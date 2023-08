INS estima que variante EG.5 de la COVID-19 llegaría al Perú en las próximas semanas

La variante EG.5 no solo está presente en el país norteamericano. (Andina)

El último fin de semana, la Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta sobre una nueva variante de la COVID-19. Si bien no hay evidencias de que esta variante EG.5 cause una enfermedad severa, el Ministerio de Salud (Minsa) recomendó a la población completar el esquema de vacunación.

La variante EG.5 del coronavirus, conocida coloquialmente como Eris, ha sido reportada en 51 países, menos en el Perú; sin embargo, el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, prevé que el nuevo linaje de Ómicron llegue en las próximas semanas a nuestro país.

En diálogo con RPP, Suárez Moreno dio más detalles de esta variante, la cual viene siendo monitoreado por la OMS a través de redes mundiales de laboratorios, con el objetivo de analizar la evolución del virus.

El presidente ejecutivo del INS dio a conocer que se mantiene activa la vigilancia genómica. REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Archivo

“Cuando aparece una nueva variante en Estados Unidos, que empieza a hacerse más frecuente, es muy posible que en las siguientes semanas llegue al país. Y es lo que se espera que suceda en el transcurso de las siguientes semanas”, señaló al medio de comunicación local.

La variante EG.5 no solo está presente en el país norteamericano. En Irlanda, Francia, el Reino Unido, Japón y China está creciendo rápidamente. Ante esta situación adversa, la OMS está manteniendo comunicación con investigadores, funcionarios de salud y científicos de varias latitudes del mundo.

En otro momento de la entrevista, el presidente ejecutivo del INS dio a conocer que se mantiene activa la vigilancia genómica, la cual implica secuenciar una gran cantidad de muestras virales y analizar los datos obtenidos, para luego compararlos con otras secuencias disponibles. Esto con la finalidad de comprender cómo las variantes pueden afectar a la salud pública.

Minsa pide a la población completar esquema de vacunación. Martín Mejía / AP

En cuanto al daño que puede causar el nuevo linaje de Ómicron al organismo del ser humano, el decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, dijo al medio de comunicación citado que una de su características es que “contagia más rápido” y que “no necesita UCI”.

También mostró su preocupación debido a que no se llegó a la meta en lo que respecta a la aplicación de la vacuna bivalente. “Ayer, me comuniqué con la jefa de Inmunizaciones del Minsa (María Elena Martínez), y me dijo que, de 4 millones proyectados, solo un millón y medio se han vacunado a la fecha. Ahí tenemos un problema. (...) Estamos recontra atrasados”, manifestó.

“Al cuarto mes, hay que ponerse la segunda dosis de la bivalente y, según la OMS, protege por un año. Las personas que se han vacunado dos veces, la posibilidad de que se enfermen es muy baja”, agregó.

Autoridades piden a la población completar el esquema de vacuncación. (Minsa)

¿La vacuna bivalente nos protege de la variante EG.5?

El Instituto Nacional de Salud estima la llegada de la variante Eris a nuestro país en las próximas semanas. Esto ha generado preocupación en las autoridades, debido a que todavía no se ha llegado a la meta en lo que respecta a la aplicación de la vacuna bivalente. Ante ello, la opinión pública se pregunta si esta vacuna protege del nuevo linaje.

Para dilucidar esta interrogante, el Ministerio de Salud emitió un comunicado. “La vacuna bivalente, que incluye los linajes Ómicron de los que desciende EG.5, ya está disponible en todo el Perú, por lo que este sector recomienda vacunarse según edad, en especial en los grupos más vulnerables, adultos mayores, y en personas no vacunadas”, señaló el Minsa.

“La vacunación de refuerzo contra la COVID-19 es la medida más segura y eficaz para prevenir la enfermedad grave, la hospitalización y la muerte contra todas las cepas del virus que causa la COVID-19″, agregaron.