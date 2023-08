Paolo Guerrero a cuartos de final de Copa Sudamericana con LDU Quito: conoce a su rival y cuándo jugarían

Paolo Guerrero y Liga de Quito consiguieron su clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana 2022. (LDU)

Liga Deportiva Universitaria de Quito, con Paolo Guerrero como titular, recibió este jueves 10 de agosto a Ñublense de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2023 y consiguió su clasificación a la siguiente ronda del certamen Conmebol en la que enfrentará a Sao Paulo de Brasil en una llave a dos duelos.

En el compromiso de ida, que también significó el debut del peruano con la camiseta de la ‘casa blanca’, los ecuatorianos superaron a los ‘diablos rojos’ por 1-0 con anotación del ‘Depredador’ en el estadio de Concepción. Ello dejó la mitad de la serie encaminada y solo faltaba culminar la tarea en su feudo.

No obstante, la misión para los comandados por el director técnico argentino Luis Zubeldía no fue sencilla, ya que no consiguieron ni un triunfo ni un empate, pues terminaron sucumbiendo de manera agónica por 3-2 en condición de local en el recinto deportivo Rodrigo Paz Delgado.

El ‘rey de copas’ de Ecuador solo pudo ponerse adelante en el marcador al comienzo del partido, en el tiempo restante se mantuvo debajo en el tanteador o empatando. A los 26 minutos de la etapa inicial abrió la cuenta con un genial testarazo del extremo Jhojan Julio. La ventaja duró poco, pues a los 35′, el ex delantero de Alianza Lima, Patricio Rubio, igualó mediante un penal.

Así culminó el primer tiempo y a los 60′ de la parte final ocurrió uno de los momentos más raros de la velada, pues en un intento de rechazar la bola, el zaguero Richard Mina terminó mandando la redonda a su propia portería. Cuando parecía que los ‘mapochos’ se quedaban con la victoria, llegó la conquista de Sebastián Gonzáles a los 90+1′, cuando restaban solamente 300 segundos para el cierre.

La contienda volvió a dar un giro inesperado cuando, en complicidad con el portero Alexander Domínguez, el volante Manuel Rivera puso el 3-2 definitivo y la ronda de penales era inevitable. Allí, los anfitriones no erraron, con diana de Paolo Guerrero incluida, mientras que el ‘Pato’ Rubio y el mismo Rivera, que forzó este punto, no pudieron colocar su remate dentro de los tres palos, dejando fuera a su elenco.

El equipo de Paolo Guerrero clasificó a los cuartos de final del torneo internacional tras eliminar al conjunto chileno en Ecuador. (Video: ESPN)

Sao Paulo eliminó a San Lorenzo de Ruben Insúa

El oponente de los ‘albos’ se definía entre Sao Paulo y San Lorenzo de Argentina, siendo el ‘tricolor’ quien finalmente consiguió el pase a la próxima etapa de la ‘gran conquista’ por un marcador global de 2-1, dejando fuera al ‘cuervo’ del ex director técnico de Alianza Lima y Deportivo Binacional, Rubén Darío Insúa.

En el primero de estos cotejos, disputado en el estadio Nuevo Gasómetro, el ‘ciclón’ se hizo fuerte y consiguió hacer prevalecer su localía, imponiéndose 1-0 con el solitario tanto del ariete paraguayo Adam Bareiro.

Los de Dorival Júnior consiguieron dar vuelta al tanteador en la revancha, realizada en el Morumbi, al derrotar por 2-0 a los argentinos. El propio artillero ‘gaucho’ Jonathan Calleri abrió la cuenta y Luciano fue el encargado de cerrarla, brindando el pasaje a la tercera instancia eliminatoria de la competición.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2023 se jugarán entre el martes 22 de agosto y el jueves 31 del mismo mes, pero los días y horarios exactos todavía no son anunciados por la Confederación Sudamericana de Fútbol, organizadores del torneo.

Lo que sí está confirmado es que la ida se llevará a cabo en Quito, por lo que la serie se definirá en Brasil. No habrá goles de visitantes ni tiempo extra.