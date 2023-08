Congresista Roberto Sánchez presentará moción de censura contra Alejandro Soto

Alejandro Soto se libró de una eventual pena de más de 8 años de prisión por la norma que promovió y aprobó

El congresista de Cambio Democrático Roberto Sánchez comunicó que presentará una moción de censura para que Alejandro Soto deje la presidencia de la Mesa Directiva del Parlamento, debido a las recientes denuncias en su contra.

“He concluido la moción de censura, no es un ultimátum, mucho menos una amenaza, porque no podemos actuar así. (Alejandro Soto) debe de dar cuentas y demostrar y explicar sus razones”, comentó en Canal N.

Sin embargo, el caso fue declarado prescrito porque el congresista Alejandro Soto pidió la aplicación de la Ley 31751, que reduce la suspensión de la prescripción a un año. Así lo concluye esta norma porque el Congreso lo decidió en el Pleno, mediante la aprobación de un proyecto de ley, que el parlamentario votó a favor y promovió.

Alejandro Soto construyó casa de cinco pisos en zona prohibida. ATV

En entrevista con 24 Horas, el congresista Roberto Sánchez criticó que el actual presidente de la Mesa Directiva recién de explicaciones sobre este señalamiento el lunes 28 de agosto. Pidió que renuncie.

“Con la misma vara que se mide a uno, debe de medirse a todos, hace unos días yo vengo invocando que (Soto Reyes) de cara, que informe, y el señor ha anunciado una conferencia de prensa de aquí a fin de mes. Yo tengo listo ya la moción de censura para el presidente del Congreso”, dijo.

En otra entrevista, Roberto Sánchez señaló que Soto sabía que hubo una sentencia en su contra del 2 de octubre de 2019. Es decir, antes de que postulara al Congreso. Pero que no lo detalló en su hoja de vida.

“(Se lee en la) sentencia del Tribunal Constitucional, interponiendo ‘declare usted la nulidad de la sentencia de fecha tal’. O sea, sí hubo sentencia. Está reconociendo, no solamente eso, dijo que no, que se enteró después de que tenía deudas. Ahí había una sentencia que él sabía, del 2 de octubre de 2019, antes del proceso electoral. El señor sabía que tenía una deuda, mintió en su hoja de vida”, comentó en Canal N.

Parlamentario deslindó del mensaje dado por la 'camarada Vilma'. | Congreso

Luego, criticó a sus colegas por no convocar a un diálogo inmediato para tomar una decisión respecto al cargo que ocupa Alejandro Soto.

Dijo que un grupo de congresistas no reflexiona sobre lo ocurrido y responsabiliza a los medios de comunicación, quienes dieron a conocer el proceso judicial de Alejandro Soto, de causar inestabilidad política.

“Pero también sabes cómo está la configuración en el Congreso. Hay una coalición que oye a veces un poco y a veces nada. Hay un ejercicio de una mayoría que creo que (la mayoría) de las veces no reflexiona con los argumentos. Por eso nosotros dialogamos, porque esto no es tema personal, es de institucionalidad. No es como ha dicho el líder de un partido “la prensa genera inestabilidad”. No. Son los actos de ese partido”, opinó.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, los voceros de Fuerza Popular y Perú Libre, cuyos congresistas integran la Mesa Directiva, junto a Alejandro Soto, defendieron a este parlamentario.

El fujimorista Arturo Alegría y el congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, anunciaron que no votarán a favor de una moción de censura que busque destituir a Alejandro Soto de la presidencia del Poder Legislativo.

“De ninguna manera estamos evaluando eso (su censura), yo he mencionado en algunos medios de comunicación que las respuestas que me dio el presidente del Congreso para mí resultaron satisfactorias”, comentó Alegría.