Vladimir Cerrón y César Acuña: revelan negociaciones para la Mesa Directiva y agenda legislativa

Líder de Perú Libre y APP se unieron para las elecciones de la Mesa Directiva del Congreso. | Infobae Perú / Camila Calderón

Flavio Cruz, exvocero de la bancada de Perú Libre, confirmó lo que era un secreto a voces: Vladimir Cerrón, cabecilla del partido y sentenciado por colusión, se alió con César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, con el fin de negociar su incorporación a lista encabezada por Alejandro Soto Reyes.

Te puede interesar: Keiko Fujimori asegura que no se permitirá promover la Asamblea Constituyente desde la Mesa Directiva del Congreso: “No pasará”

Como se recuerda, pese a que el representante de PL, Waldemar Cerrón, había firmado un acuerdo de postularse junto a representantes de izquierda, se sumó a la propuesta multipartidaria junto a APP, Fuerza Popular y Avanza País.

En diálogo con Canal N, Cruz explicó que en la asamblea que llevaron a cabo sobre la elección de la Mesa Directiva, recolectaron “24 votos para ir con el Bloque (Democrático)” y que le encargaron a Vladimir Cerrón que busque el nexo.

Por si no fuera poco, detalló que próximamente acordarán cuál serán los temas a priorizar en el pleno. “Tuvo la sesión con la gente de Alianza para el Progreso. Ellos tienen un comité mediador. Claro (negoció con César Acuña Peralta), pero a través de intermediarios. (Negociaron) incorporarse en la lista, participar en las elecciones y sé que en agosto tendrán una nueva reunión para ver la agenda legislativa”, mencionó.

Waldemar Cerrón y Alejandro Soto integran la Mesa Directiva junto a Avanza País y Fuerza Popular. | Congreso

En ese sentido, indicó que si bien se había mostrado públicamente en contra de ir junto a la agrupación parlamentaria de Keiko Fujimori, entendió que era por un tema de fortalecer los partidos políticos.

“Si ve la otra lista, allí solo teníamos dos partidos y dos bancadas que no son partidos. En este Bloque Democrático lo bueno es que los cuatro representan a un partido, es un punto que yo considero razonable”, acotó.

“Expresamente no, pero tácitamente sí terminó desautorizándome. La asamblea la empezó mi persona, di mi informe correspondiente, los avances que teníamos hasta ese momento. En todo caso yo respeto que a todos los secretarios generales regionales de mi partido no los hemos convencido, quizás no estaban de acuerdo y al final de diversos argumentos tomaron la decisión que mejor era ir con el Bloque Democrático”, añadió.

Perú Libre se pronuncia por postulación de Waldemar Cerrón a la Mesa Directiva con el fujimorismo. RPP TV

Sobre el reparto de las comisiones parlamentarias, ratificó que buscarán presidir o integrar la correspondiente a Constitución, sobre todo por la promesa de asamblea constituyente. No obstante, de no darse, lo aceptarían sin problema.

Te puede interesar: Militante de APP, Marisol Espinoza, es designada como directora general de Administración del Parlamento

“Si no nos dan, nosotros somos demócratas y muchas veces hemos tenido que aceptar porque se imponen en el Parlamento los votos, los que mandan son los votos”, aseveró y agregó que también buscan otros grupos de trabajo.

“Propongo siempre Educación, hay otra parlamentaria que propone siempre Salud, hay otros que quieren Agro, Fiscalización. Siendo oposición nosotros ahora nos correspondería fiscalizar, quisiéramos esa comisión, pero son deseos”, sentenció.

Congresista Flavio Cruz de Perú Libre | Congreso de la República

Reparto de comisiones parlamentarias

Si bien aún no se han acordado cómo se repartirán las comisiones, el portavoz alterno de Fuerza Popular, Arturo Alegría, calificó de “innegociable” que tengan la presidencia del grupo de trabajo parlamentario enfocado en la Carta Magna. “No la vamos a entregar a un partido que está planteando una nueva Constitución”, expresó en diálogo con Perú 21.

Te puede interesar: Alejandro Soto: “Todos tenemos que defender al Congreso y trabajar para acercarnos más al pueblo”

Alegría adelantó que se ha decidido darle a Somos Perú las comisiones de Economía o Presupuesto. “Sería de su agrado”, sostuvo. Mientras que el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, deslizó que podrían perder la presidencia de la Comisión de Educación para ser entregada al Bloque Magisterial.

“No sabemos qué han negociado ellos. Sería muy serio que nos quiten esa comisión para dársela a los maestros”, dijo en diálogo con P21.

No obstante, Edgar Tello, confirmó qué están detrás de la comisión y que cinco de sus congresistas votaron a favor de la lista integrada, por lo que pedirán la Comisión de Educación.