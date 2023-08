‘La Casa de los Famosos’: Fans de Nicolla Porcella indignados por polémica repartición de premio

Finalistas de 'La Casa de los Famosos' acordaron repartirse el premio. Youtube/El 5

Este domingo 13 de agosto, se conocerá al vencedor de ‘La Casa de los Famosos México’ después de casi tres meses de convivencia. Nicola Porcella es uno de los favoritos del público, por lo que tiene altas posibilidades de llevarse a casa el millonario premio. Sin embargo, en caso de ganar, el peruano solo cobraría una cuarta parte del dinero debido a un controversial pacto.

Como se sabe, el ganador de ‘La Casa de los Famosos México’ será acreedor de 4 millones de pesos, que se traduce a cerca de 800 mil soles. Debido a la descomunal cifra, este jueves 10 de agosto, Poncho de Nigris y Sergio Mayer convencieron a Emilio Osorio, Nicola Porcella y Wendy Guevara de repartirse el dinero.

“Llegamos juntos, ganamos juntos, es lo correcto. Nos la hemos pasado pedereando que ‘yo no estoy aquí por el dinero’. Ok, no estamos por el dinero, que cada quien haga con su millón lo que quiera. El público lo va a agradecer. Aquí no estamos por el dinero”, mencionó Sergio Mayer durante una reunión de equipo.

Poncho de Nigris terminó diciendo: “Nos comprometemos a que el quinto lugar se va a Italia con el viaje y los otros 4 millones se reparten uno cada quien entre los cuatro″.

Después de un largo debate, los cinco finalistas de ‘La Casa de los Famosos México’ acordaron que nadie se irá a casa con las manos vacías. “Somos un equipo, todos estamos aquí por el Team Infierno. Wendy, no permitas que te cuestionen, mándalos la chingada (a quienes la critiquen por aceptar el trato)”, expresó el exdiputado de México.

Usuarios explotan

El pacto no ha caído bien en los fanáticos de Wendy Guevara y Nicola Porcella, pues consideran que tanto la mexicana como el peruano llegaron a la gran final gracias al voto del público. También porque Poncho de Nigris y Sergio Mayer tienen una carrera consolidada y ganan un sueldo superior al de sus compañeros.

“Lo peor es que Sergio y Poncho llevan más de 3 millones cada uno en sueldo y Wendy ni al millón llegó. Qué hambreados esos weyes”, “Emilio lo dijo, Poncho y Sergio piensan en la repartición del premio porque ellos pueden hacer y no les afectaría, pero él (y los otros dos) quieren tener un patrimonio y un capital que no tienen y que podrían lograr con ese dinero, pero aún así aceptaron”, comentaron en Twitter.

“En estos casos, ambos fandoms deberíamos estar unidos, mandar a la mierd*** a Sergio y Poncho. Ellos dos siempre hablaron mierd*** de Wendy y Nicola, los usaron para llegar a la final. Ellos brillan por sí solos y no necesitan de nadie”, añadió otro usuario.

¿Qué hará Nicola Porcella con el premio?

En caso de ganar el reality de convivencia mexicano, se sabe que Nicola Porcella usará el dinero para que su hijo Adriano se mude con él a México, y que su madre no se preocupe más por su situación económica. Ella le entregó “todos los ahorros de su vida”, luego que el modelo se quedara sin trabajo en Perú.

“Si es que gano, le mando (a mi mamá) una plata mensual y me traigo a mi hijo por fin acá. Busco qué hacer con esa plata, reinvertirla y le pago a mi mamá, que tenga sus ahorros y los guarde. Ella no duerme porque me dice que no tiene ahorros porque me los dio a mí”, destacó.

Seguido a ello, Nicola Porcella resaltó que tiene pensado en vender su departamento en Perú para alquilar otro a México, donde viviría su hijo y la madre del mismo, su expareja Francesca Lazo. “Yo tengo que traerme a la mamá de mi hijo también, mi hijo tiene que estar con su mamá”, complementó.