Martín Vizcarra fue despedido por su hermano al no poder viajar a Moquegua para cumplir con su contrato de trabajo

Martín Vizcarra, expresidente del Perú. Foto: Redes sociales.

El expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) solicitó el jueves pasado que el Poder Judicial le autorice la posibilidad de viajar a Moquegua del 11 al 14 de agosto, 7 al 10 de setiembre y del 13 al 17 de octubre de este año por “motivos laborales”.

“Pero las tres veces que he pedido permiso para salir a laborar, ejercer mi derecho al trabajo, me han negado y me han negado con argumentos que son definitivamente deleznables. Por ejemplo, porque dicen que su hermano es gerente general de la empresa”, dijo Vizcarra Cornejo durante la audiencia.

Sin embargo, el pedido del exmandatario no fue acogido por la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, debido a una serie de argumentos que el fiscal Osías Castañeda, en representación del equipo especial Lava Jato, presentó. Uno de ellos resultó muy particular.

El integrante del Ministerio Público informó a la magistrada que Vizcarra Cornejo había sido despedido de la empresa Agrotécnica Estuquiña, cuyo propietario es su hermano Mario Vizcarra. Incluso, leyó una carta notarial elaborada por el familiar del exmandatario que lo acusó de “incumplimiento de contrato” al no poder estar en Moquegua, lo cual generó un perjuicio económico.

🔴#EnVivo | Autorización de viaje solicitada por el expresidente de la República, Martín Vizcarra
Desde: Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional - Corte Superior Nacional
Jueza: Margarita Salcedo

“El gerente general y representante legal Mario Vizcarra Cornejo, hermano del trabajador Martín Alberto Vizcarra Cornejo, extingue la relación laboral bajo el argumento de haber incurrido en causa justa de despedido como falta grave por haberse ausentado injustificadamente por más de cinco días en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días en un periodo de 180 días calendario”, dijo el fiscal Castañeda.

La defensa de Vizcarra alegó que la empresa se había comprometido a reintegrarlo a partir del 4 de julio. No obstante, desde el Ministerio Público enfatizaron que el nuevo contrato del fundador del partido Perú Primero era producto de una conciliación, que no acarrea obligación judicial alguna, y no se adjuntó pruebas sobre las labores que iba a ejecutar de manera presencial.

De otro lado, el PJ hizo énfasis en el domicilio donde Vizcarra iba a quedarse durante sus días en Moquegua.

“El inmueble ubicado en la Urbanización Santa Catalina Mz. C Lt.22 del distrito de Moquegua, en el supuesto de que se le de autorización de viaje, adjunta el documento H, sin embargo esta data del 18 de noviembre de 2020, lo que tampoco genera certeza de que la propiedad sea del solicitante [Martín Vizcarra] en la actualidad o si pertenece a otra persona, más aún si no se acompaña documento alguno que lo corrobore”, se menciona.

Resolución judicial que niega el permiso al expresidente Martín Vizcarra.

Con todo esto, la jueza Salcedo decidió que “del análisis efectuado se colige que los elementos de convicción acompañados por el recurrente no generan convicción en esta judicatura como para estimar que existe un motivo o causal por razones de trabajo para la autorización de viaje a la ciudad de Moquegua en las fechas solicitadas”.

De esta manera, el Poder Judicial le niega por cuarta vez a Vizcarra poder trasladarse de Lima a Moquegua. En el 2021 le negaron tres ocasiones poder ausentarse de la capital: 24 al 30 de setiembre, 25 al 29 de octubre, y del 22 al 26 de noviembre.

Hay que señalar que Vizcarra es investigado por el presunto delito de cohecho pasivo a raíz de presuntos actos de corrupción que se dieron cuando era gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014. Por este caso, el Congreso impulsó una vacancia en noviembre del 2020 que terminó por retirarlo de la presidencia de la República.