Jorge Guerra y el gran cambio que tuvo su vida luego de ingresar a ‘AFHS’: “Hace un año solo me conocía mi familia”

Jimmy Gonzales es uno de los protagonistas de ‘Al Fondo Hay Sitio’, considerada la serie más exitosa de la televisión peruana. Este papel es interpretado por Jorge Guerra, quien logró convencer al director de casting para quedarse con este personaje, teniendo como principal oponente a Aarón Picasso.

En una entrevista con el programa ‘Mande quien mande’, el actor comentó que nunca imaginó que su vida iba a cambiar radicalmente tras haber hecho su aparición en esta serie, pues si bien tenía claro que su popularidad iba a crecer, nunca pensó que lo iba a llegar a agobiar.

Por este motivo, Jorge Guerra reconoció que ‘Al Fondo Hay Sitio’ cambió su vida totalmente, y es que las personas ahora saben cuál es su trabajo, algo del que nadie sabía hace un años atrás, en el que solo su familia lo reconocía cuando salía a la calle.

“Me cambió totalmente la vida, más que nada el alcance, ahora la gente sabe cuál es mi trabajo. Hace un año yo salía a la calle y a las justas me reconocía mi familia”, expresó bastante tranquilo durante su participación al lado de María Pía Copello.

Asimismo, señaló que ahora se siente feliz de ser reconocido en la calle por los fans de la serie de América Televisión, aunque en un primer momento lo hacía sentir muy abrumado, pero ahora acepta que Jimmy Gonzales es parte de su vida y agradece el saludo que sus seguidores le hacen llegar.

“Ahora todo el mundo grita ‘Jimmy’ por todos lados (...). Me hace sentir muy feliz, ¿por qué me sentía mal? Al comienzo si me sentía un poco abrumado, no sabía cómo manejarlo, pero ahora lo tomo con los brazos abiertos. Jimmy es mi personaje y lo tengo que asumir acá, en la calle y en todos lados”, indicó.

De otro lado, Jorge Guerra habló de sus compañeros de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Él se mostró bastante agradecido por las experiencias que ha logrado obtener junto a su nueva familia, de quienes ha podido aprender mucho. “He aprendido un poco de todos, la comedia por parte de Erick, Gustavo con sus historias, Magdyel, Mónica, de todos en realidad”, añadió.

Su parecido con el personaje

Jorge Guerra también se animó a contar que su personaje tiene varios rasgos suyos en la vida real, pues ambos cometen muchos errores, pero eso sí, siempre intentan salir adelante con lo que les toque.

“Algunas cosas, nos equivocamos los dos, hacemos tonterías. En cuanto a personalidad, yo creo que los dos tratamos de salir adelante como sea. Yo no me ha considerado una persona tímida, pero sí reservada, no hablo con todo el mundo, pero cuando lo hago con las personas que me interesan, no puedo dejar de hablar”, añadió.

Jorge Guerra y su problema con el alcohol

En una entrevista con el programa ‘Todos sanamos’, Jorge Guerra contó que empezó a consumir alcohol cuando solo tenía 13 años. Reconoció que su necesidad por ser aceptado por los demás lo orilló a esta situación.

“Uno es niño, no conoce mucho de la vida, estaba entrando a este nuevo mundo que era totalmente distinto, gente totalmente distinta y yo traté de encajar y toda esta gente que recién estaba conociendo tomaba y fumaba y hablaban de chicas y eran bacanes y yo también quería ser bacán”, recordó.