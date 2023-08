José Cueto afirma que deuda oculta de Alejandro Soto “sería causal” para que deje la presidencia del Congreso

El congresista de Renovación Popular, José Cueto, aseguró que la deuda de 10 mil soles por reparación civil que omitió Alejandro Soto al momento de presentar su candidatura “sería una causal” para que el legislador de Alianza para el Progreso se aparte de la presidencia del Parlamento.

Te puede interesar: Resoluciones desmienten a Alejandro Soto: su caso no se archivó en 2019 y sí se benefició con ley de prescripción

“Vi el reportaje tal cual lo presentan y con las pruebas que han mostrado, es preocupante. Espero que el presidente del Congreso salga a dar la cara porque si sabiendo (de la reparación civil) debió cumplir con su obligación y presentarse. Pero tal como presentan la declaración jurada, y lo digo en condicional, sería una causal para que el presidente... Si no da explicaciones, se van a tener que tomar (acciones) y lo ha dicho: ‘si presentan algo con pruebas, yo doy un paso al costado’. Dudo que lo haga”, indicó en entrevista con Canal N.

“Es demasiado preocupante. Lo que más me saca de lugar es cómo los partidos presentan gente no hacen realmente un filtro de la gente. Hemos visto en todos, incluido nuestro partido, gente que llegó con el partido y que después ya en el Congreso nos vamos enterando de varias sorpresas. Eso me llama a la reflexión de la importancia de que exista una real ley de partidos políticos”, agregó.

Te puede interesar: Alejandro Muñante consideró que Alejandro Soto se debió abstener de votar por ley de la prescripción

Cueto Aservi espera que la Comisión de Ética Parlamentaria intervenga a fin de esclareces todos los cuestionamientos que arrastra Soto Reyes. Adelantó que el presidente del Congreso “tiene varios checks” que llevarían a la conclusión de no ser la persona indicada para liderar dicho poder del Estado.

“El Congreso tiene una Comisión de Ética que imagino va a actuar. Él ha dicho que apenas se instale se va a presentar voluntariamente a dar todos los descargos que deban darse. Vamos a ver si es verdad. (...) Tiene varios checks que apuntan a que no es la persona idónea. Eso es verdad. Tendrá que responder. Y si la consecuencia de ello es que tiene que dar un paso al costado, me imagino que lo tendrá que dar”, apuntó.

La deuda de Alejandro Soto

Según reveló Panorama, al momento de presentar su postulación al Congreso de la República, Alejandro Soto omitió informar un pago de 10 mil soles por concepto de reparación civil en un proceso por difamación. Pese a ello, firmó una declaración jurada en la que aseguró que no tenía deudas pendientes.

Te puede interesar: Empresa estafada por Alejandro Soto reitera que se benefició con la ley de la prescripción

No arrastrar deudas por reparación civil es esencial para un candidato toda vez que, según el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, las personas que se encuentran en el Registro de Deudores de Reparaciones Civiles (Redereci) están impedidas de postular al Congreso.

Alejandro Soto ocultó información de reparación civil que le impedía postular al Congreso| Panorama

La reparación civil forma parte de la sentencia por difamación que se le impuso por culpar al comandante PNP Nilo Chávez Luna de la muerte de un joven en 2011. Soto Reyes logró congelar la deuda gracias a una medida cautelar dictada por un juzgado civil del Cusco. En 2016, quedó sin efecto dicha disposición.

De acuerdo con Panorama, Alejandro Soto canceló la reparación civil en junio de 2021, cuando ya había sido electo parlamentario por Cusco.