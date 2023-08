Marcio Valverde, el goleador peruano de la Sudamericana: el día que casi llega a Alianza Lima y su ilusión por ser comentarista deportivo

Marcio Valverde debutó en Primera División con Alianza Atlético en 2007.

Marcio Valverde sabe lo que es jugar en equipos con intenso calor, altura extrema, y el inacabable llano. Defendió siete camisetas a lo largo de su carrera y esta temporada tiene la dicha de llevar el escudo del equipo de sus amores en el pecho, la de Sport Boys. Una lesión lo alejó por dos meses y medio de las canchas, pero está listo para reaparecer con su ‘rosada’: está seguro que su equipo se alejará de la zona del descenso y logrará alcanzar un cupo a un torneo internacional.

Recuerda con cariño sus inicios en Alianza Altético en 2007, y el momento más alucinante cuando le marcó al poderoso Fluminense en 2009. Salió campeón con Sporting Cristal en 2012 y perfeccionó su pegada de larga distancia en La Florida con Carlos Lobatón, Renzo Sheput y Yoshimar Yotún como maestros.

Uno de sus goles provocó el descenso de Alianza Lima en 2020, sin embargo, casi llega a Matute ese mismo año. Goleador peruano de la Copa Sudamericana junto a Germán Carty, ambos con 8 anotaciones. Seguidor incondicional del fútbol femenino, activo en redes sociales, modelo de una marca de ropa, y lo ilusiona convertirse en comentarista deportivo. Incluso, casi llega a la radio. Todo esto y mucho más se lo confesó a Infobae Perú.

Alianza Atlético 2-2 Fluminense Copa Sudamericana 2009 | Youtube

- ¿Cómo va tu recuperación? ¿Cuándo reaparecerás en Sport Boys?

Vengo entrenando con normalidad hace dos semanas, ya estoy como para poder estar en la lista. Dios mediante pueda reaparecer la próxima fecha, pero me sigo poniendo en punto físicamente para poder volver. Tuve una lesión al talón y eso no tiene una fecha de recuperación exacta, llevo dos meses y medio y recién se me fue el dolor y la inflamación. Estoy trabajando normal.

- ¿Qué cosa cambió en Sport Boys para que pueda mejorar futbolísticamente?

El equipo mejoró mucho. Anímicamente estábamos mal. Todo comenzó desde el cambio de la administración y de ahí el equipo comenzó a mejorar. El tema de la falta de pagos se resolvió y el nuevo comando técnico fueron los principales motivos que hicieron cambiar a Boys. Cuando entró Alayo de manera de interina ya se veía un cambio, y cuando llegó el profe Gamboa las cosas terminaron de mejorar completamente. Llegó con su comando técnico con una idea de trabajo buena, motivó al grupo también y comenzamos a trabajar bien. Los resultados se estaban dando y eso nos dio más confianza.

- ¿Para qué está Sport Boys?

Seguimos en crecimiento. No pensar en el tema del descenso y más pensar en tentar, por ahí, un cupo a un torneo internacional que no está tan lejos en realidad, pero primero tenemos que salir de abajo.

- ¿Qué le inyectó Fernando Gamboa al equipo?

Lo primero fue su idea de juego. Era algo que nos estaba costando un poco porque no teníamos una clara, y eso nos llevó a ser un equipo más ordenado, poder hacer partidos inteligentes, y el tema físico. El equipo empezó a correr más, y en la altura también. La comunicación con el comando técnico.

Marcio Valverde jugó nueve partidos con Sport Boys esta temporada.

-¿Cuál fue tu mejor temporada?

He tenido varios años buenos, el campeonato con Cristal y las buenas temporadas con Garcilaso y Sport Huancayo, pero creo el plus fue el año que estuve en Alianza Atlético en 2009 porque jugué Copa Sudamericana y me llevó a la selección peruana. Me dio oportunidad de ir a un equipo grande, ese año fue clave para mi despegue.

- Fuiste una de las figuras del histórico Alianza Atlético con Fluminense en la Copa Sudamericana de 2009...

Hice un gol en Piura y en Brasil, fue un partido donde quedamos eliminados, pero fue una linda experiencia porque éramos un equipo con un presupuesto muy bajo, estábamos peleando el descenso con Alianza Atlético ese año. Fue un lindo partido con Fluminense porque fue mucha gente, quedamos empate 2-2. Fue muy bueno porque la gente estaba esperando que nos ganen y dimos pelea, jugamos bien. Empezamos con el resultado adverso, teníamos expulsados y fui uno de ellos. Fuimos ese equipo humilde que le hizo un buen partido a un grande de Brasil.

- Eres el goleador peruano de la Copa Sudamericana...

Logré tener ocho goles en varias ediciones del torneo y junto a Germán Carty soy uno de los goleadores peruanos de la Sudamericana. Siempre he dicho, daría todos los goles por haber campeonado la Sudamericana como lo hizo Carty, tuvo todo: salió goleador y fue campeón. Yo estoy igualado con él en goles, pero no se compara con lo que logró. Me llena de mucho orgullo estar compartiendo un récord con él porque es un campeón.

- ¿Qué recuerdos del título con Sporting Cristal en 2012?

Jugar en Cristal con Yotún, Lobatón, Cazulo, Sheput, Vílchez, y muchos más fue uno de los grandes lujos que tuve en mi carrera. Aprendí muchísimo de ese año por los grandes jugadores con los que compartí y sobretodo grandes personas. Era uno de los jóvenes del equipo y los experimentados nos sabían llevar, nos inyectaban la mentalidad ganadora. Tengo contacto con algunos hasta el momento.

- ¿Aprendiste a pegarle bien al balón en La Florida?

Una de mis características siempre fue tener una buena pegada de larga distancia, y estar con Lobatón, Sheput... me hizo ir mejorando. Tenían goles hermosos desde fuera del área. Me ponía a practicar con ellos, entrenábamos mucho, hacíamos apuestas. Teniendo a todos ellos con la calidad que tienen había que sacarle provecho. Y después estuve practicando hasta el momento, siempre quise imitar lo bueno, tener buenos goles.

Marcio Valverde campeón con Sporting Cristal en 2012.

- Uno de tus goles provocó el descenso de Alianza Lima en 2020...

No siento que haya sido el culpable de que Alianza descienda, creo que fueron los mismos jugadores que provocaron eso. Nosotros como Sport Huancayo teníamos la obligación de ganar porque un triunfo nos llevaba a un torneo internacional y teníamos que ganar sí o sí. Los culpables de que se vaya a la baja son los jugadores.

- ¿Algún hincha ‘blanquiazul’ te reclamó?

No me he cruzado con hinchas, algunos por redes sociales, pero no le veo sentido que me reclamen algo porque no me siento culpable, solo hice mi trabajo. A los que tienen que reclamar es al plantel de Alianza que no hizo las cosas bien.

- ¿Tuviste ofertas de Universitario de Deportes o Alianza Lima?

Con la U no, con Alianza sí. Me parece que fue al final del año 2019, ya para empezar el 2020, conversé con Gustavo Zevallos que ese momento era gerente o dirigente de Alianza, pero de ahí no tuvimos más acercamiento, fueron un par de conversaciones. Yo tenía contrato con Sport Huancayo y me estaba yendo bien, era un poco imposible que me dejaran ir y todo eso. Tendrían que pagar algo adicional, no se llegó a más.

- ¿Qué te faltó lograr en el fútbol?

Me hubiera gustado salir al extranjero. Es uno de los objetivos de un futbolista profesional, pero no me siento menos por eso. Creo que estoy llevando una buena carrera desde que comencé. Me he dedicado bien a mi profesión, soy feliz y lo disfruto mucho. Eso me mantiene bien, activo. A pesar de no haberlo logrado, no me siento mal.

- Eres bien activo en redes sociales...

Las redes sociales están para sacarle provecho y opino de algunas cosas. Me gusta debatir, pero todo con respeto, la idea es compartir ideas, sin comentarios ofensivos e hirientes. Yo tuve el error de responder a esa clase de personas y no está bien, pero ahora bloqueo a la gente que insulta o que habla mal. Hay del otro lado también, donde están las personas con las que sí se puede hablar con respeto.

- ¿Te gustaría ser comentarista deportivo?

Hay futbolistas que están metidos en los medios de comunicación y hacen bien su chamba. Sí me atrae, me gustaría, sería una bonita experiencia. Obviamente, hay que prepararse porque los que realmente son periodistas deberían tener esa chamba, yo respeto mucho su espacio. Tengo una bonita experiencia, en un momento Gerardo Flores, que en paz descanse, me dijo que le gustaría compartir en algún momento con él en la radio, pero por obvias razones no se concretó. Espero tener esa oportunidad y si no se da habrá que hacer otra cosa, pero sí me atrae mucho.

- ¿Te gusta alguno?

Me gusta el trabajo que hace Diego Rebagliati, fue exfutbolista y me gusta lo que hace. Escucho mucho sus comentarios en los partidos y sí lo hace bien, y eso es lo que uno debe seguir.

- Siempre apoyaste al fútbol femenino, ¿crees que cambió en algo?

El fútbol femenino ha cambiado, pero hay mucho por mejorar todavía; desde los contratos, darle una estabilidad a las futbolistas, buenas canchas para entrenar y jugar. No basta con que solo salgan los partidos en la televisión, hay mucho por mejorar. La liga tiene que ser profesional para que todas tengan un contrato, y así poder mejorar a nivel internacional, de selección. Hay buenos elementos. Lamentablemente, si no se le dan las herramientas, cómo quieren que el fútbol crezca, al igual que el masculino. Hay muchas chicas que juegan el fútbol femenino, entrenan, y en las tardes trabajan, creo que eso no debería ser. El fútbol les debería dar una estabilidad económica buena para que no tengan necesidad de hacer otras cosas. Si yo puedo apoyar o difundir lo haré. Pero lo tienen que hacer muchos más futbolistas, no podemos ser ajenos al fútbol femenino.

- También te vimos como modelo....

La marca de ropa me contactó, hicimos unas fotos, y hasta ahora, ya llevamos dos años. Hacemos fotos, me dan ropa y muchas cosas. Tampoco es que sea modelo, pero ayudo a difundir la marca. Me daba roche al comienzo porque hacía fotos en la calle, y me daba vergüenza porque nunca había hecho este tipo de fotos. Después, las fotos eran en un estudio y ya me salía algo natural.