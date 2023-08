Waldemar Cerrón asegura que Alejandro Soto “no genera mala imagen al Congreso” pese a cuestionamientos

Hermano de Vladimir Cerrón salió en defensa del representante de Alianza para el Progreso. | Infobae Perú / Camila Calderón

Pese a las contradicciones y cuestionamientos alrededor del congresista Alejandro Soto, el segundo vicepresidente del Parlamento, Waldemar Cerrón (Perú Libre), salió en su defensa y aseguró que no contribuye en la desaprobación de la ciudadanía, la cual es menor del 10%, según la última encuesta realizada por Datum.

Te puede interesar: Las mentiras de Alejandro Soto: delitos no prescritos, ley a su favor y contratación de su cuñada

En diálogo con Canal N, el hermano de Vladimir Cerrón, sentenciado a cuatro años por colusión, consideró que Soto “de ninguna manera genera mala imagen al Congreso”. En ese sentido, minimizó las acusaciones en su contra: “En el país, todo político es denunciado por cualquier persona y es sometido a críticas”.

“Lo que yo entendí aquí es que se siga la investigación que a nadie le hace daño, y cuando una persona se muestra y dice ‘me someto’, está dando un paso importantísimo en su transparencia”, señaló e insistió a la Comisión de Ética que investigue y brinde resultados en un tiempo “prudencial”.

Otros de los parlamentarios que defendieron la permanencia de Soto en la Mesa Directiva fueron Diego Bazán y Rosselli Amuruz, de Avanza País. Incluso, el primero de ellos aseguró que “volvería a votar por Alejandro Soto, ya que era lo mejor que estaba en ese momento”.

Parlamentaria de Avanza País defiende permanencia de Alejandro Soto en la presidencia del Congreso. | Canal N

Como se recuerda, la lista número uno, liderada por Soto e integrada por Cerrón, Hernando Guerra García y Amuruz, se posicionó como la favorita con 77 votos a favor en el Pleno; mientras que su rival, Luis Aragón, junto a Edgard Reymundo, Paúl Gutiérrez y Elías Varas, obtuvo 39 adhesiones.

“Todo está en investigación, no podemos determinar responsabilidad. Yo tengo entendido que él no ha presentado [el proyecto de ley por el que se le cuestiona] ni ha integrado la comisión. Además, su voto no hubiera cambiado en absoluto el destino”, expresó el congresista de Avanza País en diálogo con Canal N.

En ese sentido, su correligionaria apuntó a lo mismo e indicó que habría que revisar cuáles son los procedimientos cuando uno es investigado, “porque si no hay una sanción, él tiene que continuar al frente del Congreso porque tampoco vamos a paralizar la gestión parlamentaria”.

Parlamentaria de Avanza País defiende permanencia de Alejandro Soto pese a cuestionamientos. | Canal N

¿Cuáles son los cuestionamientos de Alejandro Soto?

No tiene ni un mes en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, pero ya afronta serios cuestionamientos relacionados con delitos no prescritos, leyes a su favor y presunto nepotismo.

Te puede interesar: Alejandro Muñante consideró que Alejandro Soto se debió abstener de votar por ley de la prescripción

De acuerdo a una investigación del portal El Foco, la alta autoridad cuenta con 55 investigaciones abiertas en el Ministerio Público que datan desde el 2000 hasta el 2022. Falsificación documentaria, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, falsedad genérica, falsedad ideológica y corrupción de funcionarios públicos, son algunos de los delitos que se le atribuyen.

Asimismo, se le cuestiona el haber votado a favor de la Ley 31751 que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año. El parlamentario no se abstuvo de emitir su posición, pese a que la iniciativa lo iba a beneficiar directamente e impidió que reciba una condena de 8 años y 8 meses que el Poder Judicial iba a dictar en su contra.

Abogado de Alejandro Soto pidió al PJ aplicar ley para que se extinga la acción penal en contra de su patrocinado | Cuarto Poder

Otro de los temas que lo puso en el ojo de la tormenta fue la contratación de Yeshira Peralta Salas, hermana de la madre de su menor hijo, como coordinadora de su despacho congresal desde agosto de 2021.

Te puede interesar: Empresa estafada por Alejandro Soto reitera que se benefició con la ley de la prescripción

Al respecto, la parlamentaria Flor Pablo (no agrupada) remitió un oficio a fin de que, una vez instalada, la Comisión de Ética Parlamentaria investigue el caso contra el apepista y que, “en caso de demostrarse falta ética, se le imponga la sanción correspondiente”.

Aunque aún no está en claro que el legislador no mantenga una relación con la madre de su hijo, negó ante los medios de comunicación que exista impedimento para la contratación de Peralta, ya que no se encuentra casado.

“Se ha dicho que he contratado a mi cuñada en mi despacho. Eso es falso porque no es mi cuñada. Yo contraté a la Srta. Yeshira Peralta el año en el que ingresé, en el 2021. Meses después, en una relación con su hermana, tuve un hijo, pero no es mi esposa ni es mi conviviente. No es mi pareja, tuve una relación fugaz y producto de ello tengo un niño de 11 meses, al cual se le está exponiendo innecesariamente. Por lo tanto, no es mi cuñada porque no estoy casado ni es mi conviviente”, declaró en ‘Punto Final’.