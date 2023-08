Vladimir Cerrón revela que Perú Libre presentará proyecto de ley para proponer una Asamblea Constituyente

Vladimir Cerrón rechazó las críticas en contra de Perú Libre que los señalan de "traidores" por integrar una misma lista con Fuerza Popular y otras bancadas de derecha. (Caretas)

El líder del partido político Perú Libre, Vladimír Cerrón, reveló que están alistando un nuevo proyecto de ley para proponer una Asamblea Constituyente, a pesar de que sabe que en el Parlamento Nacional no cuenta con este apoyo. Sin embargo, el secretario general expresó que es necesario iniciar estas acciones por el bien del Estado peruano.

En la conmemoración del Día Nacional frente a la embajada de Bolivia, el representante del partido que llevó a la presidencia a Pedro Castillo afirmó que la conversación sobre una nueva Constitución es un tema que debe ser debatido en conjunto con la población.

“La asamblea constituyente es un proceso que se tiene que poner a debate en la ciudadanía. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley que siga poniendo en debate hasta que algún día cambie la correlación de fuerzas”, declaró.

En esa misma línea, señaló que la falta de apoyo del Congreso al proyecto de ley no debería considerarse como un “obstáculo”, ya que la evaluación de este asunto no debe basarse únicamente en la posición del Parlamento, sino también en la opinión de la población, que pide cambios radicales en el actual gobierno.

“No hay ningún problema (que no haya suficientes votos). Es que la asamblea constituyente no solo se puede medir por votos en el Congreso, hay que medir no solo el parlamento oficial, sino también el extraoficial que es el pueblo”, añadió en su intervención.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió a Vladimir Cerrón "que se ubique" tras pedir una Asamblea Constituyente. Video: Twitter/@KeikoFujimori

¿Qué dijo Cerrón sobre la salida de militantes de Perú Libre?

Cerrón Rojas mencionó que la partida de parlamentarios del grupo político perulibrista resultó en un debilitamiento tanto de esa facción como de otras bancadas. Además, afirmó que la composición de la Mesa Directiva del Congreso estuvo conformada por miembros de partidos políticos en lugar de estar compuesta por individuos provenientes de “disidentes y traidores”.

“Debilita a la bancada, no solo de Perú Libre, sino también ha debilitado a otras bancadas como la de Perú Bicentenario, y eso no se puede permitir. Por eso en la Mesa Directiva se tiene representación de partidos, no de bancadas que se han formado con disidentes y traidores”, agregó.

Antes de culminar con su alocución en la embajada de Bolivia, Cerrón Rojas destacó que no hay ningún tipo de colaboración con Fuerza Popular (FP) y el partido del lápiz seguirá adelante con su agenda que incluye la “promoción de una Constitución nueva, la reexaminación de los contratos legislativos y la estatalización de los recursos”.

“No tenemos ningún aliado en el ámbito político ni programático, Perú siempre mantiene su programa indemne, en tanto, va a seguir luchando por la Asamblea Constituyente, la revisión de los contratos ley, la nacionalización de los recursos y la lucha contra los oligopolios en el país”, mencionó.

Sentencia contra Vladimir Cerrón fue confirmada en segunda instancia. (Andina)

Keiko Fujimori en contra de una Asamblea Constituyente

El último viernes, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confrontó al líder y fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, debido a su presencia en el Palacio Legislativo para respaldar una propuesta que reitera la convocatoria a una Asamblea Constituyente en relación a una posible nueva Constitución.

“Desde aquí, y con toda la bancada y dirigentes del partido, le decimos, primero, que se ubique. El hecho de que tenga un espacio en la segunda vicepresidencia no va a cambiar la correlación de fuerzas en el Congreso y Fuerza Popular seguirá defendiendo la Constitución de 1993, que cumple 30 años”, dijo Fujimori en un clip difundido en sus redes sociales.

“La misión más grande que tiene nuestro grupo político en este Congreso es ser un muro de contención. [...] Le decimos no a la izquierda radical y sus intenciones de llevar al Perú al abismo, eso no lo vamos a permitir”, ratificó la opositora.