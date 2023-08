Vladimir Cerrón defiende a Pedro Castillo y dice que Perú Libre habría evitado “golpe de Estado parlamentario”

Vladimir Cerrón defiende a Pedro Castillo y califica al gobierno de Dina Boluarte como usurpador | Canal N

El secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, defendió al expresidente Pedro Castillo y cree que fue al exmandatario a quien se le propinó un golpe de Estado. Ello pese al mensaje a la Nación del 7 de diciembre en el que el exjefe de Estado intentó disolver inconstitucionalmente el Congreso, declarar un Gobierno de excepción e intervenir el sistema de justicia.

“Hemos reconocido a Pedro Castillo porque ha emanado del voto popular, es la expresión genuina del pueblo. Y efectivamente se la ha propinado un golpe de Estado que no son como los de antes, sino un golpe de Estado sistemático donde han participado intereses empresariales nacionales y trasnacionales, banca financiera nacional e internacional (...) Independientemente que nuestro partido tenga o haya tenido contradicciones políticas, ideológicas y programáticas con Castillo había que respetar el voto popular y a eso se debe la insurgencia del sur”, declaró Cerrón a la prensa desde el Congreso.

Asimismo, el sentenciado exgobernador regional de Junín, mientras defendía la presencia de Perú Libre en la Mesa Directiva junto a Fuerza Popular, aseguró que si su partido hubiera intervenido en la dirección del Congreso en 2021 y 2022 se habría evitado el “golpe de Estado militar-parlamentario” contra Castillo Terrones.

“Les diría a los sectores de izquierda no popular de que la participación del partido es esencial en la Mesa Directiva, que anteriormente era una hegemonía de la derecha. Cuando hablamos de fuerzas políticas tradicionales no solo nos referimos a las fuerzas derechistas, sino también a la izquierda ‘caviar’ que estuvo un buen tiempo en la Mesa Directiva. Si Perú Libre hubiera estado el primer y segundo año en la Mesa Directiva, con toda seguridad no se hubiera dado el golpe de Estado militar-parlamentario que le propinaron a Pedro Castillo”, indicó.

Vladimir Cerrón intentó sin éxito integrar la plancha presidencial que liderada Pedro Castillo

“Ya hemos aprendido de las lecciones y de los golpes, que nos ha costado perder un Gobierno popular, el no haber estado. Por tanto, si este Congreso es democrático como dicen, la izquierda siempre debe estar representada a ese nivel”, agregó el líder de Perú Libre.

Defiende contratación de ‘Los Dinámicos del Centro’

En otro punto de su intervención, Vladimir Cerrón defendió las contrataciones de Gianpiere Levis Guerra Valenzuela y Ricardo Untiveros, implicados en el caso ‘Los Dinámicos del Centro’, en el Congreso.

“Los progenitores de ‘Los Dinámicos del Centro’ son la fiscalía, es el Ministerio Público y no es el partido Perú Libre. Es una de las calumnias más grandes que le han hecho al partido con tal de evitar un triunfo en segunda vuelta. Sin embargo, se ha impuesto la voluntad popular y todos los que están trabajando en el Congreso, si bien es cierto tienen investigaciones, nadie tiene una sentencia. Es más, ni debe existir esa sentencia porque esa famosa organización criminal solamente está en la cabeza y en la invención de quienes han querido desatar una guerra política contra el partido”, respondió.

“Yo hubiera sido vicepresidente”

En relación a la omisión de Alejandro Soto de informar sobre la deuda por reparación civil que arrastraba, Vladimir Cerrón aseguró que la eventual sanción no debería recaer solo en el congresista, sino también en los funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones por no haber corroborado la información del entonces candidato.

“De no haber existido filtro yo hubiera sido vicepresidente de la República. Y eso no ha sido porque había una oficina encargada casualmente para eso. Me parece que hay que ver el tema de manera bilateral. El partido no tiene una posición mientras no tenga una información oficial al respecto”, remarcó.