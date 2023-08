Digna Calle perdió la vicepresidencia de la Comisión de la Mujer: fue vetada por sus colegas al trabajar a distancia

La congresista de Podemos Perú, Digna Calle, pudo haber integrado la Mesa Directiva en la Comisión de la Mujer y Familia como vicepresidenta. Sin embargo, algunas parlamentarias se mostraron en contra de la propuesta de su misma bancada, por lo que pidieron cambiar por otra de sus colegas, debido a que se encuentra en Estados Unidos.

Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) pidió que se cambie de propuesta y en específico a su colega Calle. Esto debido a que afirmó que se necesita que las legisladoras trabajen de manera presencial ante la importancia de los temas.

“La persona que ha sido propuesta como vicepresidente hace más de 200 días no asiste al Congreso de la República. No sé si sería bueno por respeto a la Comisión que es tan importante [...] que trata una problemática que está latente. Hoy hemos estado en un evento de trata de personas y que merece nuestro esfuerzo al máximo. Una persona que ha solicitado licencia de goce de haber no creo que deba ser parte de la Mesa Directiva”, intervino Barbarán.

La respuesta de Digna Calle no se dejó esperar y pidió la palabra. En este sentido, indicó que ella continúa cumpliendo sus labores legislativas de manera virtual y que no existe ningún impedimento para ocupar este cargo.

Digna Calle perdió la vicepresidencia de la Comisión de la Mujer por estar de viaje en Estados Unidos| Composición Infobae

“He venido cumpliendo mis funciones de congresistas tal y como lo establece el Reglamento del Congreso de la República y participo de esta sesión al igual que todos ustedes. No hay ningún impedimento para ocupar el cargo donde se me ha propuesto”, se defendió Calle.

En otro momento, otra parlamentaria intervino y pidió “respeto” a la labor congresal. “No debe ser parte de esta Mesa Directiva de esta comisión la colega Calle.

Mesa Directiva de la Comisión de Trabajo

Luego de debatir esta propuesta, la congresista Barbarán señaló que primero se vote por la elección de María Jáuregui Martínez como la presidenta y Marleny Portero como secretaria. Ante ello, los integrantes respaldaron la asignación de ambas legisladoras.

En tanto, en cargo de vicepresidente será debatido en la próxima reunión de los integrantes ante las propuestas. Es así como, Digna Calle pierde este cargo ante la negativa de sus colegas.

Cabe precisar que, la nueva presidenta de este grupo de trabajo manifestó que estaba en contra del aborto terapéutico, pero tuvo algunas palabras contra la menor de 11 años. Estas declaraciones fueron rechazadas.

“Lamentablemente, el sacrificio del hijo de Mila vivirá con ella y con todos aquellos que tomaron la decisión de este procedimiento”, escribió.

Apareció de manera virtual

En diversas ocasiones, Calle se ha defendido manifestando que no cobra su remuneración de manera mensual, debido a que lo rechazó a través de una solicitud. En tanto, apareció de manera virtual en la última sesión del Pleno.

La congresista volvió a pedir licencia por 60 días, pero fue rechazado por la nueva Mesa Directiva a cargo de Alejandro Soto. De acuerdo con el vocero de Podemos Perú, Calle regresará al Perú la primera semana de septiembre.

Sin embargo, no es el único funcionario que solicita este tipo de licencia, ya que se conoció que su esposo Aron Espinoza, quien fue elegido como regidor de la Municipalidad de Lima también tiene los mismos pedidos. En su registro migratorio se confirmó que viajó a Estados Unidos, donde se encuentra Calle con sus hijos.

Según el comunicado de la parlamentaria se encuentra en EE. UU por “motivos familiares”, pero resalta que continúa laborando.

“Los dignos que tenemos en el Parlamento. Mocha sueldos, niños, viajeros y todos los demás que hoy acusan y señalan como si pedir licencia fuera un delito”, refiere Espinoza y aclara que no existe delito.