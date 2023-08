Andrés Hurtado recibió a La India en su programa y le propuso tener un hijo: “Hoy hacemos al bebé”. | Panamericana TV.

Durante la última edición de ‘Sábado con Andrés’, el conductor señaló que la invitada especial de esta ocasión sería La India. Para ello, desplegó una gran producción, incluyendo un auto de lujo, chambelanes y hasta una alfombra roja.

Te puede interesar: Nicola Porcella celebró que Wendy Guevara se salvó de eliminación en La casa de los famosos México

Cuando la cantante puertorriqueña llegó al set, Andrés Hurtado se arrodilló para recibirla, ella no dudó en acercarse y agacharse para darle un beso en la boca. Posteriormente, él se paró y la abrazó, para luego empezar a bailar uno de los temas más conocidos de Chayanne, ‘Tiempo de vals’.

Una vez se sentaron para conversar, el conductor contó que sus jefes no podían creer que La India iba a ir a su programa porque quería reencontrarse con el público de ‘Sábado con Andrés’. Es en ese momento que la cantante de salsa lo interrumpe y le dice por qué se enamoró de él.

El beso de Andrés Hurtado y La India. (Foto: Captura de Panamericana TV)

“Me conquistaste el corazón por la manera en que amas a tu público, a tu pueblo. Eso es algo muy bonito de ti, tú amas al pueblo y eso me hace amarte más, aparte que me has dado tres hijas muy bellas. Estas muchachas son para mí como mis hijas, ellas conocen el amor”, contó.

Te puede interesar: Maju Mantilla reaparece en las redes y deja atrás video de su esposo Gustavo Salcedo con otra mujer

Al escuchar que estaba contenta con las tres hijas que tenían, Andrés Hurtado no dudó en decirle a La India que iban a tener un cuarto hijo, este sería varoncito y que lo harían esta misma noche o durante los días que ella se encuentre en el Perú.

“El cuarto hijo que vamos a tener será Andrecito. Hoy lo hacemos al bebé, sí o sí, hoy prendemos la vacuna”, dijo entre risas el conductor de televisión, mientras que la cantante dio a entender con sus gestos que no quería hacerlo.

Andrés Hurtado no le gusta que le recuerden sus orígenes.

Sin embargo, luego ella indicó que sí tenía deseos de tener un hijo con Andrés Hurtado, aunque puso de condición de que nazca en el Callao, provincia constitucional a la que quiere mucho por su cultura salsera. En ese momento, el popular ‘Chibolín’ le recuerda que él nació en este lugar y que no habría problemas con eso.

Te puede interesar: Cachaza responde a los rumores sobre un presunto embarazo a Amor y Fuego

En otro momento, La India recordó que no es la única esposa que tiene el conductor de televisión, pues debe de compartirlo con Eva Ayllón, pero a la que quiere y admira mucho, por lo que no tiene problemas en compartirlo.

De otro lado, Andrés Hurtado asegura que la cantante criolla sí es celosa, por lo que no se encuentra viendo su programa, pues sabía que La India estaría en esta edición, además que no estará en la casa para no sufrir con su presencia.

Andrés Hurtado. (Foto: Captura de Panamericana)

¿Cómo inició la relación de Andrés Hurtado y La India?

El amor entre la cantante y el conductor nació en el programa que Andrés Hurtado tiene en Panamericana Televisión. Todo sucedió en un homenaje que le realizó ‘Chibolín’ a la salsera en el año 2017.

Luego de unos años, el presentador de televisión reveló en el desaparecido programa ‘Mujeres al Mando’ que se casó con la cantante y que su boda se realizó en una iglesia de la capital en setiembre del 2019.

Por otro lado, Andrés Hurtado mencionó no haber invitado a ninguna figura pública porque fue una ceremonia muy íntima, pero aclaró cómo fue su unión. “Nosotros hemos decidido casarnos. No hemos hecho separaciones de bienes, así que mis cosas como las de ella son mías y nos amamos”, indicó.