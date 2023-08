Congresista Digna Calle regresará al Perú en la primera semana de septiembre, según vocero de Podemos

Congresista Digna Calle lleva más de seis meses en los Estados Unidos y vota en el Pleno de manera virtual

Ante la ola de cuestionamientos por estar más de seis meses en Estados Unidos, la congresista Digna Calle habría tomado la decisión de regresar al Perú. Precisamente, ya tendría un fecha establecida. Según José Luna Gálvez, líder y vocero de la bancada de Podemos, su colega regresaría a suelo patrio en la primera semana del mes de septiembre para retomar sus labores legislativas.

“La congresista va a estar en setiembre. Se ha tratado (su ausencia) de una cuestión privada, que ella va a explicar. Lo que no se puede decir que es eso (licencias prolongadas) no han existido en el Congreso. Solo sé que es un tema privado, ya no me he podido comunicar con ella”, declaró a la prensa.

De otro lado, Luna Gálvez se encargó de defender a Calle Lobatón de su larga ausencia en el Parlamento al tomar como referencia los casos de la excandidata presidencial Keiko Fujimori y el exlegislador Víctor Andrés García Belaúnde. Recordó que ambos también pidieron licencia por dos años y un año, respectivamente, cuando estuvieron en el Parlamento y jamás hubo una sanción.

No es la primera vez desde Podemos salen a justificar a Digna Calle. Hace unos días, el vocero alterno Carlos Zevallos dijo que ella regresaría a fines de este mes de agosto.

“Lo que tenemos entendido es que llegará a fines de agosto. Eso es lo que nos han comunicado. Ella tiene que venir a sustentar por qué su alejamiento con el Congreso de la República y, de acuerdo a ello, deberá afrontar dos acusaciones constitucionales. En ese sentido, ella tendrá que preparar su defensa y hacer lo que todos hacemos, ser transparentes y rendir cuentas a nuestros electores”, sostuvo en diálogo con Canal N.

Zevallos agregó que si bien la parlamentaria podría dar explicaciones y ejercer su defensa de forma virtual, recordó que, “en este momento, las comisiones no están sesionando”.

“No hemos tenido ninguna reunión virtual con ella. Telefónicamente, sí, alguna vez, pero ha sido breve. Solo para saludarla y nos dijo que vendría pronto y que tenía algunos problemas personales los cuales ella tiene que detallar y dar cuenta. [¿Ella confirmó que vendría?] Esa información nos llega a través de su esposo, quien nos dijo que está llegando a fines de este mes”, acotó.

Denuncias constitucionales

Lo cierto es que Digna Calle tendrá que afrontar dos denuncias constitucionales en el Parlamento, que la podrían dejar fuera de su curul, cuando venga al Perú en los próximos días.

La primera fue presentada por Kelly Portalatino (Perú Libre) remitió un documento al presidente del Congreso, Alejandro Soto, para solicitarle la inhabilitación por tres años para el ejercicio de gestión pública en contra de la parlamentaria de Podemos.

Denuncia constitucional contra Digna Calle por ausencia en el hemiciclo.

Entre los argumentos considerados por Portalatino se encuentran como “incompatibles con el ejercicio parlamentario”, mencionó que “si bien, la congresista, en su defensa señala que ha tramitado su licencia sin goce de haber, en algunas ocasiones asistió de forma virtual para votar durante los Plenos, hechos que podrán corroborarse cuando la Comisión verifique el registro de asistencias y votaciones que el Congreso archiva”.

“La colega [Digna Calle] no está generando una representatividad, legislando o fiscalizando a tiempo completo. No hay ninguna información de que la licencia sea por enfermedad, lo cual sería con justa razón. No podemos permitir que una congresista que ha sido designada para esas tres prerrogativas hoy esté en el extranjero y no trabajando de acuerdo a la norma establecida”, dijo Portalatino en declaraciones a RPP Noticias.

Mientras la segunda denuncia proviene de la tercera vicepresidenta del Parlamento, Rosselli Amuruz, quien acusa a Digna Calle de haber cometido los presuntos delitos de abandono de cargo y abuso de autoridad al ausentarse de sus labores. Por ello, propone que sea inhabilitada por diez años de la función pública.

Las denuncias contra Calle ahora serán derivadas a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que aún no tiene titular definido tras la salida de Lady Camones.