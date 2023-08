Expareja de Nicola Porcella habló de los duros momentos que vivió el modelo en el Perú: “Su familia tuvo que apoyarlo”

Expareja de Nicola Porcella habla de los momentos difíciles que pasó el modelo en Perú. Francesca Lazo se presentó en América Hoy para darle su apoyo. América TV.

Francesca Lazo, expareja y madre del hijo de Nicola Porcella, se presentó en el programa ‘América Hoy’ para hablar de la participación del modelo en ‘La Casa de los Famosos México’. Como se recuerda, el exchico reality se convirtió en el primer finalista y tendrá la oportunidad de ganar la suma de 250 mil dólares.

Asimismo, la maquilladora recordó que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ vivió duros momentos en el Perú, por lo que su familia en todo momento estuvo a su lado apoyándolo, especialmente su pequeño hijo, quien lo motivó a seguir adelante y alcanzar sus sueños.

“Él pasó momentos muy duros, en el que su familia estuvimos apoyándolo en todo momento. Su hijo le dio mucho cariño y lo levantó. Entonces, sabemos qué pasó momentos muy duros, pero hay que enfocarnos en el presente, y su presente está siendo demasiado positivo y estamos muy orgullosos de él”, comentó.

Además, Francesca Lazo reveló que Nicola Porcella firmó contrato con ‘La Casa de los Famosos México’ en diciembre del 2022, pero un mes antes de hacer su ingreso a este reality de convivencia, le confesó a su mánager que se encontraba desanimado, especialmente porque nadie lo conocía dentro de este espacio.

Madre del hijo de Nicola Porcella respalda al exintegrante de 'Esto es Guerra'. La Cada de los Famosos.

“Mira, él firma el contrato en diciembre y luego va a ver cómo le iba. Entonces, en mayo va y la mánager me dice que está super desmotivado, que no cree que se vaya a quedar mucho tiempo, él no se la creía”, señaló.

De otro lado, Francesca Lazo dio a conocer que el modelo peruano estaba muy preocupado dentro del reality, esto debido a que pensaba que tras salir de este programa no iba a encontrar trabajo, pero su mánager ya se encargó de decirle que tiene actividades laborales hasta fin de año, por lo que ahora está más tranquilo.

“Efectivamente, ya se le han abierto las puertas en muchos lados, ayer su mánager fue a gritarle y decirle que se encuentre tranquilo porque ya tiene un trabajo seguro. Él ahora está muy preocupado porque piensa que va a salir y no va a encontrar nada”, añadió.

Finalmente, la conductora de ‘América Hoy’, Ethel Pozo, le consultó sobre las deudas que tiene Nicola Porcella, a lo que ella respondió que non sabía, pero afirmó que con ella si tenía más de una deuda. “Bueno, no sé, seguramente. Conmigo tiene varias ‘arruguitas’”, indicó entre risas.

Nicola Porcella participará en telenovela mexicana. (Canal 5)

Francesca Lazo dijo también que una vez que Nicola Porcella salga de ‘La Casa de los Famosos’ tendrá una gira por todo México y Estados Unidos, en el que estará acompañado de Wendy Guevara, por lo que ya se viene perfilando a quedarse en elo país azteca.

“Ahora él empieza ahora una gira por México y Estados Unidos. Lo hará de manera independiente, pero sé que va a tener con Wendy también y a raíz de eso probablemente se le abran las puertas en varios sitios”, sentenció.

Francesca Lazo sorprendida por la evolución de Nicola

La expareja de Nicola Porcella mostró su admiración por el modelo peruana, pues nunca imaginó que iba a luchas de igual a igual con famosos extranjeros. “Estoy sorprendida por su evolución, mostró madurez. Hasta mi familia se sorprendió”, dijo la maquilladora.

Ella no dudó en revelar sus deseos por trabajar en México, esto a raíz de las declaraciones que tuvo en algún momento el exchico reality, quien señaló que tenía muchos deseos de quedarse en vivir en el país aztecas, pero no solo, sino al lado de su hijo, su mamá y la progenitora de su pequeño. “Soy comunicadora y maquilladora, tengo una empresa. Me encantaría trabajar allá”, sentenció.