además, sus declaraciones sobre los hechos fueron consideradas incoherentes, inconsistentes e incongruentes.

Te puede interesar: Caso ‘Mila’: Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra padrastro de la menor víctima de abuso sexual

Los especialistas también indicaron que Lucas Pezo Amaringo tiene un perfil psicosexual, con inclinación a la zoofilia y pederastía. Como parte del relato de los hechos, culpó a la menor del abuso sexual que padeció durante cinco años, agresiones que reconoció ante las autoridades.

Lucas Pezo. Vamos Iquitos Noticias

Infancia en abandono

De acuerdo a CHS Alternativo, ‘Mila’ es analfabeta. No sabe leer, ni escribir. Mucho menos ha acudido a una escuela. Lamentablemente, a sus cortos 11 años ha pasado por una vida marcada por la violencia, pues indicó ante las autoridades ser víctima de violencia sexual desde los seis años y antes de ello habría sido víctima de tocamientos indebidos de parte de un familiar.

De acuerdo al Ministerio Público, la madre de la menor tenía conocimiento de los abusos que padecía la niña, pero no pudo tomar medidas en contra del sujeto porque la mujer también venía siendo violentada y amenazada, pese a las denuncias que presentó.

Como producto de este estado de desprotección, la niña, pese a ser menor de edad, tuvo que acudir sola a denunciar la violencia que padecía, pero esto no fue tomado en cuenta por las autoridades y el agresor continuó libre. Aunque ‘Mila’ era víctima de abuso sexual, los especialistas de la salud la obligaron durante cuatro semanas a continuar con su embarazo.