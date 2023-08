Jorge Montoya considera inconstitucional que Dina Boluarte despache desde Brasil: “Va a haber moción de vacancia”

Congresista Jorge Montoya y presidenta Dina Boluarte.

Mientras que la presidenta del Perú, Dina Boluarte, se encuentra en Brasil para participar de la IV Reunión de Presidentes de los Estados partes en el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), donde se abordarán temas sobre el cuidado del medio ambiente, desde el Congreso de la República ya se escuchan argumentos para promover una moción de vacancia.

Te puede interesar: Perú Libre presentaría una moción de vacancia contra Dina Boluarte si viaja a Brasil para Cumbre Amazónica

Así lo mencionó el parlamentario de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien aseveró que dicha acción de la mandataria es inconstitucional, por lo que deberá asumir las consecuencias que recaigan en su contra.

El político calificó como inconstitucional el parche que se ha hecho a la ley y considera que se debió repensar a la hora que se tomó la decisión. “Se le habló y explicó al Ejecutivo de que estaban por un camino equivocado, que lo mejor era hacer una reforma constitucional para llenar ese vacío. Había tiempo suficiente para hacerlo”, indicó el legislador a ATV.

“Pero tuvieron la terquedad de continuar e insistir. Nuestra opinión era negativa. Ahora va a haber inestabilidad, va a haber una moción de vacancia. Con esto vamos a crear otra vez una sensación de inseguridad, con una alta irresponsabilidad de la presidenta y del premier para tomar decisiones, en este caso, que afectan al país”, añadió.

Al no encontrar un motivo lógico por el que la presidenta Boluarte quiera ir a Brasil pese a las advertencias de los expertos, Montoya especuló que se podría tratar de una movida política para postular a las siguientes elecciones presidenciales.

Te puede interesar: Congreso autoriza viaje de Dina Boluarte a Brasil para Cumbre Amazónica

“Al no ir, ella misma se evitaría problemas, salvo que quiera que se le vaque de la presidencia y quedar como candidata para las próximas elecciones, todo es posible en política. Hay algo atrás que de repente no sabes y están forzando esta situación”, manifestó al dicho medio.

Agregó que una situación de esta naturaleza es revisada por constitucionalistas, “gente inteligente, que sabe que es el peor camino que ha elegido”. Por ese motivo, considera que persistir en el viaje puede obedecer a otras razones, como objetivos políticos que deben haberse planteado.

Dina Boluarte llegó a Brasil para participar de Cumbre de Países Amazónicos. TV Perú

¿Viaje es inconstitucional?

De acuerdo a la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, el viaje a Brasil de la jefa de Estado no generaría una vacancia por inconstitucional. Según argumentó, esto se debe a que el TC aún no se ha pronunciado al respecto.

Te puede interesar: EN VIVO: Dina Boluarte cumple su primer viaje internacional en Brasil

“Toda ley se presume constitucional, en tanto el TC no declare su inconstitucionalidad, no la expulse del sistema jurídico. Por lo tanto, la ley que se ha remitido para que Dina Boluarte pueda salir del país, se presume su constitucionalidad. (...) Eso no le va a generar alguna vacancia porque está actuando dentro de la presunta constitucionalidad que genera la ley”, declaró a Exitosa.

Exmagistrada del Tribunal Constitucional (TC), Marianella Ledesma. Foto: Andina.

En esa línea se encuentra el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, quien precisó que la ley que permite que la mandataria despache de manera remota “se mantiene vigente, mientras no se presente una acción de inconstitucionalidad y el Tribunal Constitucional no se pronuncie”

En tanto, el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga explicó que, gracias al permiso concedido por el Congreso de la República, dicha actividad es “lícita y constitucional”.

“Hay una gran diferencia entre la opinión jurídica y la opinión política. Políticamente, puede haber revuelo o controversia, pero, jurídicamente, el tema es mucho más claro. Lo que dice la Constitución es que le corresponde al Congreso dar el permiso al presidente de la República y, por otro lado, se tiene como causal de vacancia salir del país sin autorización del Congreso. En consecuencia, la actividad es lícita y constitucional”, dijo Quiroga a Exitosa

Igualmente, opinó el representante del Perú en la OEA, Gustavo Adrianzén. “El viaje de Dina Boluarte es constitucional. Ella personifica a la Nación, donde va la presidenta, va la voz del Estado peruano”.