La expareja de Nicola Porcella y su hijo fueron hasta ‘La Casa de los Famosos’ para alentarlo

Francesca Lazo y su hijo fueron a visitar a Nicola Porcella en 'La Casa de los Famosos' en México. TikTok.

Francesca Lazo y su hijo Adriano han viajado hasta México para apoyar a Nicola Porcella, quien está a pocas horas de ser uno de los ganadores de ‘La Casa de los Famosos México’.

Te puede interesar: ¿Qué dijo la ex de Nicola sobre Wendy? ¿Está celosa?

Como se sabe, el modelo peruano es uno de los favoritos de ganar, pues se ha ganado el cariño del público azteca por mostrarse de manera genuina y natural. Además de haber construido una linda relación amical con Wendy Guevara, una influencer mexicana muy popular en ese país.

Debido a que Nicola está viviendo la mejor etapa de su vida y de su carrera artística; sin embargo, al estar encerrado en una casa en el distrito federal, muy lejos de país natal, no ha podido comunicarse con su hijo Adriano de 10 años y solo ha recibido dos cartas de él.

Te puede interesar: Nicola Porcella se quiebra por el mensaje de su hijo previo a la final de ‘La Casa de los Famosos México’

Como se sabe, su madre Fiorella Solimano lo visitó por algunas horas y le aseguró que todo estaba bien en Perú y que no se preocupara de nada, pero a quien todavía no puede ver es a su único que tiene con Francesca Lazo.

Por ese motivo, es que la maquilladora profesional y su hijo viajaron hasta el distrito federal de México y luego de llegar al hotel se fueron directo a la casa donde se encuentra Nicola Porcella, Sergio Mayer, Poncho De Nigris y Wendy Guevara.

Te puede interesar: ¿Cómo votar por Nicola Porcella en ‘La Casa de los Famosos México’?

Junto al club de fans del peruano en el país azteca, las Nicolitas y el Ejército Porcella comenzaron a llamar a Nicola mediante un megáfono. Francesca le comunicó que ya estaba con Adriano en ese país que le ha dado una segunda oportunidad y le pidió no decaiga porque falta muy poco para ser un gran ganador.

Horas más tarde del viernes 11 de agosto, Francesca y Adriano fueron hasta el estudio de Canal 5, donde conocerían quien sería recibiría al siguiente participante eliminado del reality de Televisa.

Francesca Lazo y Adriano Porcella visitaron a Nicola en 'La Casa de los Famosos' en México. Instagram.

Emilio Osorio abrazó a Adriano Porcella en el set de Televisa

El hijo de Juan Osorio y Niurka Vergara, Emilio Osorio se convirtió en el último eliminado y se ganó un viaje a Italia. Luego de permanecer 69 días en la casa, fue trasladado al foro del set de Televisa y pudo darle el encuentro a su padre, emocionando a todos los presentes.

Además, tuvo un lindo gesto con el hijo de Nicola Porcella, ya que luego de abrazar a su padre, reconoció a Adriano, quien estaba en el set y lo abrazó fuertemente.

De acuerdo a las redes sociales de Francesca, Adrianito ha podido tomarse fotos con algunos exparticipantes del reality de convivencia; Bárbara Torres, Apio Quijano y la conductora Galilea Montijo.

Francesca Lazo y Adriano Porcella visitaron el set de 'La Casa de los Famosos' en México. Instagram.

¿Cuánto es el premio que podría ganar Nicola Porcella?

Si el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ gana la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’ será premiado con 4 millones de pesos, que equivale a 238 mil dólares. El peruano podría llevarse a casa más de 800 mil soles

Pero este premio cambiaría, ya que antes que partiera Emilio Osorio, los integrantes del Team infierno habrían acordaron que Sergio Mayer, Poncho De Nigris, Wendy Guevara y Nicola se repartan los cuatro millones de pesos por igual, resultando que cada uno se lleve un millón a casa.

“Llegamos juntos, ganamos juntos, es lo correcto. Nos la hemos pasado pedereando que ‘yo no estoy aquí por el dinero’. Ok, no estamos por el dinero, que cada quien haga con su millón lo que quiera. El público lo va a agradecer. Aquí no estamos por el dinero”, mencionó Sergio Mayer durante una reunión de equipo.

El pacto no ha caído bien en los fanáticos de Wendy Guevara y Nicola Porcella, pues consideran que tanto la mexicana como el peruano llegaron a la gran final gracias al voto del público. También porque Poncho de Nigris y Sergio Mayer tienen una carrera consolidada y ganan un sueldo superior al de sus compañeros.

“Lo peor es que Sergio y Poncho llevan más de 3 millones cada uno en sueldo y Wendy ni al millón llegó. Qué hambreados esos weyes”, “Emilio lo dijo, Poncho y Sergio piensan en la repartición del premio porque ellos pueden hacer y no les afectaría, pero él (y los otros dos) quieren tener un patrimonio y un capital que no tienen y que podrían lograr con ese dinero, pero aún así aceptaron”, comentaron en Twitter.