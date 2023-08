Darwin Espinoza descartó dejar vocería de Acción Popular pese a renuncias: “He sido electo por la mayoría”

Darwin Espinoza afirma que no renunciará a la vocería de Acción Popular. RPP

El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, habló por primera vez con la prensa tras la serie de renuncias que ocurrieron por su elección como vocero titular del mencionado grupo parlamentario. En total, dimitieron ocho de sus colegas en menos de 4 horas.

Desde el interior del Palacio Legislativo, Espinoza Vargas afirmó no sentirse preocupado ante la cantidad de abdicaciones. Asimismo, precisó que no piensa dejar el cargo que consiguió a través de elecciones internas. “Por qué voy a renunciar si he sido electo por la mayoría”, manifestó a los medios de comunicación.

Minutos más tarde, desde los exteriores del Parlamento, se refirió a sus excompañeros de bancada. Según informó, tratará de dialogar con los ocho renunciantes para que den marcha atrás al considerar que actuaron por “presión mediática”.

“Nosotros vamos a conversar con los que han renunciado, porque sabemos que lo han hecho, de alguna forma, por presión mediática. Han habido llamadas de personas, de congresistas. Vamos a reunirnos mañana, pasado, tenemos aún un par de días para pedirles que regresen a la bancada”, sostuvo a Radio Nacional.

María del Carmen Alva fue la primera en renunciar a la bancada de Acción Popular. (Foto: Andina)

Al ser cuestionado por las declaraciones de la legisladora María del Carmen Alva, quien fue la primera en dimitir, Espinoza señaló que no piensa responderle nada. “Solo espero que esta coyuntura se tranquilice y pasado ya las horas esto va a tomar otro sentido y otro color para sentarnos a conversar con cada uno”

En cuanto al comunicado que emitió Acción Popular, en el cual repudia su designación como vocero, afirmó no estar enterado de nada. “Vamos a conversar con la dirigente del partido para explicarle cuál ha sido lo sucedido”, expresó.

“Esto es el Congreso, esto es política, y nosotros estamos listos para seguir adelante con los que están, con los que llegue, y con los que realmente quieran hacer partido e integren la bancada”, acotó.

Como se recuerda, tras la renuncia de Alva Prieto, continuaron las de Ilich López, Silvia Monteza, Pedro Martínez, Karol Paredes, Juan Carlos Morí, José Alberto Arriola y Carlos Enrique Alva. Todos consideran que la elección de su correligionario Darwin Espinoza como vocero titular del grupo parlamentario es un error por parte del partido fundado por Fernando Belaunde Terry.

El último en dar un paso al costado fue Enrique Alva, quien ya había renunciado antes al grupo parlamentario, pero se reincorporó hace poco. De acuerdo a sus argumentos, tomó esta decisión al ver imposibilitado “el trabajo en conjunto”.

Darwin Espinoza se pronuncia por las renuncias producidas a partir de su nombramiento como vocero de Acción Popular. Radio Nacional

Sobre los cuestionamientos que recaen en su contra por supuestamente haber intercedido con Sedapal a favor de la empresaria Sada Goray, el congresista de la lampa determinó que todo se trataría de “información tergiversada”.

“Reuniones son cientas, con ministros o con autoridades, son cientas y tendrían que revisar uno por uno. Nosotros tuvimos esa reunión por un grupo de pobladores que estaban afectados y no tenían agua potable. Querían que se les cruce la tubería de Sedapal para que ellos también puedan tener ese líquido elemento” dijo.

“Como lo dijo el expresidente de Sedapal, esa reunión solo duró 20 minutos y no se llegó a nada. Solamente hubo una exposición del problema que estaban viviendo pero Sedapal no hizo absolutamente nada para resolverlo. Así que no hay nada irregular, si lo sacan de contexto es bien complicado y es un cargamontón que se vive día a día”, continuó.

Revelan que Darwin Espinoza solicitó reunión con Sedapal en beneficio a Sada Goray. (Foto: Composición Infobae)

Reunión de emergencia

El congresista de Acción Popular, Elvis Vergara, respaldó a su correligionario Darwin Espinoza en el cargo de vocero. “El no podría renunciar salvo que haya un motivo justificado”, precisó a los medios de comunicación.

“Nos hemos reunido de emergencia, no hemos tratado temas de agenda, para conversar y evaluar las dificultades que hemos tenido en el día a raíz de la renuncia de algunos colegas. Algunas renuncias de hecho ya se estaban demorando, hace un tiempo atrás ya había pedido la renuncia de Maricarmen Alva”, agregó.