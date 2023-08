Expareja de Nicola Porcella, Francesca Lazo, aseguró que el modelo se fue desmotivado del Perú: “No se tenía fe”. | América TV.

La gran final de ‘La Casa de los Famosos México’ se celebrará la noche de este domingo 13 de agosto. Nicola Porcella podría convertirse en el ganador de este reality de convivencia, pues se ha convertido en uno de los favoritos del público azteca.

Por este motivo, el programa ‘Estás en Todas’ entrevistó a la expareja del modelo peruano, Francesca Lazo, quien también es la madre del hijo del exintegrante de ‘Esto es Guerra’. Ella no pudo evitar mostrar su felicidad por todo lo bueno que le está pasando al progenitor de su pequeño.

Asimismo, confesó que Nicola Porcella se fue bastante desmotivado del Perú, pues no pensaba que no tenía ninguna oportunidad de llegar hasta la final, incluso le dijo que solo se iría por unas semanas a México para cumplir con su participación en este programa.

Nicola Porcella explica los motivos por lo que debería ganar ‘La Casa de los Famosos México’. TikTok

“Yo le tenía fe, pero él no se tenía fe, ni un poquitito. Me dijo, ‘mira me estoy yendo a México, me voy un par de semanas, no voy a llegar lejos, me voy a quedar poquito tiempo porque estoy con muchos famosos’. Me decía que se tenía que ganar el cariño del público porque no era muy conocido allá”, comentó.

Francesca Lazo también expresó su felicidad por ver al padre de su hijo en la final de este reality de convivencia, esto debido a que jamás pensó que él llegaría de manera directa gracias a que agarró el boleto dorado que supuestamente estaba destinado para Barbie Juárez.

“No esperamos verlo en la final de esta manera tan emocionante, estamos súper contentos... me puse a gritar como loca, Adriano estaba durmiendo, no pudimos ni hablar porque fue muy emocionante, fue una alegría bastante grande”, agregó.

Francesca Lazo habló sobre la participación de Nicola Porcella en 'La Casa de los Famosos México'.

De otro lado, la madre del hijo de Nicola Porcella indicó que estaba bastante agradecida por el apoyo que viene recibiendo el exchico reality por parte del público mexicano, pues ella constantemente mantiene contacto con las ‘Nicolitas’ para facilitarle audios de su hijo y así hacérselo llegar al modelo para que siga motivado.

Mánager de Nicola Porcella en desacuerdo con la repartición del premio

Una verdadera polémica se ha armado en las redes sociales por el premio que repartirá ‘La Casa de los Famosos México’ al ganador. Se sabe que el reality de convivencia le entregará 4 millones de pesos mexicanos al ganador (en soles unos 850 mil); sin embargo, el ‘Team Infierno’ acordó repartirse esta cantidad entre los finalistas.

En una entrevista con Infobae Perú, Yezmín Nader, la manager mexicana del modelo peruano, expresó su desacuerdo con el exchico reality, pues él, al igual que los otros integrantes de la casa, se han esforzado para llegar a la final, así como los fans que tienen detrás.

“No estoy de acuerdo como manager, yo siento que cada uno ha trabajado, incluyendo los teams de afuera, organización, oficinas, familias y ha sido un gran trabajo de todo el equipo de Nicola como para dividir ese premio”, explicó.

Yezmin Nader, la manager mexicana de Nicola Porcella conversó con Infobae Perú y mostró su desacuerdo con repartición de premio.

La mexicana aseguró que esta idea parte de dos participantes que son conscientes que no van a ganar el reality, en alusión a Sergio Mayer y Poncho de Nigris, quienes convencieron a Nicola y Wendy para que los cuatro se dividan el premio mayor.

“Yo siento que las personas que le dijeron de dividir el premio saben que no se van a ganar el premio y que ahorita los más fuertes son Nicola y Wendy y pues por eso, opinan así. La verdad que no justo, cada uno tiene sus deudas y obligaciones”, añadió.