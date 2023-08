Acción Popular perdió la presidencia de dos comisiones por la renuncia de ocho congresistas a la bancada

Los ocho renunciantes a la bancada de Acción Popular: Karol Paredes, José Arriola, Juan Carlos Mori, Silvia Monteza, Maricarmen Alva, Ilich López, Edwin Martínez y Carlos Alva.

Tras conocerse la decisión de la Junta de Portavoces de aceptar las renuncias de los congresistas de María del Carmen Alva, José Arriola, Edwin Martínez, Silvia Monteza, Karol Paredes, Carlos Alva, Juan Carlos Mori e Ilich López; lo que aún queda de la bancada de Acción Popular (AP) sufrió las primeras consecuencias.

Te puede interesar: Disidentes de AP anuncian que la Junta de Portavoces aceptó sus renuncias a la bancada pese a la resistencia de Darwin Espinoza

El partido de la lampa perdió las presidencias de las comisiones ordinarias de Ciencia y Producción. Ahora estos grupos pasarán a manos de Podemos y Fuerza Popular, respectivamente. En tanto, Defensa del Consumidor se mantendrá en manos de AP que, hace unos días, informó que Wilson Soto fue el elegido para liderarla en este periodo de sesiones 2023-2024.

Ahora, el acuerdo deberá ser ratificado en el Pleno que, eventualmente, iba a sesionar este viernes 11. Sin embargo, desde el Congreso informaron que se suspendía por motivos que aún se desconocen.

Cuadro de comisiones que ratifican que Acción Popular solo tendrá una: Defensa del Consumidor.

Pierden peso político

Los acciopopulistas se convierten en la novena fuerza política cuando antes eran la segunda solo por detrás del fujimorismo que se mantiene con 22 integrantes. La elección de Darwin Espinoza, investigado por el caso ‘Los Niños’, como vocero titular terminó por quebrar la unidad en AP que ahora está en dos bandos.

Te puede interesar: Darwin Espinoza: Estos son los cuestionamientos del vocero de Acción Popular

De hecho, los ahora disidentes de Acción Popular denunciaron un plan de Espinoza para no agilizar las aceptaciones de las renuncias ante el temor de perder comisiones, lo cual terminó por suceder.

“[...] Las maniobras dilatorias a efectos de no tramitar la voluntad de los parlamentarios puede afectar la mala percepción al interior del Parlamento respecto ala proporcionalidad real de dicha bancada [...] en la distribución de las comisiones que realmente le corresponden”, se lee en el documento.

Te puede interesar: Guerra en Acción Popular: Darwin Espinoza dilata trámites de renuncia de congresistas de la bancada

Coincidentemente, el legislador involucrado en el caso ‘Los Niños’ también daba muestras que no estaba muy interesado en resolver el problema con sus colegas.

Darwin Espinoza se pronuncia por las renuncias producidas a partir de su nombramiento como vocero de Acción Popular. Radio Nacional

En declaraciones brindadas ayer a Canal N, Espinoza dijo que al interior de su grupo político llegaron a la conclusión que los casos de sus correligionarios se verá el miércoles de la próxima semana.

“Hemos acordado evaluar la renuncia de cada uno. Sería el próximo miércoles. Evaluaremos si se aceptan o se inicia un proceso disciplinario”, mencionó.

Críticas desde el partido

Hay que señalar que los cuestionamientos a la crisis de la bancada de Acción Popular también han venido desde su propio partido.

Mesías Guevara, expresidente de Acción Popular, se refirió a la polémica elección del vocero en esta nueva legislatura.

Mesías Guevara cuestiona renuncias de congresistas a la bancada de Acción Popular. | RPP

“El señor Darwin Espinoza es quien ha ocasionado este barullo, pero pongo en la balanza que los dos congresistas (él y José Arriola), cualquiera que haya sido elegido, eran malos para el partido y el Perú porque a través de ellos se hacen leyes para el Perú. La pregunta es: si hubiera salido Arriola ¿también habrían renunciado?”, expresó en diálogo con RPP.

Por otro lado, Edmundo del Águila, flamante secretario general de AP, criticó en diálogo con Infobae Perú la elección de Espinoza.

“No solamente fue un error, sino también fue una burla al partido, una burla a sus propios colegas y una burla en general al país y a sus electores. Yo no estoy para juzgar su pensamiento, pero lo que puedo juzgar son los hechos y las evidencias. Darwin Espinoza, teniendo todas las acusaciones que tiene, no podría asumir una responsabilidad que es un honor para una bancada que debe tener gente buena, representativa y no un congresista con las acusaciones fiscales que tiene”, señaló.